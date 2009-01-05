Entretien des chaussées entre Briscous et Salies de Béarn

Les opérations de rénovation en section courante entre Briscous (n°3) et Salies de Béarn (n°7) se sont déroulées du lundi 8 septembre 2025, jusqu’à mi-octobre, de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers ont été amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures temporaires de l’autoroute et de l’échangeur de Salies de Béarn (n°7) ont été nécessaires.

> Fermeture de l’échangeur de Salies de Béarn (n°7) *

Fermeture en continu dès 8h le lundi 8 septembre jusqu’au vendredi 12 septembre 2025 à 17h en direction de Bayonne uniquement.

> Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs d’Urt (n°4) et de Briscous (n°3) *

L’A64 a été fermée la nuit du 6 octobre et les nuits du 13 et 14 octobre entre l’échangeur d’Urt (n°4) et l’échangeur de Briscous (n°3), pour les usagers circulant depuis Toulouse en direction de Bayonne.

> Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Briscous (n°3) et d’Urt (n°4) *

L’A64 a été fermée entre les échangeurs de Briscous (n°3) et d’Urt (n°4), les nuits du 7, 8 et 9 octobre 2025, puis la nuit du 15 octobre 2025, pour les usagers circulant depuis Bayonne en direction de Toulouse.

Des déviations balisées par des panneaux jaunes ont été alors mises en place pour guider les conducteurs.

*En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.