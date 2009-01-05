Projet de création d’un demi-échangeur

Carresse-Cassaber et Sorde-l’Abbaye

Le projet consiste à créer un demi-échangeur, c’est-à-dire deux bretelles pour sortir ou entrer sur l’autoroute A64 depuis et vers Bayonne. Situé au carrefour des départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, entre l’échangeur de Peyrehorade (n°6) et celui de Salies-de-Béarn (n°7), il se déploie sur le territoire des communes de Carresse-Cassaber et de Sorde-l’Abbaye. En tant que concessionnaire de l’autoroute A64, VINCI Autoroutes assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet, cofinancé par l’État, le Département des Landes, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, la Communauté de communes du Béarn des Gaves ainsi que les sociétés Dragages du Pont de Lescar (Groupe Daniel) et Cemex.

plan de situation du demi-échangeur Carresse-Cassaber

Les objectifs du projet

Le projet de création du demi-échangeur Carresse-Cassaber / Sorde-l’Abbaye vise à :

  • faciliter l’accès à l’autoroute A64 depuis et vers Bayonne ;
  • améliorer la sécurité et le cadre de vie ;
  • soutenir l’attractivité des territoires.

2

communes concernées

par l'implantation du projet : Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye

1

nouveau demi-échangeur

pour les déplacements depuis et vers Bayonne

1450

véhicules/jour

dont 15% de poids lourds utiliseront le ½ échangeur à la mise en service

13,5

millions d'euros HT

cofinancé dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier

Un projet mené en concertation

8 décembre 2025 – 16 janvier 2026 : l’enquête publique

L’enquête publique de cet aménagement s’est déroulée du lundi 8 décembre 2025 à 08h00 au vendredi 16 janvier 2026 à 12h00. Chacun a pu s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/echangeur-carresse-sorde

 

Du 22 février au 22 mars 2021, 347 contributions ont été recueillies durant la concertation menée au titre de l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme.

Le bilan officiel, qui présente l’analyse quantitative et qualitative de la participation a été arrêté le 19 octobre 2021 par la Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez le découvrir dans la rubrique « en savoir plus » ci-dessous.

Pour en savoir plus

Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Bilan de la concertation publique

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Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Arrêté préfectoral

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Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Dépliant d'information - février 2021

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Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Dossier de concertation - février 2021

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Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Panneaux d'exposition - février 2021

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Projet Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye - Charte de la concertation et de la modération des avis du site internet - fév 2021

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A64- vue de l'échangeur Caresse-Cassaber
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