Travaux de renforcement de la buse hydraulique du canal de Berry
A71
Du mardi 7 avril au vendredi 6 septembre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux de renforcement d’une buse hydraulique du canal de Berry située sous l’autoroute A71, sur la commune de Foëcy (18). Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’entretien et du contrôle régulier du patrimoine hydraulique.
En quoi consistent les travaux de renforcement de la buse du canal de Berry ?
Les buses sont des aménagements qui subissent l’impact des contraintes extérieures de façon constante, d’une part, par le poids de la plateforme autoroutière située au-dessus et, d’autre part, par l’action des éléments qui les franchissent. Des travaux de renforcement sont essentiels en cas de dégradation constatée de l’ouvrage (déformation, corrosion…).
La méthode de renforcement de la buse hydraulique du canal de Berry est celle du renforcement par tubage PRV (Polyester Renforcé de Verre). Des tronçons de tubes PRV sont assemblés et poussés les uns après les autres dans la buse existante. Un coulis de ciment est ensuite injecté pour combler le vide entre l’ancien et le nouvel aménagement.
179 m
de long
3 m
de diamètre
1988
année de construction
Métallique
Type de buse
La buse : un ouvrage hydraulique très spécifique
Les buses constituent une catégorie spécifique d’ouvrage d’art, de type passage inférieur. Il s’agit de « tuyaux » qui, selon leur nature et leur environnement, peuvent permettre de rétablir des cours d’eau, de laisser passer la faune piscicole et/ou terrestre ou encore le passage routier ou piéton. Leurs structures sont variées : buses métalliques, en béton, en polyester renforcé de fibres de verre.
En canalisant les cours d’eau sous l’autoroute, les buses empêchent l’eau de s’accumuler en amont de l’infrastructure, réduisant les détériorations des remblais et les risques d’inondation. Elles permettent le passage naturel de l’eau et de la faune aquatique, préservant ainsi les écosystèmes locaux.
Ces ouvrages permettent d’assurer le passage de la faune piscicole et terrestre ainsi que des flux routiers et/ou piétons, contribuant ainsi à la continuité des déplacements sous l’infrastructure. Enfin, en contrôlant le flux d’eau, elles prolongent la durée de vie de l’autoroute en minimisant les dommages causés par l’érosion.
Afin de réduire au maximum l’impact des travaux de renforcement de cette buse hydraulique sur la biodiversité du secteur, le chantier est réalisé sur la saison printemps/été avec l’accompagnement d’un coordonnateur environnement. Les cours d’eau, en cette période, sont en effet au plus bas, ce qui rend plus propice la dérivation de ces derniers pendant toute la durée des travaux. L’eau sera ainsi pompée en amont du chantier, déviée, puis rejetée en aval de la zone de travaux.
Le canal de Berry, un peu d'histoire
Construit entre 1809 et 1845, le canal de Berry a soutenu l’essor industriel du Cher en transportant charbon et minerai de fer. Long de 190 km dans le Cher et de 320 km au total de Montluçon à Tours, il se distingue par son étroite largeur de 11m en moyenne avec des écluses de 2,50 m de large, ce qui limitera plus tard son usage, jusqu’à son déclassement en 1955. Il sera revendu au franc symbolique à 35 communes.
Malgré l’arrêt de la navigation, il reste un élément structurant du paysage et du patrimoine local.
Associations et collectivités se sont regroupées en 2015 en Syndicat unique du Canal de Berry, œuvrant à sa valorisation. Le projet « Canal de Berry à vélo » transformera d’ici 2027 ses rives en voie verte, avec pour objectif de développer l’attractivité touristique du département du Cher en s’appuyant sur ses atouts naturels et patrimoniaux.