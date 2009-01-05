Entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10/A28 (Tours)

Du 8 septembre au 31 octobre 2025, VINCI Autoroutes a mené des travaux d’entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10 / A28, au nord de Tours. Ces travaux d’entretien sont nécessaires pour maintenir ces infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation en toute sécurité.

Deux opérations ont été menées en parallèle dans ce secteur :

> La rénovation de la chaussée sur 10,5 km sur l’A10, entre l’échangeur de Vouvray (n°20) et la barrière de Monnaie ;

> Le remplacement du terre-plein central sur 1 km entre la bifurcation A10 / A28 et l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28.

Une mutualisation des travaux a été mise en place par VINCI Autoroutes afin de limiter l’impact des travaux et de réduire la gêne aux usagers. Pendant cette période, VINCI Autoroutes a profiter de cette configuration de chantier pour réaliser l’entretien de la végétation et des infrastructures autoroutières.