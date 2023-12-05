Diffuseur de Saran-Gidy
A10
Suite à la préparation de la zone de travaux, l’installation de la base vie, les défrichements et la mise en défend de la biodiversité, le chantier s'est poursuivi par le terrassement des bretelles fin 2021. La construction du pont au-dessus de l’A10 s'est faite début 2022.
La mise en service s'est faite le 5 décembre 2023.
Sommaire
Le projet
Le pont est constitué de deux appuis, d’une pile centrale, et de poutres grutées sous basculement de la circulation des usagers de l’A10 avant la mise en place du tablier de l’ouvrage et de sa voierie.
Les 2 giratoires, les travaux de chaussées et la pose des équipements ont été réalisés en parallèle, ainsi que la création de la plateforme de péage.
En 2023, les équipements techniques et le bâtiment de péage, les équipements de sécurité, les panneaux de signalisation, la finalisation du pont de franchissement de l’A10, la création des bassins et les aménagements paysager ont finalisé la création du diffuseur de Saran-Gidy.
Les étapes de construction
1. Installation de la base vie
2. Défrichement
3. Terrassement
4. Construction du nouvel ouvrage
5. Création des deux nouveaux giratoires
6. Création de bassins / Mesures environnementales / Raccordement
7. Vérification/Validation par les services de l’État
8. Mise en service
La sécurité et les conditions de circulation
La sécurité est une préoccupation de chaque instant. Des conditions de circulation spécifiques, telles qu’une limitation de vitesse, onté été mises en place à l’approche du chantier pour garantir la sécurité des compagnons et des usagers. Sur le chantier, VINCI Autoroutes a prévu la mobilisation au quotidien de deux référents extérieurs :
- un Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé,
un Préventeur Sécurité.
Ils ont mené avec les équipes de VINCI Autoroutes un travail constant de sensibilisation, de formation et d’anticipation pour prévenir les risques liés à l’activité sur le chantier.
La sécurité des voyageurs a constitué également une priorité tout au long des travaux, tout en limitant au mieux la gêne à la circulation. Enfin, l’organisation du chantier a veillé au respect de la tranquillité des riverains et à la fluidité du trafic à proximité de la zone d’activité.
Les chiffres-clés
2
giratoires
-
1
pont
-
2
bretelles
dans les deux sens de circulation
30
mois
de travaux
Les enjeux environnementaux
La construction du diffuseur de Saran-Gidy au nord d’Orléans a été un défi environnemental. Afin de répondre au mieux aux besoins des différents usagers, de respecter le cadre de vie des riverains et plus globalement l’environnement, VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) a réalisé des états initiaux de l’environnement et des diagnostics techniques du territoire du projet. L’objectif a été d’appréhender l’ensemble des caractéristiques du territoire (biodiversité, qualité de l’air, ressource en eau, ambiance acoustique…) pour apprécier toutes les incidences du projet sur son environnement.
Un bilan carbone positif à 10 ans
Un bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé dans le cadre des études du projet. Celui-ci a démontré qu’une partie des émissions de carbone de la nouvelle infrastructure, et celles issues du chantier de construction, seraient réduites grâce à l’amélioration des temps de parcours et au report du trafic générés par le nouveau diffuseur.
En ajoutant à ces bénéfices des mesures de réduction et de recyclage pendant les travaux, le bilan carbone du diffuseur devient positif à 10 ans. Ainsi, pour la construction de l’échangeur, VINCI Autoroutes a privilégié par exemple l’usage d’acier recyclé, de béton bas carbone, le réemploi de matériaux ou encore d’agrégats d’enrobés recyclés dans les chaussées.
Biodiversité
L’étude sur la biodiversité menée par le bureau d’étude Ecosphère a permis de recenser les différentes espèces ainsi que les habitats présents dans le périmètre du projet de diffuseur de Saran-Gidy.
Flore
Parmi les 225 espèces recensées, 209 sont indigènes, soit près de 11% de la flore actuellement connue en région Centre-Val de Loire (environ 1 900 espèces). Cette diversité peut être considérée comme faible pour la région. Une espèces végétale menacée a été recensée, le Doronic à feuille de plantain, espèces vulnérable et très rare en Centre-Val de Loire et 2 espèces exotiques envahissantes ont été repérées : le Robinier faux-acacia et l’Ailante glanduleux.
