Travaux de rénovation des chaussées sur les autoroutes A8 et A57 dans le Var

Sur l’A8, dans le secteur Puget-sur-Argens / Fréjus

Du 9 mars au 17 avril 2026, les travaux sur l’A8 sont réalisés de nuit, entre 21h et 5h, hors week-end et jours fériés. Ils entraînent des modifications temporaires de circulation à proximité des diffuseurs de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38).

des fermetures ponctuelles, de nuit, des bretelles des échangeurs : de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38) en direction de Nice et d’Aix-en-Provence.

des fermetures nocturnes de l’autoroute A8, entre Puget-sur-Argens (n°37) et Fréjus (n°38) en direction de Nice puis en direction d’Aix-en-Provence

des basculements de la circulation.

Des itinéraires de déviation sont mis en place sur le réseau secondaire afin que chacun puisse rejoindre sa destination. Dans les zones exploitées à double sens, la vitesse sera limitée à 90 km/h.

Sur l’A57, dans le secteur Le Cannet-des-Maures / Carnoules

Du 20 avril au 5 juin 2026, sur l'A57, les conditions de circulation seront temporairement modifiées selon trois modes d’exploitation. Les travaux pourront entraîner la fermeture de nuit de la bifurcation A57/A8, entre 21h00 et 5h00, ainsi que la fermeture nocturne de la section courante au droit de l’échangeur n°13, du PR 50+700 au PR 52+080. Un basculement de circulation sera également mis en place en journée sur la section courante, du lundi à 12h00 au vendredi à 10h00.