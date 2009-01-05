Création du demi-échangeur de Vienne Sud
Un projet de territoire en faveur des mobilités du quotidien sur l'A7
Dans le cadre de l’amélioration de la desserte des territoires, VINCI Autoroutes a engag�é d’importants travaux pour la création du demi-échangeur de Vienne Sud, au niveau de la barrière de péage de Reventin-Vaugris, sur l’A7. Réalisé en un temps record, le demi-échangeur a été mis en service le 9 décembre 2025 après 14 mois de travaux exécutés par les entreprises mobilisées sur ce chantier exceptionnel.
Le projet
Hier,
L’ancienne barrière de péage pleine voie de Reventin-Vaugris ne proposant aucun accès avec le réseau secondaire, les conducteurs en direction de Lyon devaient soit traverser Vienne pour accéder à l’A7, soit emprunter la rive droite du Rhône — deux itinéraires régulièrement saturés.
Aujourd'hui,
Ce nouvel aménagement vient compléter le demi-échangeur existant par un nouvel accès à l’A7 vers le nord. Il permet ainsi aux habitants du sud de l’agglomération viennoise, des communes de Vienne Condrieu Agglomération et du Pays roussillonnais de rejoindre plus rapidement les bassins d’emploi lyonnais.
Il offre une réponse structurante aux enjeux de mobilité en réduisant les traversées urbaines, en allégeant le trafic sur des axes aujourd’hui saturés et en améliorant la sécurité des déplacements. Près de 9 000 véhicules en moyenne devraient en effet emprunter chaque jour ce nouveau demi-échangeur.
Les cofinanceurs
La réalisation du demi-échangeur de Vienne Sud fait l’objet d’un cofinancement par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération et VINCI Autoroutes (convention de financement signée le 27 septembre 2019 entre les partenaires).
La localisation du projet
Un territoire à la croisée d'axes majeurs
Aux portes de la métropole lyonnaise, le territoire de la communauté d’agglomération de Vienne Condrieu Agglomération bénéficie d’une situation géographique stratégique et les grands axes de communication que sont l’autoroute A7 et la route nationale 7 contribuent à son essor économique et démographique.
L’agglomération viennoise est traversée du nord au sud par l’autoroute A7 et la route nationale 7, deux axes majeurs qui supportent un trafic de transit important et qui assurent également des fonctions d’échanges au sein de l’agglomération.
Les travaux
Un projet qui répond aux enjeux de mobilité d'aujourd'hui
Autour du nouveau demi-échangeur, une série d’aménagements viennent renforcer la mobilité du territoire. Pensés pour simplifier les trajets, améliorer la sécurité et encourager des modes de déplacement plus durables, ils offrent aux usagers un réseau plus fluide, plus confortable et mieux connecté.
Il comporte ainsi les raccordements au réseau secondaire local suivants, améliorant significativement les fluidités des itinéraires de chacun :
- une bretelle d’entrée vers l’A7 en direction de Lyon, dotée de sa gare de péage ;
- une bretelle de sortie depuis l’A7 en provenance de Lyon, également équipée d’une gare de péage.
En complément, plusieurs aménagements en faveur des mobilités durables renforcent le maillage territorial :
- un parking de covoiturage de 100 places, à proximité immédiate de l’échangeur, conçu pour encourager la mobilité partagée au quotidien et ainsi contribuer à réduire l’empreinte carbone ;
- 1 200 m de voies créées pour accompagner les modes doux et plus particulièrement l’accès piéton et vélo grâce à des cheminements sécurisés ;
- 220 m linéaires d’écran acoustique, installé le long du lotissement de La Plaine, pour contribuer à réduire les nuisances sonores pour les riverains ;
- la création d’un merlon paysager le long de « La Plaine des Sports » améliorant l’insertion paysagère des voies d’accès à l’échangeur tout en offrant une protection visuelle et acoustique aux usagers et riverains ;
- la création de trois bassins de protection de la ressource en eau pour récupérer et traiter les eaux pluviales et ainsi préserver la qualité de la ressource en eau.
Les chiffres clés du projet
Retour en images sur les grandes étapes du chantier
Le chantier du demi-échangeur de Vienne Sud a avancé à un rythme soutenu, avec des travaux majeurs réalisés de septembre 2024 à septembre 2025. Retour sur les différentes étapes.
L'environnement préservé
La préservation des milieux naturels fait partie intégrante des processus de conception, de réalisation et d’exploitation des projets. La création du demi-échangeur de Vienne Sud sur l’A7 fait ainsi l’objet de mesures environnementales afin d’éviter et réduire au maximum les incidences sur les milieux naturels et de compenser les impacts résiduels.
Objectifs VINCI Autoroutes : diviser par 2 les émissions de CO2 d’ici 2030
Afin de limiter l’impact environnemental de ses activités, VINCI Autoroutes s’engage et agit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses chantiers.
Exemple de mesures concrètes :
- Optimiser les matériaux pour le terrassement,
- Sélectionner des fournisseurs d’aciers engagés,
- Utiliser des substituts au béton classique
- Limiter la production de déchets, etc.
Sur cette opération cela signifie :
Pour assurer une insertion naturelle du projet dans son environnement, des essences locales récoltées à proximité ou issues de la filière labellisée "Végétal Local" seront plantées sur 1,20 hectare fin 2025 - début 2026.
Ce programme paysager comprend :
- 365 arbres, dont 178 en Label Végétal Local ;
- 1 770 essences intermédiaires en Label Végétal Local ;
- 3 380 arbustes en Label Végétal Local ;
- 3 645 plantes de massifs bas ;
- 325 plantes de massifs hauts.
En parallèle des travaux, plusieurs mesures environnementales ont été mises en œuvre afin de préserver et renforcer les continuités écologiques du secteur. Ces interventions complètent l’approche paysagère globale du projet et renforcent sa qualité écologique sur le long terme. Elles incluent notamment :
- la création de mares écologiques, favorisant le développement d’amphibiens et d’insectes ;
- la réouverture de clairières, permettant la diversification des habitats naturels ;
- la mise en place d’andains de branchages et de gîtes en pierres sèches, servant de refuges pour la petite faune ;
- la suppression d’espèces végétales invasives, afin de restaurer des milieux plus équilibrés ;
- un entretien adapté des lisières et clairières, garantissant la pérennité de ces espaces naturels.
Une aventure humaine et collective au service du territoire
Mobilisant plus de 100 personnes à son pic d’activité, le chantier du demi-échangeur de Vienne Sud a été avant tout une aventure humaine. Ouvriers, techniciens et ingénieurs ont travaillé main dans la main, de jour comme de nuit, pour relever les défis techniques et respecter les délais, dans un esprit de rigueur et de coopération. La gestion des travaux a été conçue pour réduire au maximum les impacts sur les usagers de l’A7, de la RN7 et des axes secondaires. Les entreprises ont travaillé par phases successives de décembre 2024 à l’automne 2025 pour maintenir les niveaux de circulation nécessaires tout au long du chantier.