Travaux de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange-Centre

Les enrobés de la nouvelle chaussée ont intégré une part de matériaux recyclés : 50 % des couches inférieures et 10 % de la couche de roulement, soit 30 % des enrobés de l’ancienne chaussée réutilisés, le reste étant mis en œuvre sur d’autres chantiers de la région.

Par ailleurs, 100 % des eaux de chantier ont été récupérées et recyclées.