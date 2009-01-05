Travaux d’entretien de la chaussée au niveau de de l’échangeur d’Allainville​

Du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10 au niveau de l’échangeur d’Allainville (n°11). Ces travaux visent à renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers de l’autoroute. Ils s’inscrivent dans un programme d’entretien courant pour maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l’autoroute A10.