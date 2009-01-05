Travaux de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange-Centre

sur l'A9 au Printemps 2025

Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a réalisé un vaste programme de rénovation des chaussées sur l’A9, entre les échangeurs d’Orange-Centre (n°21) et de Remoulins (n°23). Mené du 3 mars au 4 juillet 2025, ce chantier avait pour objectif de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort de conduite sur un axe très fréquenté.

Sommaire

Le chantier sur l’A9 entre Remoulins et Orange-Centre

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Financé par VINCI Autoroutes à hauteur de 22 millions d’euros, ce chantier a permis de rénover en profondeur 56 km de chaussées sur l’A9, entre Orange-Centre et Remoulins.

Le calendrier des travaux

DOIE-A9-chantier Remoulins-Orange_calendrier

Une rénovation des chaussées en profondeur

Ces travaux ont consisté à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement en enrobé béton bitumineux très mince (BBTM) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur toutes les voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence. La couche de liaison a été quant à elle reprise sur 11 cm d’épaisseur sur la voie de droite et de 5 cm sur les autres voies de circulation, garantissant une infrastructure pérenne et sécurisée.

DOIE-A9-Rénovation-couches-Remoulins_Orange

Les conditions de circulation

Pour minimiser la gêne à la circulation, les travaux se sont déroulés principalement de nuit, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Certaines opérations ont toutefois nécessité, ponctuellement, des basculements de circulation en journée et le week-end.

Une rénovation en limitant l’impact environnemental

Les enrobés de la nouvelle chaussée ont intégré une part de matériaux recyclés : 50 % des couches inférieures et 10 % de la couche de roulement, soit 30 % des enrobés de l’ancienne chaussée réutilisés, le reste étant mis en œuvre sur d’autres chantiers de la région. 

 

Par ailleurs, 100 % des eaux de chantier ont été récupérées et recyclées.

Les chiffres-clés du projet

5

communes concernées

Orange, Roquemaure, Tavel, Estézargues, Remoulins

4

mois de travaux

-

42 000

véhicules

en moyenne chaque jour sur l'A9

22

millions d'euros

financés par VINCI Autoroutes

56 km

de chaussées rénovées

-

120

personnes mobilisées

en moyenne par nuit

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Les documents du projet

11072025 CP VINCI Autoroutes A9-Fin du chantier de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange centre

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2802201 CP démarrage du chantier sur l'A9 entre Remoulins et Orange centre

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