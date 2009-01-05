Travaux de rénovation des chaussées sur les autoroutes A8 et A57 dans le Var
Dans le cadre de son programme d’entretien, VINCI Autoroutes rénove environ 30 km de chaussées sur les autoroutes A8 et A57 dans le Var, en deux phases de travaux. Pour minimiser la gêne au trafic, les interventions sont uniquement réalisées de nuit, entre 21h et 5h. Afin de réaliser ces opérations de la mani�ère la moins impactante et dans de bonnes conditions de sécurité, la circulation est temporairement modifiée et certaines sections peuvent être fermées, selon les secteurs et les étapes du chantier. Des itinéraires de déviation sont mis en place pour contourner les zones de travaux.
Le chantier
Un chantier en 2 phases
Les travaux se déroulent en deux temps :
- La phase 1, du 9 mars au 17 avril 2026, concerne la rénovation de l’A8, entre les diffuseurs de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38) en direction de Nice.
- La phase 2, du 20 avril au 5 juin 2026, concerne la rénovation de l’A57, dans le secteur de Le Cannet-des-Maures / Carnoules, ainsi qu’au niveau de la bifurcation A8/A57 en direction de Nice et de Toulon.
Sur l’A8, les travaux nécessiteront des basculements de circulation de nuit, entre 21h00 et 5h00.
Sur l’A57, les conditions de circulation seront adaptées selon trois modes d’exploitation :
- la fermeture nocturne de la bifurcation A57/A8, entre 21h00 et 5h00 ;
- la fermeture nocturne de la section courante au niveau de l’échangeur n°13, du PR 50+700 au PR 52+080, sur le même créneau horaire ;
- ainsi qu’un basculement de circulation maintenu en journée, du lundi à 12h00 au vendredi à 10h00.
Des opérations de rénovation des chaussées
Les travaux consistent à retirer la couche de roulement existante par rabotage, puis à mettre en œuvre de nouveaux enrobés. Selon les secteurs, l’épaisseur rabotée sera comprise entre 3 et 6 cm.
Sur l’A8, le chantier porte sur environ 11,8 km de chaussée et sur l’A57, environ 18,452 km.
Les conditions de circulation
Pendant toute la durée du chantier, les conditions de circulation sont adaptées selon les secteurs et les étapes des travaux.
Sur l’A8, dans le secteur Puget-sur-Argens / Fréjus
Du 9 mars au 17 avril 2026, les travaux sur l’A8 sont réalisés de nuit, entre 21h et 5h, hors week-end et jours fériés. Ils entraînent des modifications temporaires de circulation à proximité des diffuseurs de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38).
- des fermetures ponctuelles, de nuit, des bretelles des échangeurs : de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38) en direction de Nice et d’Aix-en-Provence.
- des fermetures nocturnes de l’autoroute A8, entre Puget-sur-Argens (n°37) et Fréjus (n°38) en direction de Nice puis en direction d’Aix-en-Provence
des basculements de la circulation.
Des itinéraires de déviation sont mis en place sur le réseau secondaire afin que chacun puisse rejoindre sa destination. Dans les zones exploitées à double sens, la vitesse sera limitée à 90 km/h.
Sur l’A57, dans le secteur Le Cannet-des-Maures / Carnoules
Du 20 avril au 5 juin 2026, sur l'A57, les conditions de circulation seront temporairement modifiées selon trois modes d’exploitation. Les travaux pourront entraîner la fermeture de nuit de la bifurcation A57/A8, entre 21h00 et 5h00, ainsi que la fermeture nocturne de la section courante au droit de l’échangeur n°13, du PR 50+700 au PR 52+080. Un basculement de circulation sera également mis en place en journée sur la section courante, du lundi à 12h00 au vendredi à 10h00.
Sur l’A57, dans le secteur Le Cannet-des-Maures / Carnoules
Du 20 avril au 5 juin 2026, les travaux sur l’A57 nécessitent également des modifications de circulation. Les travaux sur l’57 sont réalisés de nuit, entre 21h et 5h, ainsi que des basculements de circulation de jour.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. Les modalités détaillées par secteur sont à préciser.
Les chiffres clés
30
km
de chaussées rénovées
8,7
M€
financés par VINCI Autoroutes
3
mois
de travaux
90
personnes
mobilisées en moyenne par nuit
153 796
mètres carrés
de chaussées rabotées
50
engins
de chantier
Un chantier exemplaire
Dans le cadre de sa politique de préservation de l’environnement, VINCI Autoroutes recycle une partie des matériaux issus du rabotage et les réintroduit dans la fabrication du nouvel enrobé. Les différentes couches de la nouvelle chaussée sont constituées jusqu’à 45% par ces granulats recyclés. Le reste des agrégats de ce chantier sera réutilisé sur d’autres chantiers de chaussées. Au total, 100% des agrégats d’enrobés seront réutilisés dans le cadre de ce chantier.
Le chantier comprend également des mesures d’insertion professionnelle, dans la continuité des engagements portés par VINCI Autoroutes sur ses opérations. Des heures de travail seront réservées à des personnes éloignées de l’emploi, afin de favoriser leur accès ou leur retour à l’actité. Au total, 2 660 heures d’insertion sont prévues, soit 7 % du volume total d’heures prévues pour le chantier.