Des mesures de conservations pour le Doronic à feuille de plantain :
Situé à hauteur du bois des Grands Logis et du Bois Picard, à proximité du futur diffuseur de Saran-Gidy et en lien direct avec le chantier d’aménagement du nord d’Orléans, le Doronic à feuilles de plantain a été déplacé en juin 2020 vers un site qui lui est favorable.
Le milieu abritant le Doronic à feuilles de plantain a été prélevé manuellement ou mécaniquement puis repositionné sur la zone réceptacle située dans le bois des Grands Logis et dans la partie nord du Bois Picard, dans les zones où il était absent. Un suivi régulier est réalisé tout au long de l’opération par le bureau d’études Ecosphère.
Faune
2 mammifères terrestres, 15 chauves-souris, 39 espèces d’oiseaux, 6 amphibiens et 4 reptiles observés sur l’air d’étude ou aux abords et susceptibles de la fréquenter sont protégés au niveau national. Un oiseau (le Bruant jaune) et plusieurs espèces de chauves-souris sont à enjeu de conservation, elles ont été inventoriées sur l’aire d’étude auxquels on peut ajouter les espèces d’amphibiens, le Tritons ponctué et crêté, respectivement à enjeu fort et moyen.
Un îlot de senescence (zone forestière laissée en vieillissement naturel) et un corridor écologique assurent une continuité favorable à la mobilité des espèces animales, comme les amphibiens par exemple. Les chiroptères y trouvent quant à eux un territoire de chasse, de reproduction et de repos. Un coordinateur environnement et un écologue, spécialement dédiés au chantier, veillent à la bonne mise en œuvre de ces différentes mesures et mènent des actions de sensibilisation auprès des personnes impliquées dans la réalisation du chantier.
Présentation des espèces présentes et de leur habitat sur la zone de projet
Sur les 20 espèces de chiroptères présentes dans le département du Loiret, 15 espèces ont été repérées contactées au moyen de détecteurs à ultrasons par le cabinet d’écologues Ecosphère, entre 2015 et 2019. Parmi ces 15 espèces, 8 présentent un enjeu de conservation :
- La Barbastelle ;
- Le Murin à moustaches ;
- Le Murin de Daubenton ;
- Le Murin de Bechstein ;
- La Noctule commune ;
- La Noctule de Lavoisier ;
- La Pipistrelle de Nathusius ;
- La Pipistrelle pygmée.
-
En outre, environ 120 arbres présentant des potentialités de gîtes ont été identifiés dans les différentes parcelles de chênaie-charmaie du Bois des Grands Logis à l’est et à l’ouest de l’A10.
L’activité des chauves-souris est très hétérogène au sein de mêmes habitats et selon les périodes de l’année. A proximité de l’autoroute A10, même au sein de milieux favorables, l’activité est systématiquement faible à très faible. Cependant, la préservation des espèces de chiroptères reste un enjeu du projet de création du futur diffuseur de Saran-Gidy. En effet, certaines espèces telles que les murins (au moins 6 espèces recensées) peuvent utiliser des gîtes de transits dans les boisements et leurs lisières tandis que la Barbastelle semble fréquenter ces habitats toute l’année. La Pipistrelle de Nathusius, les Noctules communes et de Leisler fréquentent cette zone uniquement en été. Enfin les chauves-souris utilisent ces milieux comme territoires de chasse.
Habitats
Ce sont 17 habitats naturels, semi-naturels ou anthropiques qui ont été identifiés dans l’aire d’étude. Il s’agit globalement d’habitats dégradés présentant assez peu de diversité. Les boisements du types chênaie-charmaie (Bois Picard, Bois des Grands Logis) et les zones industrielles (plateformes logistique, laboratoire, aire de services) sont nettement dominants.
