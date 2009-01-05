Projets Pau-Morlaàs

Pau dispose aujourd‘hui de deux échangeurs avec l’autoroute A64 : l’un à l’ouest vers Lescar et l’autre à Pau Centre. Il faut ensuite faire une quinzaine de kilomètres vers l’est pour atteindre celui de Soumoulou situé à mi-chemin entre Pau et Tarbes. Le projet consiste à créer entre ces deux sorties un nouvel accès sur l’A64 pour permettre les échanges en provenance et en direction de Bayonne et Tarbes.

En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet, cofinancé par le Département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, la communauté de communes Nord Est Béarn et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement global de 18.55 M€ HT (valeur 2016) hors aménagements connexes décrits ci-après.

Deux types d’aménagements urbains viennent renforcer les fonctionnalités de l’échangeur et y sont associés pour présenter un projet d’ensemble cohérent sur le plan de l’aménagement du territoire :