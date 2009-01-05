Entretien de la chaussée au niveau de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en Yvelines
Du 10 mars au 11 avril 2025, VINCI Autoroutes a engagé des travaux d’entretien de la chaussée sur la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens province > Paris. Ce chantier fait partie intégrante du programme de rénovation des chaussées sur l’autoroute, visant à améliorer le confort de conduite des voyageurs et à
renforcer leur sécurité sur la section concernée
Sommaire
Présentation des travaux
L’opération menée durant cette période, a visé à améliorer le confort de conduite et à renforcer la sécurité des usagers sur la section commune des autoroutes A10 et A11 située en amont de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans le sens Orléans > Paris et Le Mans > Paris.
Les travaux se sont déroulés de jour et de nuit et visent à renouveler la chaussée sur les bretelles d’accès à la barrière de péage ainsi que sur la plateforme de péage. Ce chantier a mobilisé 40 personnes.
Ils ont consisté à :
- raboter la chaussée sur 5 cm d’épaisseur ;
- réaliser la nouvelle couche de roulement ;
- appliquer la signalisation horizontale.
Les chiffres-clés
820 K€
Montant des travaux 2025
7 000
Tonnage d'enrobé
54 000 m²
Surface de chaussée rénovée
40
Personnes mobilisées
Un chantier décarboné
› Agir pour le climat en limitant les émissions de gaz à effet de serre
+ réduction de la température de fabrication des enrobés pour limiter la consommation d’énergie,
+ optimisation des transports des camions pour réduire les inter-distances entre le chantier et la centrale mobile (passage par les portails de services et recours au double fret).
› Favoriser l’économie circulaire par le recyclage des enrobés
+ augmentation du taux d’agrégats d’enrobés recyclés, avec un minimum de 30%. Cette mesure permet de limiter les transports de matériaux : 7 000 T de granulats en moins à transporter, 70 camions en moins en circulation sur le chantier.
› Préserver les milieux naturels en limitant l’impact sur les écosystèmes
+ récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation,
+ réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme.