Projet de création d’un demi-échangeur
Carresse-Cassaber et Sorde-l’Abbaye
Le projet consiste à créer un demi-échangeur, c’est-à-dire deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute A64 depuis et vers Bayonne. Situé au carrefour des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, entre l’échangeur de Peyrehorade (n°6) et celui de Salies-de-Béarn (n°7), il se déploie sur le territoire des communes de Carresse-Cassaber et de Sorde-l’Abbaye. En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet, cofinancé par l’État, le Département des Landes, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, la Communauté de communes du Béarn des Gaves ainsi que les sociétés Dragages du Pont de Lescar (Groupe Daniel) et Cemex.
Les objectifs du projet
Le projet de création du demi-échangeur Carresse-Cassaber / Sorde-l’Abbaye vise à :
- faciliter l’accès à l’autoroute A64 depuis et vers Bayonne ;
- améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
- soutenir l’attractivité des territoires.
2
communes concernées
par l'implantation du projet : Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye
1
nouveau demi-échangeur
pour les déplacements depuis et vers Bayonne
1450
véhicules/jour
dont 15% de poids lourds utiliseront le ½ échangeur à la mise en service
13,5
millions d'euros HT
cofinancé dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier
Un projet mené en concertation
8 décembre 2025 – 16 janvier 2026 : l’enquête publique
L’enquête publique de cet aménagement s’est déroulée du lundi 8 décembre 2025 à 08h00 au vendredi 16 janvier 2026 à 12h00. Chacun a pu s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/echangeur-carresse-sorde
Du 22 février au 22 mars 2021, 347 contributions ont été recueillies durant la concertation menée au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme.
Le bilan officiel, qui présente l’analyse quantitative et qualitative de la participation a été arrêté le 19 octobre 2021 par la Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez le découvrir dans la rubrique « en savoir plus » ci-dessous.