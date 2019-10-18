Nœud A8/A51 : Création de la liaison Lyon/Gap
Au sud d’Aix-en-Provence, l’autoroute A8 (Nice <-> Salon-de-Provence) croise l’autoroute A51 (Marseille <-> Gap). Ce nœud autoroutier A8/A51, primordial pour la desserte du territoire, est actuellement incomplet. La bretelle assurant la liaison entre l’A8 ouest vers l’A51 nord est la dernière section à aménager pour ramener le flux de transit vers le réseau autoroutier urbain.
Aujourd’hui, pour rejoindre l’autoroute A51 en direction de Gap, la moitié des automobilistes en provenance de l’A8 par l’Ouest passent par le quartier Jas-de-Bouffan (RD64 route de Galice) et l’autre moitié par l’échangeur du Pont-de-l’Arc.
Ce flux de transit génère des effets néfastes sur le cadre de vie des riverains du quartier de Jas-de-Bouffan (nuisances sonores, impact sur la qualité de l’air…) Les acteurs locaux se sont mobilisés pour rechercher une réponse satisfaisante et durable aux besoins de mobilité.
Le projet
La situation actuelle
Le projet vise à compléter le nœud autoroutier A8/A51 en créant la bretelle assurant la liaison entre l’A8 ouest vers l’A51 nord. Les automobilistes, aujourd’hui contraints d’emprunter le réseau local, pourront demain poursuivre leur trajet en restant sur l’autoroute.
La bretelle A8 ouest vers A51 nord poursuit 3 objectifs essentiels :
- Ramener le trafic de transit sur le réseau autoroutier et offrir ainsi un trajet plus lisible, plus sûr et plus confortable aux automobilistes qui viennent de l’Ouest et souhaitent rejoindre les départements alpins ou le centre-ville d’Aix-en-Provence.
- Améliorer le cadre de vie des riverains et des usagers locaux, notamment ceux qui résident dans le secteur du Jas de Bouffan, un quartier aujourd’hui traversé par les nombreux véhicules en transit qui emprunteront la future liaison. Ce report de trafic y améliorera de fait le cadre de vie des habitants et la sécurité.
- Créer les conditions d’une requalification urbaine des quartiers environnants. Cet apaisement global du quartier permettra à la Ville d’Aix-en Provence de poursuivre son projet de requalification urbaine des quartiers d’Encagnane et Jas-de-Bouffan (sécurité, mobilités du quotidien…).
Les acteurs
L’État
L’État (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) est l’autorité concédante à laquelle ASF est liée par un contrat de concession. Il veille au respect des engagements pris par ASF dans le cadre de ce contrat, en matière d’aménagement, d’entretien et d’exploitation du réseau routier national concédé. Les services de l’État veillent au respect des normes techniques, engagements en faveur de l’environnement, délais de réalisation des travaux… Ils délivrent les différentes autorisations réglementaires préalables au démarrage des travaux et relatives, notamment, à la préservation de la ressource en eau, à la protection de la biodiversité et à l’archéologie. À l’issue des travaux, c’est également l’État qui valide la mise en service.
VINCI Autoroutes
Constitué des sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcos et Arcour, VINCI Autoroutes totalise 4 443 kilomètres de réseau, 181 aires de services, 266 aires de repos, 324 gares de péage ainsi que 52 parkings ainsi que 1 621 points de charge véhicules électriques. Dans le cadre de la création de la bretelle A8 ouest vers A51 nord, ASF pilote les études et les travaux sous l’égide de l’État. La sécurité et l’entretien de la future liaison seront assurés par VINCI Autoroutes.
Les partenaires cofinanceurs
Le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence contribuent au financement* du projet dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA), validé par un décret publié le 8 novembre 2018. Une convention de financement entre les partenaires a été conclue en octobre 2019.
* Le montant prévisionnel de l’opération, inscrit au décret et dans la convention signée entre les cofinanceurs, est de 50 millions d’euros hors taxe (valeur 2016).
Le calendrier de l'opération
L'agenda
2018 : Validation du Plan d‘Investissement Autoroutier (PIA)
2019 à 2020 : Concertation et signature des conventions
2020 à 2024 : Dialogue territorial, études et inventaires complémentaires
- Concertation publique : du 24/09 au 18/10/2019
- Concertation publique complémentaire : du 08/07 au 26/07/2024
2025 à 2026 : Enquête publique
2026 à 2028 : Travaux
2028 : Mise en service prévisionnelle
La concertation
L’enquête publique s'est tenue du 13 juin au 16 juillet 2025
Dans le cadre du projet de création d’une bretelle autoroutière entre l’A8 Ouest et l’A51 Nord à Aix-en-Provence, une enquête publique unique a été organisée du vendredi 13 juin au mercredi 16 juillet 2025. Elle a permis à chacun de s’informer, de comprendre les enjeux du projet et de donner son avis grâce à un dispositif permettant l’expression de chacun :
La consultation du dossier d’enquête publique en version papier, dans les lieux suivants :
- Mairie d’Aix-en-Provence – Service Urbanisme (siège de l’enquête)
3 rue Loubet – 13100 Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
- Mairie annexe du Jas-de-Bouffan
2 rue Charloun Rieu – 13090 Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h30
Mairie annexe du Pont-de-l’Arc
75 route des Milles, place Sextius Conca – 13090 Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h30
En version numérique :
- depuis la page internet dédiée à l’enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/projet-autoroutier-a8-a51/,
- depuis le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône : https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Aix-en-Provence ,
- dans les lieux de l’enquête publique aux horaires d’ouverture depuis les tablettes numériques mises à disposition du public,
sur un poste informatique mise à la disposition du public à la préfecture des Bouches-du-Rhône, direction de la citoyenneté, de la légalité et de l’environnement, bureau de l’utilité publique, de la concertation et de l’environnement, place Félix Baret, 13006 Marseille (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 – bureau n°421 – contact préalable au 04 84 35 43 84).
