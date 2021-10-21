Projet de complément du demi-échangeur A641/RD19
Le projet se situe sur la commune d’Oeyregave dans le Département des Landes (40) et consistait à compléter le demi-échangeur existant par une entrée et une sortie supplémentaires pour permettre les échanges entre la RD19 et l’A641 dénommée la BARO (Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest). Cet aménagement a eu pour objectif de faciliter les échanges entre les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, notamment le trafic de transit (poids lourds) et le trafic domicile-travail, en empruntant l’A641 et en évitant la traversée du centre de Peyrehorade.
Les objectifs du projet
Plus précisément, le projet a permis les mouvements suivants :
- les conducteurs en provenance des Pyrénées-Atlantiques via la RD19 et à destination des Landes (vers Dax, Mont-de-Marsan, l’A63 ou les zones d’activités d’Orthevielle, Port-de-Lanne, Peyrehorade) peuvent entrer directement sur l’A641 à Oeyregave et ainsi éviter une importante section de la RD19, le centre de Peyrehorade ainsi que la RD817 à l’Ouest de Peyrehorade ;
- en sens inverse, les conducteurs en provenance du Nord par l’A641 et souhaitant retrouver la RD19 au Sud d’Oeyregave (afin d’accéder notamment au parc d’activités Sud Landes à Hastingues-Oeyregave ou à la ZAC des Hauts-de-la-Bidouze à Came ou encore aux communes des Pyrénées-Atlantiques en direction du Sud) sortent maintenant de l’A641 à Oeyregave et évitent ainsi la RD817, le centre de Peyrehorade et la RD19 dans sa section Peyrehorade-Sud d’Oeyregave
En ramenant le trafic de transit sur une infrastructure aux normes autoroutières et en évitant le centre de Peyrehorade, le projet a permis de sécuriser la traversée de Peyrehorade, de raccourcir et de fiabiliser les temps de parcours tout en apportant plus de sérénité aux conducteurs.
1
commune concernée :
Oeyregave
6
millions d'euros HT
cofinancés
1600
bénéficiaires
du projet / jour
5
cofinanceurs
Le Département des Pyrénées-Atlantiques - Le Département des Landes - La Communauté d’agglomération du Pays Basque - La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans - L’État et VINCI Autoroutes
2025 : le temps des travaux
Les travaux d’aménagement du demi-échangeur A641/RD19 ont débuté au 2ème trimestre 2025 et s’achèveront cet hiver. Sa mise en service est prévue début 2026.
Le phasage du chantier est présenté dans le communiqué de presse ci-dessous.
Pour en savoir plus
Projet de complément du demi-échangeur A641/RD19 - Communiqué Presse de lancement des travaux - mai 2025