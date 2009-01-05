Trois nouvelles passerelles pour traverser l’A10 à pied et à vélo entre la Loire et le Cher
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A10
Entre la Loire et le Cher, le projet prévoit la création de trois passerelles pour traverser l’A10 à pied et à vélo, ainsi que l’aménagement d’une continuité cyclable au niveau de l’avenue Georges Pompidou. Ces nouveaux franchissements sécurisés faciliteront les déplacements du quotidien, compléteront le réseau VéliVal et contribueront à mieux intégrer l’autoroute dans son environnement urbain.
Pourquoi créer de nouvelles passerelles au-dessus de l’A10 ?
Entre la Loire et le Cher, l’A10 traverse un secteur urbain particulièrement dense, au cœur des villes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Ce territoire accueille des quartiers d’habitation, des pôles d’emploi, des commerces, des équipements et de grands axes de déplacement.
Aménagée sur l’emprise de l’ancien canal qui reliait autrefois la Loire au Cher, l’A10 s’inscrit dans un corridor historique de circulation et d’échanges. Elle constitue aujourd’hui un axe structurant pour les déplacements à l’échelle de la métropole tourangelle et au-delà.
La création de trois passerelles permettra de compléter cette infrastructure par de nouvelles liaisons pour les piétons et les cyclistes. Les habitants pourront ainsi franchir plus facilement l’A10 et se déplacer entre les quartiers de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, dans des conditions confortables et sécurisées.
Ces passerelles accompagneront également le développement du réseau cyclable VéliVal, du Service Express Régional Métropolitain de Touraine et des pôles d’échanges multimodaux du programme Autoroute Bas Carbone. Elles faciliteront notamment les connexions avec les futurs pôles d’échanges de Tours-Centre et de Rochepinard.
3 passerelles
pour les piétons
et les cyclistes
1 continuité cyclable
au niveau de
l'avenue Georges-Pompidou
2 communes
concernées :
Tours et Saint-Pierre-des-Corps
50 % financé
par VINCI Autoroutes
et 50 % par Tours Métropole Val de Loire
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître les différents sites d’implantation et de préciser les caractéristiques des futures passerelles et de leurs accès. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Où seront situées les trois passerelles au-dessus de l’A10 ?
Entre la Loire et le Cher, le projet prévoit la création de trois passerelles permettant de franchir l’A10 à pied et à vélo, ainsi que l’aménagement d’une continuité cyclable au niveau de l’échangeur de Tours-Centre.
1. Une continuité cyclable avenue Georges-Pompidou
Une continuité cyclable sécurisée sera aménagée au niveau de l’échangeur de Tours-Centre, sur l’avenue Georges Pompidou. Cet aménagement améliorera les liaisons avec le futur pôle d’échanges multimodal de Tours-Centre et complétera les itinéraires cyclables existants.
2. Une passerelle entre la rue Plantin et la rue Gabriel-Péri
Une nouvelle passerelle reliera la rue Plantin à Tours à la rue Gabriel Péri à Saint-Pierre-des-Corps. Elle permettra aux piétons et aux cyclistes de franchir l’A10 confortablement et en toute sécurité. Elle facilitera également les déplacements entre les quartiers situés de part et d’autre de l’autoroute.
3. Une passerelle entre la rue du Docteur Fournier et la rue Pierre Semard
Une nouvelle passerelle sera aménagée à côté de l’ouvrage existant entre la rue du Docteur-Fournier et la rue Pierre Semard. Elle permettra d’assurer une liaison sécurisée pour les piétons et les cyclistes entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps.
4. Une passerelle entre l’avenue Jacques Duclos et le boulevard Richard Wagner
Une nouvelle passerelle reliera l’avenue Jacques Duclos au boulevard Richard-Wagner. Implantée à proximité du futur pôle d’échanges multimodal de Rochepinard, elle facilitera les déplacements vers les transports collectifs et accompagnera le développement des nouvelles offres de mobilité dans ce secteur.
Des passerelles connectées au réseau VéliVal
Les trois passerelles et la continuité cyclable seront raccordées au réseau VéliVal. En complétant les itinéraires existants, elles faciliteront les déplacements du quotidien à pied et à vélo ainsi que les correspondances avec les transports collectifs.
Quels bénéfices concrets ?
Les trois passerelles offriront de nouveaux franchissements sécurisés de l’A10 entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Elles rendront les déplacements du quotidien à pied et à vélo plus simples, plus confortables et plus attractifs.
Les passerelles permettront aux piétons et aux cyclistes de franchir l’autoroute dans de meilleures conditions. Elles faciliteront les déplacements entre les quartiers de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps.
Les nouvelles passerelles et la continuité cyclable viendront compléter le réseau VéliVal et assureront une meilleure continuité des itinéraires entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps.
Le projet renforcera les connexions avec les futurs pôles d’échanges multimodaux de Tours-Centre et de Rochepinard ainsi qu’avec les autres réseaux de transport. Il permettra de combiner plus facilement la marche, le vélo et les transports collectifs.
En créant de nouvelles possibilités de franchissement, les passerelles rapprocheront les quartiers de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Elles contribueront à mieux intégrer l’A10 dans son environnement urbain tout en confortant son rôle d’axe structurant des mobilités.
Comment les passerelles prendront-elles en compte leur environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Architecture et paysage : conception de passerelles adaptées au paysage urbain et aux quartiers concernés ;
- Confort et cadre de vie : prise en compte des besoins des habitants afin de proposer des passerelles fonctionnelles, agréables et sécurisées ;
- Accessibilité : conception des passerelles et de leurs accès afin de permettre leur utilisation par le plus grand nombre ;
- Biodiversité : réalisation d’inventaires écologiques afin d’identifier les espèces et les milieux naturels présents sur les différents sites ;
- Eau : réalisation d’études hydrauliques afin de préserver les écoulements naturels et d’assurer une gestion adaptée des eaux pluviales ;
- Emprises : recherche de solutions permettant de limiter autant que possible les surfaces nécessaires à la réalisation des passerelles et de leurs accès.
Comment donner votre avis sur le projet de passerelles ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de trois passerelles au-dessus de l’A10 entre la Loire et le Cher.