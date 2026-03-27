Rénovation des chaussées sur l'A9
Retour sur les précédents chantiers
L’autoroute A9 relie Orange à la frontière espagnole et constitue un axe majeur, à la fois pour les échanges européens et les déplacements du quotidien. Depuis 2019, VINCI Autoroutes déploie un programme de rénovation des chaussées, organisé en plusieurs phases successives, afin de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort de conduite. Après plusieurs chantiers réalisés ces dernières années, les opérations se poursuivent notamment en 2026 entre Gallargues et Baillargues.
Sommaire
RETOUR SUR L'AUTOMNE 2024 – Entre Perpignan-Nord et Perpignan-Sud
À l’automne 2024, VINCI Autoroutes a mené une phase de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Perpignan-Nord (n°41) et de Perpignan-Sud (n°42). Débuté le 16 septembre 2024, le chantier s’est achevé avec plusieurs semaines d’avance, le 28 octobre 2024. Réalisées exclusivement de nuit pour limiter la gêne, les opérations ont permis de renouveler la couche de roulement en enrobé drainant sur 4 cm, sur toutes les voies, y compris la bande d’arrêt d’urgence.
10
communes concernées
-
3
mois
de travaux
29 000
véhicules en moyenne
chaque jour sur l'A9
6.5
millions
financés par VINCI Autoroutes
32 km
de chaussées rénovées
(16 km par sens)
120
personnes mobilisées
en moyenne par nuit
42 000
tonnes
d'enrobés
Retour en images sur le chantier de rénovation des chaussées de l'A9
RETOUR SUR 2021–2023 – Entre Nîmes Est et Nîmes Ouest
Entre 2021 et 2023, VINCI Autoroutes a poursuivi son programme de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Nîmes Est (n°24) et Nîmes Ouest (n°25), selon un phasage optimisé en trois saisons (automne 2021 / printemps 2022 / automne 2023). Les travaux ont porté sur 23 km de chaussées (11,5 km par sens) et la dernière saison, menée du 4 septembre au 18 octobre 2023, a permis de renouveler la couche de roulement sur 4 cm sur l’ensemble des voies, y compris la bande d’arrêt d’urgence, en béton bitumineux drainant.
23 km
de chaussées rénovées
(11,5 km par sens)
24 semaines
de travaux
sur 3 saisons
100 000
tonnes
d’enrobés
120
personnes
mobilisées par nuit
12 M€
financés
par VINCI Autoroutes
29 000
véhicules/jour
en moyenne dans chaque sens
A9 – Un chantier Bas Carbone entre Nîmes Est et Nîmes Ouest
RETOUR SUR 2022 – Entre la bifurcation A9/A75 et l’échangeur Béziers Nord-Est
À l’automne 2022, VINCI Autoroutes a rénové les chaussées entre la bifurcation A9/A75 et l’échangeur Béziers Nord-Est, dans le cadre d’un chantier de 2,5 M€. Réalisés du 24 octobre au 22 novembre 2022, les travaux se sont déroulés exclusivement de nuit et ont consisté à renouveler la couche de roulement sur l’A75 et les bretelles de l’échangeur, afin d’améliorer le confort de conduite et la sécurité sur ce secteur.
RETOUR SUR 2022 – Entre Remoulins et Nîmes Est-Marguerittes
En 2022, VINCI Autoroutes a mené une phase de rénovation des chaussées sur l’A9 entre Remoulins et Nîmes Est-Marguerittes. Démarrés le 29 août 2022 et achevés le 16 décembre 2022, ces travaux ont représenté un investissement de 17 M€ et ont porté sur 32 km de chaussées (16 km par sens), avec un renouvellement complet des enrobés sur l’ensemble des voies, afin d’améliorer durablement la qualité de roulement sur ce tronçon.