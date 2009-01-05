Entretien des chaussées entre Saintes et Pons

Du mercredi 23 avril 2025 et jusqu’à mi-octobre 2025, afin de limiter au maximum la gêne aux usagers, les travaux de rénovation des chaussées ont été menés sous basculement de circulation sur les voies opposées aux travaux.

Ainsi, les conducteurs ont été amenés à circuler du même côté de l’autoroute dans les 2 sens. Cependant, lors de la rénovation des chaussées de l’échangeur de Saintes (n°35), des fermetures ponctuelles des bretelles d’entrées et de sorties ont été nécessaires. Lorsque les travaux se sont déroulés à hauteur de l’échangeur de Saintes (n°35) ou de la bifurcation A10/A837, de fermetures partielles et temporaires ont été également nécessaires.

Les travaux de rénovation des chaussées se sont dérouler soit de jour soit de nuit selon la portion concernée. Ainsi, au nord de Saintes, les opérations nécessitant des fermetures ont été menées uniquement de nuit et au sud de Saintes, les travaux ont été intégralement réalisés de jour.