Trois nouvelles passerelles pour traverser l’A10 à pied et à vélo entre la Loire et le Cher

Entre la Loire et le Cher, l’A10 traverse un secteur urbain particulièrement dense, au cœur des villes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Ce territoire accueille des quartiers d’habitation, des pôles d’emploi, des commerces, des équipements et de grands axes de déplacement.

Aménagée sur l’emprise de l’ancien canal qui reliait autrefois la Loire au Cher, l’A10 s’inscrit dans un corridor historique de circulation et d’échanges. Elle constitue aujourd’hui un axe structurant pour les déplacements à l’échelle de la métropole tourangelle et au-delà.

La création de trois passerelles permettra de compléter cette infrastructure par de nouvelles liaisons pour les piétons et les cyclistes. Les habitants pourront ainsi franchir plus facilement l’A10 et se déplacer entre les quartiers de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, dans des conditions confortables et sécurisées.

Ces passerelles accompagneront également le développement du réseau cyclable VéliVal, du Service Express Régional Métropolitain de Touraine et des pôles d’échanges multimodaux du programme Autoroute Bas Carbone. Elles faciliteront notamment les connexions avec les futurs pôles d’échanges de Tours-Centre et de Rochepinard.