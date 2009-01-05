Entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10/A71

Pourquoi la centrale à enrobé est-elle installée à proximité du chantier ?

Dans le cadre des travaux de rénovation de chaussées dirigés par VINCI Autoroutes, les centrales à enrobé, mobiles et temporaires, sont situées au plus près de l’autoroute et du chantier. Cela permet de réduire les distances de transport, de limiter ainsi les impacts environnementaux et de maintenir la température d’application optimale de l’enrobé. En réduisant au maximum les déplacements, la qualité de l’enrobé est préservée et cela favorise la décarbonation des chantiers, en lien avec la politique Ambition Environnement 2030.

Comment sont définis les trajets des camions de chantier ?

La circulation du chantier est étudiée spécifiquement en amont des travaux pour limiter les perturbations pour les riverains. Les trajets courts, empruntant principalement l’autoroute, sont privilégiés pour conserver une bonne qualité de l’enrobé. Dès que la configuration du chantier le permet, les entreprises de chantier, sous la maîtrise d’ouvrage de VINCI Autoroutes, sont amenées à avoir recours au double fret, ou encore au fret ferroviaire voir fluvial.

Les fumées issues de la centrale sont-elles nocives ?

L’enrobé est issu du mélange de plusieurs matériaux neufs et recyclés. Ce processus produit des particules fines qui sont confinées tout au long de la fabrication. Après la fabrication de l’enrobé, toutes les fumées issues de l’opération de séchage sont filtrées dans le dépoussiéreur. C’est à ce moment que les particules fines sont séparées et stockées à l’aide de filtres spécifiques. La fumée est alors constituée de vapeur d’eau et fait l’objet de contrôle par un bureau extérieur indépendant pour assurer la conformité des rejets atmosphériques.

Quelles sont les mesures prises pour limiter la poussière autour du chantier ?

Une circulation importante de véhicules a lieu sur la centrale à enrobé : transport de matériaux, chargement ou déchargement de l’enrobé… Ces déplacements peuvent générer de la poussière. Les pistes sont régulièrement arrosées pour limiter le dégagement de résidus. Les eaux utilisées sont elles-mêmes issues directement du chantier, pour limiter l’impact environnemental et préserver les milieux naturels.