Entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10/A28 (Tours)
Du lundi 8 septembre au vendredi 31 octobre 2025, au nord de Tours, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée sur l’A10 et du terre-plein central sur l’A28. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée.
Sommaire
Présentation des travaux
Du 8 septembre au 31 octobre 2025, VINCI Autoroutes a mené des travaux d’entretien du patrimoine autoroutier au niveau de la bifurcation A10 / A28, au nord de Tours. Ces travaux d’entretien sont nécessaires pour maintenir ces infrastructures dans un bon état de fonctionnement et garantir aux usagers des conditions de circulation en toute sécurité.
Deux opérations ont été menées en parallèle dans ce secteur :
> La rénovation de la chaussée sur 10,5 km sur l’A10, entre l’échangeur de Vouvray (n°20) et la barrière de Monnaie ;
> Le remplacement du terre-plein central sur 1 km entre la bifurcation A10 / A28 et l’échangeur de Neuillé-Pont-Pierre (n°27) sur l’A28.
Une mutualisation des travaux a été mise en place par VINCI Autoroutes afin de limiter l’impact des travaux et de réduire la gêne aux usagers. Pendant cette période, VINCI Autoroutes a profiter de cette configuration de chantier pour réaliser l’entretien de la végétation et des infrastructures autoroutières.
La rénovation de chaussée sur l’A10
Les travaux de rénovation des chaussées se déroulent en 3 étapes :
- Le rabotage de la couche de roulement pleine largeur et de la couche de liaison sur les voies du milieu et de droite ;
- La fabrication et l’application d’une nouvelle couche de liaison sur les voies du milieu et de droite et d’une couche de roulement sur l’ensemble des voies ;
- La réfection des marquages au sol au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
-
Le remplacement du terre-plein central sur l’A28
Les travaux d’entretien du terre-plein central se déroulent en 4 étapes :
- La démolition du muret central et du caniveau à fente situé en dessous du muret ;
- Le terrassement sur l’ensemble de la zone ;
- Le coulage du nouveau caniveau ;
- Le coulage sur place du nouveau terre-plein central.
Les conditions de circulation
Les travaux d’entretien de la chaussée ont été réalisés au nord de Tours sur l’autoroute A10 en direction de Bordeaux entre la barrière de péage de Monnaie et la sortie Vouvray / Ste Radegonde (n°20) et le remplacement du terre-plein central est réalisé sur l’autoroute A28 dans les deux sens de la circulation entre la sortie Neuillé-Pont-Pierre (n°27) et la bifurcation A10/A28.
Le chantier s'est déroulé de jour et de nuit sous basculement de la circulation pour les travaux de rénovation de la chaussée et sous neutralisation de la voie de gauche pour le remplacement du terre-plein central.
Les chiffres clés
3,2 M€
Montant total des travaux
28 500
Tonnes d'enrobés
10,5 km
Distance de chaussée rénovée
500 m3
De béton
1 km
Distance de terre-plein central rénové
80
Personnes mobilisées
Un chantier décarboné
Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre :
- Installation d’une centrale mobile, fonctionnant au GPL,
- Utilisation de biocarburants pour les chargeuses et les groupes électrogènes,
- Réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
- Optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret),
Fabrication du terre-plein central en béton bas carbone.
Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés :
- Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec une moyenne de 40%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 11 400 T de granulats en moins à transporter, 400 camions en moins en circulation sur le chantier.
Recyclage à 100% des bétons démolis du terre-plein central.
Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme