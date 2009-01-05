Entretien de la chaussée au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en Yvelines

L’opération menée durant cette période, a visé à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section commune des autoroutes A10 et A11 située en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens Orléans > Paris et Le Mans > Paris.

Les travaux se sont déroulés de jour et de nuit et visent à renouveler la chaussée sur les bretelles d’accès à la barrière de péage ainsi que sur la plateforme de péage. Ce chantier a mobilisé 40 personnes.

Ils ont consisté à :