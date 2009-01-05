Entretien des chaussées entre Briscous et Salies de Béarn
À partir du lundi 8 septembre jusqu’à mi-octobre 2025, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes conduit une importante opération d'entretien des chaussées de l’A64 entre Briscous (n°3) et Salies de Béarn (n°7).
Présentation de l'opération
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation des chaussées, entre le lundi 8 septembre et la mi-octobre 2025, sur l’A64 entre Briscous (n°3) et Salies de Béarn (n°7). Lors de cette opération, 28 km de chaussées (14km par sens) seront renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
28 km
de chaussées rénovées
(14km dans chaque sens)
150 personnes
en moyenne mobilisées
sur le chantier
2500
heures environ
d’insertion professionnelle
7,5 millions
d'euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
100%
d'enrobés recyclés
sur chantier
Organisation du chantier et conditions de circulation
Rénovation des chaussées en section courante
Les opérations de rénovation en section courante entre Briscous (n°3) et Salies de Béarn (n°7) se sont déroulées du lundi 8 septembre 2025, jusqu’à mi-octobre, de jour, tout en maintenant la circulation sur autoroute. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux ont été mis en place et les usagers ont été amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins, des fermetures temporaires de l’autoroute et de l’échangeur de Salies de Béarn (n°7) ont été nécessaires.
> Fermeture de l’échangeur de Salies de Béarn (n°7) *
Fermeture en continu dès 8h le lundi 8 septembre jusqu’au vendredi 12 septembre 2025 à 17h en direction de Bayonne uniquement.
> Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs d’Urt (n°4) et de Briscous (n°3) *
L’A64 a été fermée la nuit du 6 octobre et les nuits du 13 et 14 octobre entre l’échangeur d’Urt (n°4) et l’échangeur de Briscous (n°3), pour les usagers circulant depuis Toulouse en direction de Bayonne.
> Fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Briscous (n°3) et d’Urt (n°4) *
L’A64 a été fermée entre les échangeurs de Briscous (n°3) et d’Urt (n°4), les nuits du 7, 8 et 9 octobre 2025, puis la nuit du 15 octobre 2025, pour les usagers circulant depuis Bayonne en direction de Toulouse.
Des déviations balisées par des panneaux jaunes ont été alors mises en place pour guider les conducteurs.
*En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
Un chantier décarboné
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A64 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’une énergie plus verte pour la centrale
- Optimisation des distances de transport
- Une flotte de véhicule alimentée en biocarburant
Favoriser l’économie circulaire :
- Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
Un dispositif pour informer les clients en temps réel
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A64Trafic