Aménagement de la Porte de Gesvres

Cet aménagement a été conçu pour renforcer la sécurité de tous, des usagers comme des agents en charge de l’entretien des réseaux routiers ou encore des services de secours, qui peuvent désormais intervenir plus rapidement en cas d’incidents.

Il apporte une réponse concrète pour s’adapter à l’évolution du trafic, qui devrait atteindre 100 000 véhicules par jour en 2044 entre la Porte de Gesvres et la Porte de Rennes, tout en allégeant la circulation sur les boulevards urbains Einstein et Cassin.

Le projet a enfin favorisé les solutions alternatives à la voiture, avec la création d’une voie réservée aux bus et le développement de pistes cyclables, notamment dans le quartier de Gesvrine, à La Chapelle-sur-Erdre.