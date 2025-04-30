Projet d’amélioration environnementale

31 mars – 30 avril 2025 : enquête publique

L’enquête publique de cet aménagement s’est déroulée du lundi 31 mars 2025 à 9h00 au mercredi 30 avril 2025 17h00. Chacun était invité à s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/a64-bassins. Il présentait également toutes les modalités d’enquête publique.

2018 – 2020 : une concertation de proximité

Le choix des secteurs d’implantation et les détails de conception des 12 bassins ont été définis dans le cadre d��’une concertation locale et volontaire conduite entre fin 2018 et 2021 avec les mairies, les services administratifs et les futurs riverains directs des bassins.

Elle a permis :

- d’informer sur le projet : aspects techniques, enjeux, contraintes ;

- de répondre aux interrogations et inquiétudes soulevées par le projet ;

- d’optimiser les formes et emprises des bassins en tenant compte des attentes des riverains.

Les détails du projet et les résultats du travail de concertation sont présentés dans le bilan de la concertation ci-dessous.