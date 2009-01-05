Gare autoroutière de Veigné (A85) : une connexion directe entre les cars express et le train
Autoroute Bas Carbone - Autoroute A85
Implantée directement sur l’A85, la future gare autoroutière de Veigné accueillera les cars express dans les deux sens de circulation. Située à proximité immédiate de la halte ferroviaire des Gués de Veigné, elle facilitera les correspondances avec les trains Rémi, les autres transports collectifs, le covoiturage, le vélo et la marche.
Pourquoi créer une gare autoroutière à Veigné ?
Chaque jour, de nombreux déplacements sont réalisés entre la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et l’agglomération tourangelle pour rejoindre un lieu de travail, d’études, de soins, de commerce ou de loisirs.
Situé au croisement de l’A85 et de la RD910, le secteur des Gués de Veigné occupe une position stratégique. La RD910, axe majeur pour les déplacements du territoire, est empruntée quotidiennement par plus de 10 000 véhicules.
Le site se trouve également à quelques mètres de la halte ferroviaire des Gués de Veigné, desservie par les trains Rémi. Cette proximité permettra de créer des correspondances entre les futurs cars express sur l’A85, le train et les autres modes de déplacement.
Implantée à proximité de la zone d’activités des Gués de Veigné et de nombreux établissements économiques, la future gare autoroutière améliorera également l’accessibilité de ce bassin d’emplois pour les salariés, les entreprises et les habitants.
1 gare autoroutière
constituée de 2 quais
un dans chaque sens de circulation
2 bâtiments
voyageurs
équipés d’escaliers et d’ascenseurs
1 connexion directe
avec la halte ferroviaire
des Gués de Veigné
Environ 80 places
dans le parking-rela
is situé à proximité
Plus de 10 000 véhicules
par jour
sur la RD910
100 %
financé
par VINCI Autoroutes
2031
mise en service
prévisionnelle
Où en est le projet ?
Le projet est actuellement en phase d’études : trafic, topographie, géotechnique, faune et flore, enjeux socio-économiques, qualité de l’air, acoustique et réseaux existants. Ces études permettent de mieux connaître le site et de préciser les caractéristiques du futur aménagement. À ce stade, le projet n’est pas figé. La concertation publique permettra de l’enrichir grâce aux observations et aux propositions formulées par le public avant sa finalisation.
Que prévoit le projet ?
Le projet prévoit la création d’une gare autoroutière directement sur l’A85, au niveau des Gués de Veigné. Elle comprendra notamment :
- deux quais implantés de part et d’autre de l’A85 afin d’accueillir les futurs cars express dans les deux sens de circulation ;
- deux bâtiments voyageurs équipés d’escaliers et d’ascenseurs afin de garantir l’accessibilité des quais à tous les usagers ;
- des aménagements permettant la montée et la descente des voyageurs en toute sécurité ;
- des cheminements piétons reliant les quais à la halte ferroviaire des Gués de Veigné et aux autres équipements du secteur ;
- une connexion avec le parking-relais d’environ 80 places ;
- des liaisons avec les transports collectifs, le covoiturage, les mobilités actives et le réseau routier local.
Conçue comme un lieu de connexion entre plusieurs réseaux de mobilité, la gare autoroutière permettra aux voyageurs de passer facilement des cars express au train, aux autres transports collectifs, au covoiturage, au vélo ou à la marche.
Où sera située la future gare autoroutière ?
Le projet sera implanté directement sur l’A85, sur la commune de Veigné, à proximité de la RD910 et de la halte ferroviaire des Gués de Veigné.
Cette localisation facilitera les déplacements entre les communes de Touraine Vallée de l’Indre et l’agglomération tourangelle. Elle améliorera également l’accès à la zone d’activités des Gués de Veigné et aux autres pôles d’emploi du secteur.
Quels bénéfices concrets ?
Le projet permettra d’assurer une correspondance directe entre les futurs cars express circulant sur l’A85 et les trains desservant la halte ferroviaire des Gués de Veigné. Les voyageurs pourront ainsi combiner plus facilement plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement.
Grâce à sa localisation stratégique sur l’A85, la gare autoroutière facilitera les déplacements entre les communes de Touraine Vallée de l’Indre et l’agglomération tourangelle. Les cars express proposeront une nouvelle offre de desserte rapide, complémentaire des solutions de mobilité déjà présentes sur le territoire.
La gare autoroutière réunira sur un même site les cars express, le train, les autres transports collectifs, le parking-relais, le covoiturage et les mobilités actives. Elle offrira davantage de possibilités pour organiser les déplacements du quotidien.
Implantée à proximité de la zone d’activités des Gués de Veigné, la gare autoroutière améliorera l’accessibilité de ce secteur économique au bénéfice des salariés, des entreprises et des habitants.
La gare autoroutière de Veigné s’inscrit dans le développement du Service Express Régional Métropolitain de Touraine. Elle contribuera à construire un réseau de mobilité plus cohérent, mieux connecté et plus accessible entre les différents bassins de vie et d’emploi du territoire.
Comment le projet prend-il en compte l'environnement ?
Le projet applique la démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) à chaque enjeu environnemental :
- Insertion paysagère : conception des bâtiments voyageurs, des cheminements et des équipements afin de favoriser leur intégration dans le secteur des Gués de Veigné ;
- Sobriété foncière : optimisation des emprises situées à proximité immédiate de l’A85 afin de limiter la consommation de nouveaux espaces ;
- Accessibilité : création d’escaliers et d’ascenseurs afin de garantir l’accès aux quais à tous les voyageurs ;
- Acoustique : analyse de l’environnement sonore afin d’identifier, si nécessaire, les mesures les plus adaptées ;
- Qualité de l’air : réalisation d’études spécifiques dont les résultats seront présentés dans le cadre des procédures réglementaires ;
- Biodiversité : prise en compte des inventaires écologiques réalisés entre mars 2025 et mars 2026 afin d’adapter le projet aux espèces et aux milieux recensés ;
- Eau : études destinées à assurer une gestion adaptée des eaux pluviales, à préserver les écoulements naturels et à protéger la qualité de la ressource.
Comment participer à la concertation ?
Du 2 novembre au 15 décembre 2026, vous êtes invités à donner votre avis sur le projet de gare autoroutière de Veigné.