Paysage
Il est nécessaire avant tout projet de dresser le panorama du paysage qui entour le futur aménagement, ses variations dans l’espace et de définir ce qui le structure (espèces végétales, reliefs, types d’architectures…). Une fois la connaissance du paysage acquise, l’objectif est d’intégrer le projet au plus près de son environnement afin de ne pas le dénaturer.
Deux enjeux paysagers principaux :
L’enjeu principal de l’opération a été de maintenir le paysage caractéristique du territoire où a été implanté le diffuseur et ainsi de garantir l’intégration des ouvrages et des infrastructures dans le paysage existant. Ainsi, les riverains et les usagers ne percoivent pas de distinction entre le paysage autour du diffuseur de Saran-Gidy et l’environnement alentour.
Le deuxième enjeu est d’ordre environnemental : le projet a du préserver les boisements autant que possible, favoriser la réutilisation de matériaux au service du projet tels que les sols (les sols de grande qualité sont redistribués aux sols dégradés) et utiliser des espèces locales tout en essayant de limiter la prolifération d’espèces envahissantes déjà présentes, comme le Robinier faux-acacia.
Les arbres défrichés dans le cadre des travaux préparatoires ont été valorisés en bois de chauffage ou en broyat. A l’issue des travaux, plus de 2 000 arbres ont été replantés, permettant de reconstituer un habitat naturel propice au développement de la faune.
Hydraulique
Une innovation pour préserver la ressource en eau
Une innovation initiée entre VINCI Autoroutes, le maître d’œuvre, l’architecte et les services de l’exploitation a été mise en place au niveau de la future gare de péage de Saran-Gidy et permettra une meilleure gestion des eaux pluviales.
Grâce à l’auvent de la future gare de péage d’une superficie de 1200 m² ainsi que le toit du futur bâtiment d’exploitation d’environ 100m² permettent plusieurs centaines de milliers de litres d’eau par an pourront être récupérés. Cette eau pluviale est acheminée et stockée dans une cuve enterrée d’une capacité de 70 000 litres. Cette eau sert au nettoyage de la gare de péage et notamment des voies (lavées en moyenne tous les 2 mois) mais aussi à l’alimentation des sanitaires du bâtiment d’exploitation et des haltes de péage. En récupérant les eaux pluviales, VINCI Autoroutes préserve ainsi la ressource en eau en limitant la consommation d’eau potable pour les besoins de fonctionnement et d’exploitation.
Acoustique
Cadre réglementaire de l’étude acoustique
L’intégration du diffuseur de Saran-Gidy sur l’A10 dans son environnement passe par le respect de la réglementation acoustique.
Dans le cas d’une modification d’infrastructure existante comme c’est le cas pour la construction du diffuseur, des seuils de niveaux sonores sont à respecter uniquement si la modification est significative (augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) entre les situations à terme sans projet et avec projet de modification). Si la transformation n’est pas significative, il n’y a pas obligation de protection.
L’obligation de mise en place de protection s’applique quand en période diurne les décibels sont supérieurs à 65 dB(A), et quand en période nocturne ils dépassent les 55 dB(A).
Méthodologie et périmètre de l’étude acoustique
Le projet du diffuseur s'est intégré dans un territoire à vocation économique sur lequel sont principalement recensées des zones d’activités et des entreprises mais peu d’habitations.
L’étude menée par le bureau d’étude ACOUSTB a permis d’établir la situation de référence suivante :
Le trafic journalier relevé sur l’autoroute A10 pendant les mesures était de 50 000 véhicules, dont 35 % de poids-lourds.
Les niveaux sonores mesurés par ACOUSTB sont représentatifs d’une zone d’ambiance sonore modérée au sens de la réglementation.
Sur la base de l’état initial, un scénario intégrant le projet, c’est-à-dire prenant en compte les impacts sonores liés à la présence du diffuseur de Saran-Gidy, a été modélisé aux horizons 2024 et 2044. Il est à noter que le calcul de la situation projet tient compte des protections acoustiques dimensionnées dans le cadre de l’étude d’impact de l’élargissement de l’A10 à 2×4 voies au nord d’Orléans. En effet, un écran acoustique protège l’habitation située en bordure de la RD102 et de l’A10.
Selon ce scénario, les seuils réglementaires relatifs à une modification d’infrastructure dans une zone d’ambiance sonore préexistante modérée ne sont jamais dépassés. Les niveaux sonores à l’horizon 2044 restent inférieurs : à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit.
36
mois
d’études
225
espèces
végétales recensées
70 000
litres d’eau
pluviale capables d’être stockés
17
habitats
naturels, semi-naturels et anthropiques recensés
Ancrage territorial
Le projet de création du diffuseur de Saran-Gidy a résulté d'une démarche concertée et co-construite en lien avec les collectivités territoriales. Il a été rendu possible par l'implication d'un ensemble d'acteurs et fait l'objet d'un co-financement.
Les collectivités territoriales : co-financeurs du projet
La création du diffuseur de Saran-Gidy a fait l’objet d’une convention de financement signée en avril 2019 par le Département du Loiret, Orléans Métropole, et VINCI Autoroutes, pour un montant de 35 millions d’euros répartis de la manière suivante :
- VINCI Autoroutes s’engage à hauteur de 17,7 millions d’euros ;
- Le Département du Loiret s’engage à hauteur de 9,65 millions d’euros ;
- Orléans Métropole s’engage à hauteur de 7,65 millions d’euros.
LE PLAN D’INVESTISSEMENT AUTOROUTIER (PIA)
Adapter l’autoroute aux nouveaux usages de la route et réduire l’impact des autoroutes dans leur environnement, tels sont les grands enjeux du Plan d’investissement autoroutier (PIA).
Lancé en 2016, le Plan d’investissement autoroutier a été validé le 1er août 2018 entre l’Etat, les collectivités et les sociétés concessionnaires d’autoroutes (Cofiroute, ASF, Escota – sociétés de VINCI Autoroutes – mais aussi SANEF et SAPN).
D’un montant de près de 700 millions d’euros au niveau national et de 365 millions d’euros investis par VINCI Autoroutes, ce plan répond aux besoins de mobilité du quotidien des français. A l’échelle du territoire national, un double objectif a été fixé et guidera l’ensemble des chantiers.
Répondre aux besoins de mobilité du quotidien
Il s’agit d’adapter les infrastructures existantes aux nouvelles habitudes et pratiques des usagers :
- Par la création de nouveaux points d’échanges autoroutiers situés sur des axes de trajets domicile-travail aux abords de grandes agglomérations comme dans les territoires ruraux ;
Par la création de 4 500 places de covoiturage aux abords des autoroutes, afin de favoriser l’essor des mobilités partagées.
Diminuer l’impact des autoroutes sur l’environnement
Il s’agit de mettre à niveau, selon les standards les plus récents, les sections d’autoroutes construites à une époque où les exigences en matière de protection des milieux naturels étaient moins élevées qu’aujourd’hui :
- Par la réalisation d’ouvrages de franchissement pour la faune, permettant une meilleure protection des espèces et de leurs habitats.
La desserte des territoires, une priorité
Le plan d’investissement autoroutier est le fruit d’un véritable travail mené en concertation avec les collectivités, afin de répondre à une demande forte d’engager des projets utiles à la desserte de leur territoire. A ce titre, les collectivités locales concernées financent la moitié des investissements réalisés.
UN AMÉNAGEMENT POUR ACCOMPAGNER L'ESSOR DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
-
Renforcer la desserte du territoire stratégique du pôle 45
Le nord-ouest de la métropole orléanaise compte parmi les secteurs les plus dynamiques et attractifs du département du Loiret. Le Pôle 45, situé sur les communes d’Ormes, de Saran, d’Ingré et de Gidy se développe de manière continue et accueille régulièrement de nouvelles activités.
Une économie liée aux activités du transport, du stockage et de la logistique, mais aussi aux industries cosmétiques et pharmaceutiques, s’est développée dans cette zone.
De grandes entreprises au rayonnement européen et international se sont implantées dans ce secteur ces dernières années. Le nord-ouest de la métropole est, en quelque sorte, le poumon économique d’Orléans et joue un rôle stratégique dans le développement de l’agglomération.
