Entretien des chaussées entre Saint Aubin de Blaye et Virsac
Travaux de rénovation des chaussées
De septembre à fin novembre 2026, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes conduit une importante opération d'entretien des chaussées de la section courante et des échangeurs de Pons (n°36) et de Saint Aubin de Blaye (n°38) entre Saint Aubin et Virsac.
PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation de chaussées entre début septembre et fin novembre 2026, sur l’A10 entre Saint Aubin et Virsac. Dans le périmètre des travaux, les chaussées des échangeurs de Pons (n°36) et de Saint Aubin de Blaye (n°38) seront également rénovées. Lors de cette opération, 42 km de chaussées (21 km par sens) seront renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
42 km
de chaussées rénovées (21 km dans chaque sens)
150 personnes
en moyennes mobilisées sur le chantier
8,5
millions d’euros HT entièrement financés par VINCI Autoroutes
3000
heures d’insertion professionnelle environ
50%
recyclés sur chantier
65000 t
d’enrobés à fabriquer
ORGANISATION DU CHANTIER ET CONDITIONS DE CIRCULATION
Rénovation des chaussées
Les opérations de rénovation en section courante entre Saint Aubin et Virsac, vont s’étendre du 21 septembre jusqu’à mi-novembre 2026, et se dérouleront de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures nocturnes des échangeurs de Pons (n°36) et de Saint-Aubin-de-Blaye (n°38) seront nécessaires. Des déviations seront alors mises en place pour guider les conducteurs.
Fermeture de nuit des échangeurs
Fermeture totale de l’échangeur de Pons (n°36) : Durant 2 nuit (jeudi 22 et lundi 26 octobre 2026) de 21h00 à 6h00 le lendemain
Fermeture totale de l’échangeur de Saint Aubin de Blaye (n°38) : Durant 3 nuits (19, 20 et 21 octobre 2026), de 21h00 à 6h00 le lendemain
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
UN CHANTIER DECARBONE
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A10 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Préserver les milieux naturels
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
Préserver les milieux naturels
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
Préserver les milieux naturels
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A10Trafic