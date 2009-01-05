Entretien des chaussées entre Poitiers-sud et la bifurcation A10/A83

Les opérations de rénovation en section courante entre Poitiers-sud et la bifurcation A10/A83 se sont étendues du 2 septembre 2025, jusqu’à fin octobre du lundi 8h jusqu’au vendredi 12h et se sont déroulées, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute.

Néanmoins, des fermetures partielles et temporaires de l’échangeur de Saint-Maixent/Lusignan (n°31) et de l’aire de services de Rouille Pamproux Nord sont intervenus lorsque les travaux se sont déroulés à leur hauteur. Des déviations ont alors été mises en place pour guider les conducteurs.