Rénovation des chaussées sur l'A9

Retour sur les précédents chantiers

L’autoroute A9 relie Orange à la frontière espagnole et constitue un axe majeur, à la fois pour les échanges européens et les déplacements du quotidien. Depuis 2019, VINCI Autoroutes déploie un programme de rénovation des chaussées, organisé en plusieurs phases successives, afin de renforcer la sécurité et d’améliorer le confort de conduite. Après plusieurs chantiers réalisés ces dernières années, les opérations se poursuivent notamment en 2026 entre Gallargues et Baillargues.

Sommaire

RETOUR SUR L'AUTOMNE 2024 – Entre Perpignan-Nord et Perpignan-Sud

À l’automne 2024, VINCI Autoroutes a mené une phase de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Perpignan-Nord (n°41) et de Perpignan-Sud (n°42). Débuté le 16 septembre 2024, le chantier s’est achevé avec plusieurs semaines d’avance, le 28 octobre 2024. Réalisées exclusivement de nuit pour limiter la gêne, les opérations ont permis de renouveler la couche de roulement en enrobé drainant sur 4 cm, sur toutes les voies, y compris la bande d’arrêt d’urgence.

10

communes concernées

-

3

mois

de travaux

29 000

véhicules en moyenne

chaque jour sur l'A9

6.5

millions

financés par VINCI Autoroutes

32 km

de chaussées rénovées

(16 km par sens)

120

personnes mobilisées

en moyenne par nuit

42 000

tonnes

d'enrobés

DOIE-A9-chaussées entre Perpignan-nord et Perpignan-sud1
1
15

Retour en images sur le chantier de rénovation des chaussées de l'A9

Les documents du chantier

13092024-CP VINCI Autoroutes-A9-Rénovation des chaussées-Perpignan-nord-Perpignan-sud-Démarrage des travaux

Télécharger 13092024-CP VINCI Autoroutes-A9-Rénovation des chaussées-Perpignan-nord-Perpignan-sud-Démarrage des travaux

14112024-CP-A9-Fin des travaux de rénovation des chaussées entre Perpignan-nord et Perpignan-sud

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RETOUR SUR 2021–2023 – Entre Nîmes Est et Nîmes Ouest

Entre 2021 et 2023, VINCI Autoroutes a poursuivi son programme de rénovation des chaussées de l’A9 entre les échangeurs de Nîmes Est (n°24) et Nîmes Ouest (n°25), selon un phasage optimisé en trois saisons (automne 2021 / printemps 2022 / automne 2023). Les travaux ont porté sur 23 km de chaussées (11,5 km par sens) et la dernière saison, menée du 4 septembre au 18 octobre 2023, a permis de renouveler la couche de roulement sur 4 cm sur l’ensemble des voies, y compris la bande d’arrêt d’urgence, en béton bitumineux drainant.

23 km

de chaussées rénovées

(11,5 km par sens)

24 semaines

de travaux

 sur 3 saisons

100 000

tonnes

d’enrobés

120

personnes

mobilisées par nuit

12 M€

financés

par VINCI Autoroutes

29 000

véhicules/jour

en moyenne dans chaque sens

DOIE-A9-chaussées entre Nimes-est et Nimes-ouest1
1
12

A9 – Un chantier Bas Carbone entre Nîmes Est et Nîmes Ouest

Les documents du chantier

CP A9-Nimes-est Nimes-ouest-Démarrage des travaux_2021

Télécharger CP A9-Nimes-est Nimes-ouest-Démarrage des travaux_2021

CP A9-Nimes-est Nimes-ouest-Reprise des travaux_2022

Télécharger CP A9-Nimes-est Nimes-ouest-Reprise des travaux_2022

CP A9-Nimes-est Nimes-ouest_Reprise des travaux 2023

Télécharger CP A9-Nimes-est Nimes-ouest_Reprise des travaux 2023

CP Fin du chantier de rénovation des chaussées entre Nimes-est et Nimes-ouest

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RETOUR SUR 2022 – Entre la bifurcation A9/A75 et l’échangeur Béziers Nord-Est

À l’automne 2022, VINCI Autoroutes a rénové les chaussées entre la bifurcation A9/A75 et l’échangeur Béziers Nord-Est, dans le cadre d’un chantier de 2,5 M€. Réalisés du 24 octobre au 22 novembre 2022, les travaux se sont déroulés exclusivement de nuit et ont consisté à renouveler la couche de roulement sur l’A75 et les bretelles de l’échangeur, afin d’améliorer le confort de conduite et la sécurité sur ce secteur.

RETOUR SUR 2022 – Entre Remoulins et Nîmes Est-Marguerittes

En 2022, VINCI Autoroutes a mené une phase de rénovation des chaussées sur l’A9 entre Remoulins et Nîmes Est-Marguerittes. Démarrés le 29 août 2022 et achevés le 16 décembre 2022, ces travaux ont représenté un investissement de 17 M€ et ont porté sur 32 km de chaussées (16 km par sens), avec un renouvellement complet des enrobés sur l’ensemble des voies, afin d’améliorer durablement la qualité de roulement sur ce tronçon.