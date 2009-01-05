Travaux de rénovation des chaussées entre Perpignan-Nord et Leucate

Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic : le chantier a été découpé en plusieurs phases, adaptées aux prévisions de circulation, afin de minimiser la gêne pour les usagers, les travaux étant réalisés sans interruption de la circulation.

Ce chantier mobile s’est déroulé de jour comme de nuit, du lundi au vendredi, pendant 15 semaines, ainsi que durant certains week-ends. La zone de chantier avançait au fur et à mesure de la progression des travaux. Au droit des interventions, la circulation était basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux et de renforcer la sécurité des usagers comme celle des équipes.