Rénovation des chaussées sur l'A9

Entre 2021 et 2023, VINCI Autoroutes a poursuivi son programme de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Nîmes Est (n°24) et Nîmes Ouest (n°25), selon un phasage optimisé en trois saisons (automne 2021 / printemps 2022 / automne 2023). Les travaux ont porté sur 23 km de chaussées (11,5 km par sens) et la dernière saison, menée du 4 septembre au 18 octobre 2023, a permis de renouveler la couche de roulement sur 4 cm sur l’ensemble des voies, y compris la bande d’arrêt d’urgence, en béton bitumineux drainant.