Projet de création d’un demi-échangeur

8 décembre 2025 – 16 janvier 2026 : l’enquête publique

L’enquête publique de cet aménagement s’est déroulée du lundi 8 décembre 2025 à 08h00 au vendredi 16 janvier 2026 à 12h00. Chacun a pu s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/echangeur-carresse-sorde

Du 22 février au 22 mars 2021, 347 contributions ont été recueillies durant la concertation menée au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme.

Le bilan officiel, qui présente l’analyse quantitative et qualitative de la participation a été arrêté le 19 octobre 2021 par la Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez le découvrir dans la rubrique « en savoir plus » ci-dessous.