Entretien des chaussées entre Poitiers-sud et la bifurcation A10/A83
De septembre à octobre 2025, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes a conduit une importante opération d'entretien des chaussées de la section courante et de l’échangeur de Saint-Maixent/Lusignan (n°31) entre Poitiers-sud et la bifurcation de A10/A83.
Sommaire
Organisation du chantier et conditions de circulation
Les opérations de rénovation en section courante entre Poitiers-sud et la bifurcation A10/A83 se sont étendues du 2 septembre 2025, jusqu’à fin octobre du lundi 8h jusqu’au vendredi 12h et se sont déroulées, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.
Néanmoins, des fermetures partielles et temporaires de l’échangeur de Saint-Maixent/Lusignan (n°31) et de l’aire de services de Rouille Pamproux Nord sont intervenus lorsque les travaux se sont déroulés à leur hauteur. Des déviations ont alors été mises en place pour guider les conducteurs.
Les chiffres-clés
40km de chaussées rénovées
(20km dans chaque sens)
100 personnes
en moyennes mobilisées sur le chantier
5 millions d’euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
Environ 3 000 heures
d’insertion professionnelle
Un chantier décarboné
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A10 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale
- Optimisation des distances de transport et l’utilisation du fret ferroviaire pour l’apport des matériaux.
Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant
Favoriser l’économie circulaire :
- Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme