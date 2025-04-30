Projet d’amélioration environnementale
Section Bayonne-Mousserolles – Briscous
Dans le cadre de la mise aux normes autoroutières de l’ancienne route départementale RD1, devenue autoroute en 2015, VINCI Autoroutes prévoit la réalisation de 12 bassins d’assainissement multifonctions le long de l’autoroute A64 au niveau des communes de Mouguerre, Briscous et Saint-Pierre-d’Irube. Ces aménagements font suite à une première phase de travaux réalisée en 2015 et 2016 et qui ont permis de renouveler la chaussée et de pose des glissières de sécurité en béton.
Ce projet va permettre de protéger la ressource en eau par la création d’un réseau d’assainissement et de traitement. Il participe également à protéger le milieu naturel avoisinant. Les mesures de compensation associées à cet aménagement visent en effet à reconstituer qualitativement et quantitativement des habitats d’espèces protégées et des zones humides. Notamment il est prévu de dévier le cours d’eau du Portou afin de maintenir sa fonctionnalité écologique.
Ce projet poursuit ainsi 3 objectifs principaux
- assurer la protection des milieux naturels et la lutte contre toute pollution ;
- contrôler les eaux de la plateforme avant rejet vers le milieu naturel ;
- assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des milieux et zones humides.
En tant que concessionnaire de l’autoroute A64 et maître d’ouvrage VINCI Autoroutes a mené sur cette opération une concertation préalable volontaire qui a permis de définir un programme d’aménagement optimisé tenant compte à la fois des contraintes techniques et des attentes des riverains.
Comprendre le rôle et les fonctions des bassins
- Précipitations
- Ruissellement
- Réseau de collecte
- Séparation des eaux extérieures
- Bassin multifonction
- Rejet des eaux après traitement
- Clôture de protection (faune environnante)
Les bassins multifonctions permettent d’une part de traiter la pollution chronique (fuites, gaz, usures de la chaussée et des équipements…) et accidentelle (déversement de matières polluantes lors d’un accident) engendrée par la circulation autoroutière. Ils permettent également de maîtriser et de réguler, par le stockage, les volumes d’eaux de ruissellement et les flux des cours d’eau proches, diminuant ainsi les risques d’inondation en cas de fortes pluies.
A la fois régulateurs, décanteurs et déshuileurs, ces bassins assurent un traitement optimal des eaux, en retenant les eaux de ruissellement jusqu’à ce que les produits polluants, contenus dans les sédiments soient piégés par décantation. Grâce à leur grande capacité de confinement et à un système de siphon, ils empêchent les polluants accidentels de rejoindre le milieu naturel.
3
communes concernées
par l’implantation des bassins : Mouguerre, Briscous et Saint-Pierre-d'Irube
12
bassins multifonctions
pour l'assainissement des eaux
15
millions d'euros HT
d’investissement financé par VINCI Autoroutes
Un projet mené en concertation
31 mars – 30 avril 2025 : enquête publique
L’enquête publique de cet aménagement s’est déroulée du lundi 31 mars 2025 à 9h00 au mercredi 30 avril 2025 17h00. Chacun était invité à s’informer et transmettre son avis sur le projet via le registre numérique : https://www.registre-numerique.fr/a64-bassins. Il présentait également toutes les modalités d’enquête publique.
2018 – 2020 : une concertation de proximité
Le choix des secteurs d’implantation et les détails de conception des 12 bassins ont été définis dans le cadre d��’une concertation locale et volontaire conduite entre fin 2018 et 2021 avec les mairies, les services administratifs et les futurs riverains directs des bassins.
Elle a permis :
- d’informer sur le projet : aspects techniques, enjeux, contraintes ;
- de répondre aux interrogations et inquiétudes soulevées par le projet ;
- d’optimiser les formes et emprises des bassins en tenant compte des attentes des riverains.
Les détails du projet et les résultats du travail de concertation sont présentés dans le bilan de la concertation ci-dessous.