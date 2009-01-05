Entretien de la chaussée sur l’A71 au niveau de l’échangeur de Bourges (n°7)
Du lundi 22 septembre au vendredi 3 octobre 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée au niveau de l’échangeur de Bourges (n°7) sur l’autoroute A71. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à renforcer leur sécurité sur la section concernée.
Sommaire
Présentation des travaux
La structure de chaussée en Béton Armé Continu date des années 1980. En cas de détérioration de ce type de chaussée, des réparations lourdes sont nécessaires.
VINCI Autoroutes engage donc des travaux de replacement de la couche de liaison de la couche de roulement de la chaussée par un nouvel enrobé composé de granulats et de liant bitumineux, qui est plus facile d’entretien.
Les conditions de circulation
Les travaux de rénovation des chaussées sont réalisés au niveau de l’échangeur de Bourges (n°7) sur l’autoroute A71, dans les deux sens de circulation.
Du lundi 15 au vendredi 19 septembre, les travaux préparatoires seront menés sous coupure d’une voie de circulation.
Des fermetures de l’échangeur de Bourges se sont échelonnées du 22 septembre au 3 octobre.
Les chiffres clés
640 K€
Montant des travaux 2025
4 700
tonnes d'enrobés
4 500 m²
Démolition du BAC
40
personnes mobilisées
Un chantier décarboné
Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre
- Réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
Optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale à enrobé, recours au double fret.
Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés
- Augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec une moyenne de 30%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 1 410 T de granulats en moins à transporter, 50 camions en moins en circulation sur le chantier