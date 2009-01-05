Entretien des chaussées entre Saintes et Pons
A10
De avril à mi-octobre 2025, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes a conduit une importante opération d'entretien des chaussées de la section courante entre Saintes (n°35) et Pons (n°36) au niveau de l'échangeur de Saintes (n°35).
Sommaire
Présentation de l'opération
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes a réaliser la rénovation des chaussées de l’autoroute A10 entre Saintes et Pons du 23 avril et jusqu’à mi-octobre 2025. Ces travaux permettent d'assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
Lors de cette opération, 48 km de chaussées (24km par sens) ont été renouvelés y compris au niveau de l’échangeur de Saintes (n°35) afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée. Afin de limiter la gêne occasionnée, ces opérations ont été menées soit de jour soit de nuit et sous basculement de la circulation sur les voies opposées aux travaux. Des fermetures ponctuelles des échangeurs ont cependant été nécessaires.
Organisation du chantier et conditions de circulation
Du mercredi 23 avril 2025 et jusqu’à mi-octobre 2025, afin de limiter au maximum la gêne aux usagers, les travaux de rénovation des chaussées ont été menés sous basculement de circulation sur les voies opposées aux travaux.
Ainsi, les conducteurs ont été amenés à circuler du même côté de l’autoroute dans les 2 sens. Cependant, lors de la rénovation des chaussées de l’échangeur de Saintes (n°35), des fermetures ponctuelles des bretelles d’entrées et de sorties ont été nécessaires. Lorsque les travaux se sont déroulés à hauteur de l’échangeur de Saintes (n°35) ou de la bifurcation A10/A837, de fermetures partielles et temporaires ont été également nécessaires.
Les travaux de rénovation des chaussées se sont dérouler soit de jour soit de nuit selon la portion concernée. Ainsi, au nord de Saintes, les opérations nécessitant des fermetures ont été menées uniquement de nuit et au sud de Saintes, les travaux ont été intégralement réalisés de jour.
Les chiffres clés
48km de chaussées rénovées
(24km dans chaque sens)
150 personnes
en moyennes mobilisées sur le chantier
9 M€ HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
Environ 3 000 heures
d’insertion professionnelle
Un chantier décarboné
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A10 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale
- Optimisation des distances de transport et l’utilisation du fret ferroviaire pour l’apport des matériaux.
Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant
Favoriser l’économie circulaire :
Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme