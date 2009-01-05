Entretien des chaussées entre Saint Aubin de Blaye et Virsac

Fermeture de nuit des échangeurs

Fermeture totale de l’échangeur de Pons (n°36) : Durant 2 nuit (jeudi 22 et lundi 26 octobre 2026) de 21h00 à 6h00 le lendemain

Fermeture totale de l’échangeur de Saint Aubin de Blaye (n°38) : Durant 3 nuits (19, 20 et 21 octobre 2026), de 21h00 à 6h00 le lendemain

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.