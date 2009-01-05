UN PROJET RÉALISÉ EN CONCERTATION

L’écopont de Vellèches est situé sur l’autoroute A10 entre la sortie Châtellerault-nord et Sainte-Maure-de-Touraine. La DREAL Nouvelle Aquitaine a validé son positionnement ainsi que le Groupement forestier de Vellèches, qui possède une partie du foncier de l’ouvrage et qui à terme en assurera le suivi écologique et l’entretien.

Parmi les intervenants sur ce chantier, une quinzaine de compagnons ont travaillé dans le cadre d’une clause d’insertion intégrée au marché de travaux afin de faciliter l’emploi de personnes qui en sont éloignées.

UNE SOLUTION EFFICACE POUR LE DÉPLACEMENT DES ÉSPÈCES ANIMALES

Les projets d’écoponts s’inscrivent dans le cadre des politiques nationales en faveur de la biodiversité, en particulier la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020, en permettant le franchissement des autoroutes par la faune locale dans des zones où les continuités écologiques sont inexistantes ou insuffisantes; et repérées comme des points de conflits ou de ruptures potentielles dans les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Ces aménagements représentent des actions concrètes entreprises par VINCI Autoroutes pour protéger les milieux naturels en phase avec les engagements d’ambition environnement 2030.