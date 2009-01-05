Écopont de Vellèches
A10
Durant 24 mois, VINCI Autoroutes a engagé des travaux de construction d’un écopont au-dessus de l’autoroute A10, sur la commune de Vellèches (86) situé dans le département de la Vienne. Ce nouvel aménagement a pour vocation de maintenir les continuités écologiques en permettant à la faune de franchir l’autoroute en toute sécurité, sans être en contact avec le trafic. La construction de cet écopont ainsi que celles prévues sur l’autoroute A11 sur la commune d’Authon-du-Perche (28) et sur l’autoroute A71 sur la commune de Vierzon (18) ; s’est intégré dans le cadre du Plan d'investissement autoroutier signé avec l’état en août 2018, et qui a représenté un investissement de 13,5M€ HT.
Sommaire
Présentation des travaux
UN PROJET RÉALISÉ EN CONCERTATION
L’écopont de Vellèches est situé sur l’autoroute A10 entre la sortie Châtellerault-nord et Sainte-Maure-de-Touraine. La DREAL Nouvelle Aquitaine a validé son positionnement ainsi que le Groupement forestier de Vellèches, qui possède une partie du foncier de l’ouvrage et qui à terme en assurera le suivi écologique et l’entretien.
Parmi les intervenants sur ce chantier, une quinzaine de compagnons ont travaillé dans le cadre d’une clause d’insertion intégrée au marché de travaux afin de faciliter l’emploi de personnes qui en sont éloignées.
UNE SOLUTION EFFICACE POUR LE DÉPLACEMENT DES ÉSPÈCES ANIMALES
Les projets d’écoponts s’inscrivent dans le cadre des politiques nationales en faveur de la biodiversité, en particulier la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020, en permettant le franchissement des autoroutes par la faune locale dans des zones où les continuités écologiques sont inexistantes ou insuffisantes; et repérées comme des points de conflits ou de ruptures potentielles dans les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Ces aménagements représentent des actions concrètes entreprises par VINCI Autoroutes pour protéger les milieux naturels en phase avec les engagements d’ambition environnement 2030.
LES CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cet ouvrage mixte, constitué d’acier et de béton, de 20 mètres de large, a été construit sans appareil d’appui, ni joint de chaussée et sans pile centrale. Ces caractéristiques ont permis aux équipes de l’exploitation d’entretenir l’ouvrage en limitant la gêne pour les usagers de l’autoroute.
Les poutres de l’ouvrage ont été quant à elles en acier-autopatinable : la couche d’oxydation qui se forme naturellement sur le métal protège l’acier de la corrosion ne nécessitant ainsi aucun entretien particulier.
DES AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS A LA FAUNE
Cet écopont reçoit divers aménagements écologiques mis en place pour attirer les animaux et pour dissuader les promeneurs de franchir l’ouvrage :
- un aménagement végétal pour guider et attirer les espèces vers le passage,
- une couverture du sol pour permettre le développement d’une végétation favorable au passage de la faune,
- des palissades occultantes pour réduire les nuisances lumineuses et sonores causées à la faune,
- des andains (entrelacs de bois et de pierres) et des mares pour augmenter l’attractivité de l�’écopont,
- une clôture étanche pour guider les animaux jusqu’à l’écopont,
- un dispositif anti-intrusion afin de préserver la faune des activités humaines en créant des zones de tranquillité.
Le calendrier du projet
- 28 août 2018 : Décret du Plan d'Investissement autoroutier
- Septembre 2018 > septembre 2021 : Etudes, marchés et préparation des travaux
- Octobre 2021 > Mars 2023 : Construction de l'ouvrage et aménagements écologiques
- 30 août 2023 : Mise en service contractuelle
Les chiffres-clés
13,5
millions d'€
d'investissement pris en charge intégralement par VINCI Autoroutes
28 632
ha
de dépendances vertes sur le réseau VINCI Autoroutes gérées de façon raisonnée
1 000
ouvrages
dédiés à la faune contribuant à rétablir la continuité écologique sur le réseau VINCI Autoroutes
15
compagnons
sur le chantier en moyenne