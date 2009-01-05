Travaux de rénovation des chaussées entre Perpignan-Nord et Leucate
sur l'A9
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes a mené une campagne de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Perpignan-Nord (n°41) et de Leucate (n°40). Réalisés de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, ces travaux se sont déroulés du 1er septembre au 28 novembre 2025.
Sommaire
Le chantier sur l’A9 entre Perpignan-Nord et Leucate
Ce chantier représente un investissement de 20 millions d’euros financé par VINCI Autoroutes. Il a permis la rénovation en profondeur de 46 km de chaussées (23 km par sens), avec pour objectif de renforcer la sécurité et le confort de conduite sur un axe très fréquenté
Les travaux
Réalisés de jour comme de nuit, y compris certains week-ends sur les périodes creuses, ces travaux se sont déroulés du 1er septembre au 28 novembre 2025.
Les équipes ont procédé au rabotage puis à la réfection des enrobés sur l’ensemble des voies circulées et la bande d’arrêt d’urgence. La couche de roulement a été reprise en BBTM sur 2,5 cm sur toutes les voies et la BAU. La couche de liaison a été renouvelée sur 11 cm sur la voie de droite et 5 cm sur les autres voies, afin de garantir une infrastructure pérenne et sécurisée.
Une chaussée rénovée en limitant l’impact environnemental
Dans le cadre de ce chantier, 59 % des enrobés issus de l’ancienne chaussée ont été réutilisés pour fabriquer la nouvelle, le reste étant mis en œuvre sur d’autres chantiers de la région. Par ailleurs, 100 % des eaux de chantier récupérées ont été réutilisées.
Les conditions de circulation
Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic : le chantier a été découpé en plusieurs phases, adaptées aux prévisions de circulation, afin de minimiser la gêne pour les usagers, les travaux étant réalisés sans interruption de la circulation.
Ce chantier mobile s’est déroulé de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 15 semaines, ainsi que durant certains week-ends. La zone de chantier avançait au fur et à mesure de la progression des travaux. Au droit des interventions, la circulation était basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux et de renforcer la sécurité des usagers comme celle des équipes.
Les chiffres clés
5
communes concernées
Rivesaltes, Salses le Château, Fitou, Treilles, Caves
3,5
mois de travaux
-
50 000
véhicules
en moyenne chaque jour sur l'A9
20
millions d'euros
financés par VINCI Autoroutes
46 km
de chaussées rénovées
(23 km par sens)
120
personnes mobilisées
durant la nuit
140 000
tonnes
d'enrobés