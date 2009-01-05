Création du demi-échangeur de Vienne Sud

Aujourd'hui,

Ce nouvel aménagement vient compléter le demi-échangeur existant par un nouvel accès à l’A7 vers le nord. Il permet ainsi aux habitants du sud de l’agglomération viennoise, des communes de Vienne Condrieu Agglomération et du Pays roussillonnais de rejoindre plus rapidement les bassins d’emploi lyonnais.



Il offre une réponse structurante aux enjeux de mobilité en réduisant les traversées urbaines, en allégeant le trafic sur des axes aujourd’hui saturés et en améliorant la sécurité des déplacements. Près de 9 000 véhicules en moyenne devraient en effet emprunter chaque jour ce nouveau demi-échangeur.