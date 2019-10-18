Nœud A8/A51 : Création de la liaison Lyon/Gap

L’État

L’État (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) est l’autorité concédante à laquelle ASF est liée par un contrat de concession. Il veille au respect des engagements pris par ASF dans le cadre de ce contrat, en matière d’aménagement, d’entretien et d’exploitation du réseau routier national concédé. Les services de l’État veillent au respect des normes techniques, engagements en faveur de l’environnement, délais de réalisation des travaux… Ils délivrent les différentes autorisations réglementaires préalables au démarrage des travaux et relatives, notamment, à la préservation de la ressource en eau, à la protection de la biodiversité et à l’archéologie. À l’issue des travaux, c’est également l’État qui valide la mise en service.

VINCI Autoroutes

Constitué des sociétés concessionnaires ASF, Cofiroute, Escota, Arcos et Arcour, VINCI Autoroutes totalise 4 443 kilomètres de réseau, 181 aires de services, 266 aires de repos, 324 gares de péage ainsi que 52 parkings ainsi que 1 621 points de charge véhicules électriques. Dans le cadre de la création de la bretelle A8 ouest vers A51 nord, ASF pilote les études et les travaux sous l’égide de l’État. La sécurité et l’entretien de la future liaison seront assurés par VINCI Autoroutes.

Les partenaires cofinanceurs

Le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville d’Aix-en-Provence contribuent au financement* du projet dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier (PIA), validé par un décret publié le 8 novembre 2018. Une convention de financement entre les partenaires a été conclue en octobre 2019.

* Le montant prévisionnel de l’opération, inscrit au décret et dans la convention signée entre les cofinanceurs, est de 50 millions d’euros hors taxe (valeur 2016).