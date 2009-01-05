Entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10/A71
Orléans
Du mardi 27 août au vendredi 17 janvier 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien du patrimoine autoroutier, au niveau de la bifurcation A10/A71 à Orléans. Sur cette période, deux opérations de travaux ont été mutualisées et menées en parallèle afin de limiter la gêne aux usagers. La première opération a consisté à rénover 18 km de chaussée sur les autoroutes A10 et A71 ; la seconde a visé à remplacer 2 km de terre-plein central au niveau de la bifurcation A10/A71.
Sommaire
Les travaux de chaussée
Les opérations d’entretien de la chaussée ont consisté à rénover l’autoroute A71 entre la sortie n°1 – Orléans Centre et la sortie n°2 – Olivet sur 13 km et l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A71 et la sortie n°15 Meung-sur-Loire sur 5 km.
Les travaux se sont déroulés de nuit sous basculement de la circulation et se sont déroulés en 3 étapes :
> rabotage de la couche de roulement pleine largeur et de la couche de liaison sur la voie du milieu et la voie de droite ;
> fabrication et application d’une nouvelle couche de liaison sur la voie du milieu et la voie de droite et d’une couche de roulement sur l’ensemble des voies ;
> remplacement des marquages des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
4,6 M€
Montant des travaux 2024
18 km
Distance de chaussée rénovée
40 000 tonnes
Tonnage d'enrobé
60 personnes
mobilisées
L'entretien du terre-plein central
L’opération de rénovation du terre-plein central a consisté à remplacer le terre-plein central et de l’assainissement sur 2 km au niveau de la bifurcation A10/A71 dans le secteur d’Orléans.
Les travaux se sont fait de jour avec une neutralisation de la voie de gauche et se sont déroulés en 4 étapes :
> démolition du muret central et du caniveau à fente situé en dessous
du muret ;
> terrassement sur l’ensemble de la zone ;
> assainissement au niveau du caniveau ;
> coulage sur place du nouveau terre-plein central.
895 K€
Montant des travaux 2024
2 km
Distance de terre-plein central remplacé
1 700 m3
Mètres cubes de béton pour le TPC
30 personnes
mobilisées
100% de recyclage du béton
du terre-plein central et du caniveau
Centrale à enrobé mobile
Afin de répondre à ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par les chantiers, VINCI Autoroutes utilise une centrale à enrobé mobile fonctionnant au gaz.
Pourquoi la centrale à enrobé est-elle installée à proximité du chantier ?
Dans le cadre des travaux de rénovation de chaussées dirigés par VINCI Autoroutes, les centrales à enrobé, mobiles et temporaires, sont situées au plus près de l’autoroute et du chantier. Cela permet de réduire les distances de transport, de limiter ainsi les impacts environnementaux et de maintenir la température d’application optimale de l’enrobé. En réduisant au maximum les déplacements, la qualité de l’enrobé est préservée et cela favorise la décarbonation des chantiers, en lien avec la politique Ambition Environnement 2030.
Comment sont définis les trajets des camions de chantier ?
La circulation du chantier est étudiée spécifiquement en amont des travaux pour limiter les perturbations pour les riverains. Les trajets courts, empruntant principalement l’autoroute, sont privilégiés pour conserver une bonne qualité de l’enrobé. Dès que la configuration du chantier le permet, les entreprises de chantier, sous la maîtrise d’ouvrage de VINCI Autoroutes, sont amenées à avoir recours au double fret, ou encore au fret ferroviaire voir fluvial.
Les fumées issues de la centrale sont-elles nocives ?
L’enrobé est issu du mélange de plusieurs matériaux neufs et recyclés. Ce processus produit des particules fines qui sont confinées tout au long de la fabrication. Après la fabrication de l’enrobé, toutes les fumées issues de l’opération de séchage sont filtrées dans le dépoussiéreur. C’est à ce moment que les particules fines sont séparées et stockées à l’aide de filtres spécifiques. La fumée est alors constituée de vapeur d’eau et fait l’objet de contrôle par un bureau extérieur indépendant pour assurer la conformité des rejets atmosphériques.
Quelles sont les mesures prises pour limiter la poussière autour du chantier ?
Une circulation importante de véhicules a lieu sur la centrale à enrobé : transport de matériaux, chargement ou déchargement de l’enrobé… Ces déplacements peuvent générer de la poussière. Les pistes sont régulièrement arrosées pour limiter le dégagement de résidus. Les eaux utilisées sont elles-mêmes issues directement du chantier, pour limiter l’impact environnemental et préserver les milieux naturels.
Un chantier décarboné
› Agir pour le climat
+ recours à la centrale à enrobé mobile sur la plateforme de Villorceau, fonctionnant au bio-combustible Dertal,
+ utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes,
+ réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ présence de compacteurs hybrides sur le chantier et optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale à enrobé mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).
+ emploi de Béton Bas Carbone pour la reconstruction du terre-plein central.
› Favoriser l'économie circulaire
Pour améliorer la qualité environnementale des chantiers :
+ augmentation du taux d’agrégats d’enrobé recyclé, jusqu’à 70%.
Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 28 000 tonnes de granulats en moins à extraire et à transporter, 1 038 camions en moins en circulation sur le chantier.
+ les bétons déposés sur le chantier seront renvoyés pour concassage et réemployés comme matériaux de remblais dans de futurs chantiers.
› Préserver les milieux naturels
Les objectifs de responsabilité environnementale poursuivis par VINCI Autoroutes pour le chantier induisent la mise en place de mesures visant à limiter son impact sur les écosystèmes, et notamment par :
+ la récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ le tri des déchets sur la base vie.