Travaux d’entretien de la chaussée au niveau de de l’échangeur d’Allainville
A10
Du lundi 29 septembre au vendredi 10 octobre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée sur l’autoroute A10 au niveau de l’échangeur d’Allainville (n°11). Ces travaux visent à renforcer le confort de conduite et la sécurité des usagers de l’autoroute. Ils s’inscrivent dans un programme d’entretien courant pour maintenir un niveau de qualité adapté au trafic de l’autoroute A10.
Sommaire
Les conditions de circulation
Cette opération a eu lieu de nuit et a impliqué la fermeture totale de l’échangeur d’Allainville (n°11). Des itinéraires de déviation ont été mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.