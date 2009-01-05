Entretien de la chaussée au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en Yvelines

Du 10 mars au 11 avril 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée sur la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens province > Paris. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à 
renforcer leur sécurité sur la section concernée

Sommaire

Présentation des travaux

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L’opération menée durant cette période,  a visé à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section commune des autoroutes A10 et A11 située en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens Orléans > Paris et Le Mans > Paris.

Les travaux se sont déroulés de jour et de nuit et visent à renouveler la chaussée sur les bretelles d’accès à la barrière de péage ainsi que sur la plateforme de péage. Ce chantier a mobilisé 40 personnes.

Ils ont consisté à :

  • raboter la chaussée sur 5 cm d’épaisseur ;
  • réaliser la nouvelle couche de roulement ;
  • appliquer la signalisation horizontale.

Les chiffres-clés

820 K€

Montant des travaux 2025

7 000

Tonnage d'enrobé

54 000 m²

Surface de chaussée rénovée

40

Personnes mobilisées

Un chantier décarboné

› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre

 

+ réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).

 

› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés

 

+ augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec un minimum de 30%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 7 000 T de granulats en moins à transporter, 70 camions en moins en circulation sur le chantier.

 

› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes

 

+ récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme.