L’étude sur la biodiversité menée par le bureau d’étude Ecosphère a permis de recenser les différentes espèces ainsi que les habitats présents dans le périmètre du projet de diffuseur de Saran-Gidy.

Flore

Parmi les 225 espèces recensées, 209 sont indigènes, soit près de 11% de la flore actuellement connue en région Centre-Val de Loire (environ 1 900 espèces). Cette diversité peut être considérée comme faible pour la région. Une espèces végétale menacée a été recensée, le Doronic à feuille de plantain, espèces vulnérable et très rare en Centre-Val de Loire et 2 espèces exotiques envahissantes ont été repérées : le Robinier faux-acacia et l’Ailante glanduleux.

Des mesures de conservations pour le Doronic à feuille de plantain :

Situé à hauteur du bois des Grands Logis et du Bois Picard, à proximité du futur diffuseur de Saran-Gidy et en lien direct avec le chantier d’aménagement du nord d’Orléans, le Doronic à feuilles de plantain a été déplacé en juin 2020 vers un site qui lui est favorable.

Le milieu abritant le Doronic à feuilles de plantain a été prélevé manuellement ou mécaniquement puis repositionné sur la zone réceptacle située dans le bois des Grands Logis et dans la partie nord du Bois Picard, dans les zones où il était absent. Un suivi régulier est réalisé tout au long de l’opération par le bureau d’études Ecosphère.

Faune

2 mammifères terrestres, 15 chauves-souris, 39 espèces d’oiseaux, 6 amphibiens et 4 reptiles observés sur l’air d’étude ou aux abords et susceptibles de la fréquenter sont protégés au niveau national. Un oiseau (le Bruant jaune) et plusieurs espèces de chauves-souris sont à enjeu de conservation, elles ont été inventoriées sur l’aire d’étude auxquels on peut ajouter les espèces d’amphibiens, le Tritons ponctué et crêté, respectivement à enjeu fort et moyen.

Un îlot de senescence (zone forestière laissée en vieillissement naturel) et un corridor écologique assurent une continuité favorable à la mobilité des espèces animales, comme les amphibiens par exemple. Les chiroptères y trouvent quant à eux un territoire de chasse, de reproduction et de repos. Un coordinateur environnement et un écologue, spécialement dédiés au chantier, veillent à la bonne mise en œuvre de ces différentes mesures et mènent des actions de sensibilisation auprès des personnes impliquées dans la réalisation du chantier.