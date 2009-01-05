Travaux de renforcement de la buse hydraulique du canal de Berry​

Les buses constituent une catégorie spécifique d’ouvrage d’art, de type passage inférieur. Il s’agit de « tuyaux » qui, selon leur nature et leur environnement, peuvent permettre de rétablir des cours d’eau, de laisser passer la faune piscicole et/ou terrestre ou encore le passage routier ou piéton. Leurs structures sont variées : buses métalliques, en béton, en polyester renforcé de fibres de verre.

En canalisant les cours d’eau sous l’autoroute, les buses empêchent l’eau de s’accumuler en amont de l’infrastructure, réduisant les détériorations des remblais et les risques d’inondation. Elles permettent le passage naturel de l’eau et de la faune aquatique, préservant ainsi les écosystèmes locaux.

Ces ouvrages permettent d’assurer le passage de la faune piscicole et terrestre ainsi que des flux routiers et/ou piétons, contribuant ainsi à la continuité des déplacements sous l’infrastructure. Enfin, en contrôlant le flux d’eau, elles prolongent la durée de vie de l’autoroute en minimisant les dommages causés par l’érosion.

Afin de réduire au maximum l’impact des travaux de renforcement de cette buse hydraulique sur la biodiversité du secteur, le chantier est réalisé sur la saison printemps/été avec l’accompagnement d’un coordonnateur environnement. Les cours d’eau, en cette période, sont en effet au plus bas, ce qui rend plus propice la dérivation de ces derniers pendant toute la durée des travaux. L’eau sera ainsi pompée en amont du chantier, déviée, puis rejetée en aval de la zone de travaux.