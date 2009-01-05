Projets Pau-Morlaàs
Bilan de la concertation MECDU
Par arrêté en date du 7 octobre 2025, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a arrêté le bilan de la concertation avec le public sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique du projet d’échangeur autoroutier Pau-Morlaàs et de ses aménagements connexes. Découvrez le bilan et l’arrêté ci-après.
Sommaire
Les projets
Pau dispose aujourd‘hui de deux échangeurs avec l’autoroute A64 : l’un à l’ouest vers Lescar et l’autre à Pau Centre. Il faut ensuite faire une quinzaine de kilomètres vers l’est pour atteindre celui de Soumoulou situé à mi-chemin entre Pau et Tarbes. Le projet consiste à créer entre ces deux sorties un nouvel accès sur l’A64 pour permettre les échanges en provenance et en direction de Bayonne et Tarbes.
En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet, cofinancé par le Département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, la communauté de communes Nord Est Béarn et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement global de 18.55 M€ HT (valeur 2016) hors aménagements connexes décrits ci-après.
Deux types d’aménagements urbains viennent renforcer les fonctionnalités de l’échangeur et y sont associés pour présenter un projet d’ensemble cohérent sur le plan de l’aménagement du territoire :
- la réalisation d’un passage dénivelé pour franchir le carrefour giratoire « Gabriel Delaunay » sous maîtrise d’ouvrage du Département des Pyrénées-Atlantiques (coût d’opération de 12 M€ HT, valeur octobre 2024) ;
- la reconfiguration des voiries communales d’accès à l’échangeur, et la création d’une section de voirie communale.
Objectifs
Le nouvel aménagement vise 3 objectifs essentiels :
- améliorer la desserte du territoire nord et est de l’agglomération au profit de ses habitants et des entreprises locales ;
- favoriser une meilleure répartition du trafic entre les différents échangeurs afin de fluidifier et de sécuriser la circulation sur l’ensemble du territoire ;
- reporter sur l’autoroute une partie du trafic de transit qui participe aujourd’hui à la saturation du réseau secondaire aux heures de pointe, ce qui permettra de décongestionner notamment la rocade de Pau et la RD943 entre le giratoire Gabriel Delaunay, celui de l’allée de l’Abbé Lemire et le giratoire Berlanne sur RD 943 (rue des Landes).
Ce projet bénéficie ainsi à la fois aux habitants et aux entreprises du territoire et plus largement à l’ensemble des usagers de la route à l’échelle de l’agglomération et du Béarn. La réduction des congestions participera à améliorer la sécurité et le cadre de vie.
3
communes concernées
par l’implantation du projet : Pau, Morlaàs et Idron
1
nouvel échangeur
et ses aménagements connexes au nord-est de l'agglomération paloise
6 700
véhicules jours
attendus sur l'échangeur (à la mise en service)
4
cofinanceurs
Département des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, Communauté de communes Nord Est Béarn, VINCI Autoroutes
Descriptif
Le projet prévoit l’aménagement d’un nouvel échangeur se raccordant au sud de l’A64. La solution dite sud de type trompette qui a été plébiscitée lors de la concertation de 2022 (voir bilan) prévoit la création de :
- une bretelle d’entrée et de sortie dans chaque sens de circulation soit 4 bretelles permettant des échanges complets depuis et vers Tarbes mais aussi depuis et vers Bayonne ;
- un ouvrage d’art de franchissement de l’A64 ;
- une gare de péage au sud de l’A64 ;
- l’aménagement d’un système de traitement de l’assainissement pour traitement des eaux de la plateforme autoroutière créée ;
- l’ensemble des mesures paysagères et d’insertion environnementales.
Cet échangeur s’accompagne d’aménagements connexes indissociables :
- un nouveau giratoire se raccordant sur le chemin du Cami Salé, ainsi que la requalification et la création d’une section de voirie communale ;
- un passage supérieur au giratoire « Gabriel Delaunay » dans l’axe de la rocade et une requalification du giratoire Lemire ;
- un parking de covoiturage.
Calendrier prévisionnel des projets (échangeur et aménagements connexes)
Pour en savoir plus
Projets-Pau-Morlaas-prefecture-des-pyrenees-atlantiques-arrete-de-concertation-mecdu-plui-capbp-pau-1.pdf