Le dépôt des avis :
- via le registre numérique accessible dès du vendredi 13 juin 2025 à 9h jusqu’au mercredi 16 juillet 2025 à 16h30 inclus à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/projet-autoroutier-a8-a51/ ou accessible à partir du lien disponible sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône : https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Publications/Publications-environnementales/Enquetes-publiques-hors-ICPE/Aix-en-Provence,
- par écrit, dans les registres ouverts à cet effet à la mairie d’Aix-en-Provence et dans les mairies annexes du Jas-de-Bouffan et du Pont-de-l’Arc consultables aux jours d’ouverture des bureaux et des permanences ;
- par courrier à l’adresse du siège de l’enquête publique : en Mairie d’Aix-en-Provence, Service de l’Urbanisme – 3, rue Loubet – 13100 Aix-en-Provence, à l’attention de Madame la commissaire enquêtrice – VINCI Autoroutes – Construction de la branche A8 ouest A51 nord – Nœud autoroutier A8-A51 ;
- par courriel, à l’adresse suivante : a8-a51-liaison-lyon-gap@vinci-autoroutes.com, du vendredi 13 juin 2025 à 9h au mercredi 16 juillet 2025 à 16h30 inclus et à l’attention de Madame la Commissaire enquêtrice ;
- à l’oral, lors des 6 permanences, sans rendez-vous, réalisées par la commissaire enquêtrice.
Et après ?
A l’issue de cette enquête publique, Madame la Commissaire enquêtrice établira un rapport détaillant le déroulement de l’enquête et l’examen des observations recueillies. Dans un document séparé, elle consignera ses conclusions motivées, en précisant si elle est ou non favorable au projet. Il reviendra au préfet des Bouches-du-Rhône de décider de la déclaration d’utilité publique du projet.
La concertation publique complémentaire
Du 8 au 26 juillet 2024, s’est tenue la concertation publique complémentaire pour le projet de création de la bretelle A8 ouest vers A51 nord. VINCI Autoroutes a proposé aux Aixois et à toutes les personnes concernées de s’informer et à chacun de donner son avis. Les modalités de la concertation ont été fixées par un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec les collectivités qui participent au financement de l’opération.
Les objectifs de la concertation publique complémentaire
Prévue par l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme, la concertation a été une étape clé qui a permis d’élaborer collégialement un projet et de le partager avec le plus grand nombre, au bénéfice du territoire et des citoyens.
La concertation publique avait pour objectifs de :
- donner au public toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet ;
- écouter, échanger et recueillir l’avis de chacun sur
le projet soumis à la concertation.
L'objet de la concertation publique complémentaire
La concertation s’est inscrite dans la continuité et la complémentarité de celle qui s’est tenue du 29 septembre au 18 octobre 2019. Elle avait pour objectif de partager les études complémentaires et les nouvelles opportunités qui ont permis à la Maîtrise d’Ouvrage d’étudier une variante « anse sud-ouest compacte » présentant une incidence foncière réduite par rapport à la variante « anse sud-est » et à la variante « anse sud-ouest » initiale grâce à l’évolution des contraintes du site.
VINCI Autoroutes avait sollicité une phase de concertation publique complémentaire pour recueillir l’avis du public sur les évolutions du projet et son impact sur les enjeux socio-économiques, environnementaux, le cadre de vie urbain et le paysage.
Cette concertation complémentaire a porté sur la présentation des études comparées des variantes « anse sud-est » / « anse sud-ouest compacte ».
Les deux variantes soumises à la concertation publique complémentaire
La variante 1 « Anse Sud-Ouest compacte », est composée d’un viaduc-belvédère d’environ 200m, éloignée du V de Vasarely. Elle se raccorde sur l’autoroute A51 ce qui nécessite le décalage de la branche d’A51 existante vers l’A8 Est.
La variante 2 « Anse Sud-Est » est composée d’une série d’ouvrages d’art sur une longueur d’environ 300m linéaire à proximité immédiate du V de Vasarely. Elle s’inscrit dans le quart Est de l’A51 au niveau du chemin Roger Martin.
Le bilan de la concertation publique complémentaire
Les avis recueillis durant la concertation et les échanges avec les différents partenaires ont été compilés dans le bilan de la concertation validé par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 25 mars 2025.
A l’issue de la concertation publique complémentaire, la variante “Anse Sud-Ouest compacte” a été retenue pour faire l’objet des études détaillées. Cette étape permettra d’affiner les caractéristiques techniques du projet et d’en évaluer plus finement les impacts.
Une enquête publique s'est tenue du 13 juin au 16 juillet 2025, nouvelle occasion pour les habitants et usagers de s’informer et de donner leur avis sur le projet.
Les documents de la concertation
L’arrêté du préfet portant bilan de la concertation publique concernant le projet de nœud autoroutier A8/A51 et la création de la liaison Lyon Gap sur la commune d’Aix-en-Provence