Améliorer les conditions de circulation sur les voiries existantes du nord-ouest de la métropole
La nouvelle sortie d’autoroute que représente le diffuseur de Saran-Gidy a permis la réduction du temps de trajet domicile-travail des usagers de l’A10 grâce à une meilleure desserte du Pôle 45 et des communes avoisinantes. La circulation sur les voiries existantes du nord-ouest de la métropole orléanaise a été elle aussi plus fluide grâce au désengorgement.
Encourager le développement du territoire
La croissance économique de cette zone a entraîné son développement urbain et démographique : de plus en plus de ménages s’installent dans les villes du nord de la métropole, mais aussi dans les communes rurales en périphérie de celle-ci, attirés par les offres d’emploi et les connexions dont bénéficie le territoire.
Le Conseil départemental du Loiret a poursuivi l’aménagement de la ZAC des Portes du Loiret, située sur la commune de Saran et accueillant aujourd’hui le pôle de santé Oréliance, par la création d’un nouvel échangeur au droit de la RD 2701.
Orléans Métropole a aménagé à proximité de la gare des Aubrais le nouveau quartier Interives qui, accueille 3 000 logements et 200 000 m2 d’activités tertiaires et commerciales.
Le nord-ouest de la métropole orléanaise a accueilli de nouvelles activités, favorisant la création d’emplois et l’installation de nouveaux ménages attirés par les opportunités professionnelles et résidentielles.
En offrant un accès facilité depuis et vers l’autoroute A10, le diffuseur de Saran-Gidy assure, pour tous les usagers, une desserte directe du secteur et renforcera sa connexion avec les grands itinéraires nationaux et européens. Cet aménagement vient soutenir le dynamisme actuel du territoire et son développement futur.
Les procédures
Le projet de diffuseur de Saran-Gidy est le fruit d’une concertation de longue date avec le territoire pour permettre la création de cet aménagement. En février 2019, une concertation publique réglementaire constituait la première étape associant le public pour donner son avis sur le projet. En avril 2019, VINCI Autoroutes signait la convention du financement avec le Département du Loiret et Orléans Métropole avant de présenter le projet à l’enquête publique en avril 2021. Après ces étapes indispensables de procédures, d’études et de temps d’échanges avec le territoire, la préfète du Loiret signait le 13 juillet 2021 la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et l’Arrêté Environnemental (AE), marquant ainsi le démarrage des travaux.
Un chantier et des Hommes
La désignation des entreprise pour le chantier du diffuseur de Saran-Gidy est passé par un appel d'offre européen. Source d'activité au sein du territoire et d'opportunités économiques, VINCI Autoroutes s’engage aux côtés des acteurs économiques et des structures de l’emploi et de l’insertion professionnelle pour favoriser le retour à l’activité économique de publics qui en sont éloignés.
LES ENTREPRISES RETENUES
Le chantier de création du diffuseur de Saran-Gidy a constitué un projet complexe qui a fait l’objet d’un appel d’offres européen comprenant 3 lots.
- les terrassements, l’assainissement, la réalisation de l’ouvrage d’art et des chaussées ainsi que la mise en place des équipements et de la signalisation horizontale ont été confiés au groupements VINCI Construction/Eurovia Centre-Loire/Signature/Eurovia Béton,
- la signalisation verticale (panneaux) sera assurée par l’entreprise Signature,
- les aménagements paysagers, seront réalisés par l’entreprise Cognac TP.
Créer de l'emploi et favoriser l'insertion
Sur l’ensemble de ses projets, VINCI Autoroutes s’engage à faire travailler les entreprises locales et favoriser les emplois d’insertion. A chaque fois que la réglementation sur les appels d’offres le permet, la priorité est donnée aux compétences dans le Loiret, contribuant ainsi au développement économique local.
Des clauses relatives à l’emploi d’insertion sont systématiquement intégrées aux consultations.
Le chantier du diffuseur de Saran-Gidy a employé 70 personnes en moyenne jusqu’en 2023 dont près de 12 000 heures seront consacrées au retour à l’emploi de personnes en insertion.