Travaux de rénovation des chaussées sur l'A7 entre Saint-Rambert-d'Albon et La Galaure

Les équipes vont raboté et refait les enrobés de la couche de roulement en BBTM (Béton Bitumineux Très Mince) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur toutes les voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.

La voie centrale et la voie de gauche ont bénéficié d’une reprise de la couche de liaison sur une épaisseur de 5 à 7 cm.



Une réhabilitation en profondeur a été menée sur la voie de droite avec le renouvellement des couches de liaison et de base en grave-bitume, sur une épaisseur variant de 13 à 25 cm.