Travaux de rénovation des chaussées entre Remoulins et Orange-Centre
sur l'A9 au Printemps 2025
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a réalisé un vaste programme de rénovation des chaussées sur l’A9, entre les échangeurs d’Orange-Centre (n°21) et de Remoulins (n°23). Mené du 3 mars au 4 juillet 2025, ce chantier avait pour objectif de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort de conduite sur un axe très fréquenté.
Sommaire
Le chantier sur l’A9 entre Remoulins et Orange-Centre
Financé par VINCI Autoroutes à hauteur de 22 millions d’euros, ce chantier a permis de rénover en profondeur 56 km de chaussées sur l’A9, entre Orange-Centre et Remoulins.
Le calendrier des travaux
Une rénovation des chaussées en profondeur
Ces travaux ont consisté à raboter et à refaire les enrobés de la couche de roulement en enrobé béton bitumineux très mince (BBTM) sur 2,5 cm d’épaisseur, sur toutes les voies de circulation ainsi que la bande d’arrêt d’urgence. La couche de liaison a été quant à elle reprise sur 11 cm d’épaisseur sur la voie de droite et de 5 cm sur les autres voies de circulation, garantissant une infrastructure pérenne et sécurisée.
Les conditions de circulation
Pour minimiser la gêne à la circulation, les travaux se sont déroulés principalement de nuit, lorsque le trafic est le moins dense, à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi matin. Certaines opérations ont toutefois nécessité, ponctuellement, des basculements de circulation en journée et le week-end.
Une rénovation en limitant l’impact environnemental
Les enrobés de la nouvelle chaussée ont intégré une part de matériaux recyclés : 50 % des couches inférieures et 10 % de la couche de roulement, soit 30 % des enrobés de l’ancienne chaussée réutilisés, le reste étant mis en œuvre sur d’autres chantiers de la région.
Par ailleurs, 100 % des eaux de chantier ont été récupérées et recyclées.
Les chiffres-clés du projet
5
communes concernées
Orange, Roquemaure, Tavel, Estézargues, Remoulins
4
mois de travaux
-
42 000
véhicules
en moyenne chaque jour sur l'A9
22
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
56 km
de chaussées rénovées
-
120
personnes mobilisées
en moyenne par nuit