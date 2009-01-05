Entretien de la chaussée sur l’A71 au niveau de l’échangeur de Bourges (n°7)

La structure de chaussée en Béton Armé Continu date des années 1980. En cas de détérioration de ce type de chaussée, des réparations lourdes sont nécessaires.

VINCI Autoroutes engage donc des travaux de replacement de la couche de liaison de la couche de roulement de la chaussée par un nouvel enrobé composé de granulats et de liant bitumineux, qui est plus facile d’entretien.