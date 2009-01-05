Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7 entre Saint-Rambert-d'Albon et La Galaure
Printemps 2025
Pour le confort et la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes a rénové les chaussées entre Saint-Rambert-d’Albon et La Galaure. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du vaste programme engagé en 2017 pour renouveler les chaussées de l’autoroute A7 dans la vallée du Rhône.
Sommaire
Le chantier sur l'A7N entre Saint-Rambert d'Albon et La Galaure
Dicté par la densité de trafic, le phasage du chantier a été optimisé pour raccourcir au maximum la durée des travaux dans le temps et ainsi, limiter la gêne occasionnée. Ainsi, les travaux ont été réalisés sans interruption de la circulation.
Cette saison de travaux a débuté le 3 mars 2025 pour se terminer le 16 mai 2025.
Les travaux
Les équipes vont raboté et refait les enrobés de la couche de roulement en BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur toutes les voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.
La voie centrale et la voie de gauche ont bénéficié d’une reprise de la couche de liaison sur une épaisseur de 5 à 7 cm.
Une réhabilitation en profondeur a été menée sur la voie de droite avec le renouvellement des couches de liaison et de base en grave-bitume, sur une épaisseur variant de 13 à 25 cm.
En quoi consistent les travaux ?
Les conditions de circulation
Ce chantier mobile s'est déroulé exclusivement de nuit, de 21h à 6h, du lundi au vendredi matin, soit 4 nuits par semaine. Le chantier est replié en journée et les week-ends.
Au niveau de la zone de chantier, la circulation a été basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux de la zone circulée pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier.
En journée, les conducteurs ont circulé sur 2 voies dans chaque sens. La vitesse a été ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du 3 mars au 16 mai 2025.
2
mois de travaux
-
70 000
tonnes d'enrobés
-
20 km
de chaussées rénovées
(10 km par sens)
120
personnes mobilisées
en moyenne par nuit
11
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
40%
d'enrobés recyclés
-
6
communes concernées
-
70 000
véhicules en moyenne
chaque jour
Jusqu'à 140 000
véhicules en trafic
de pointe estival