Aménagement de la Porte de Gesvres
JONCTION DU PÉRIPHÉRIQUE DE NANTES AVEC L’A11
Située à la jonction de l’autoroute A11 et des périphériques nord et est de Nantes, la Porte de Gesvres constitue un axe stratégique emprunté chaque jour par 87 000 usagers. Le projet d’aménagement, complexe et aux enjeux multiples, a été réalisé dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier, validé par les services de l’Etat en août 2018, et co-financé par VINCI Autoroutes (réseau Cofiroute) à hauteur de 75% et par les collectivités locales à hauteur de 25% (Nantes Métropole, Département de la Loire-Atlantique et Région des Pays de la Loire) pour un montant d’investissement de 47,9 millions €.
Les enjeux du projet
Fluidifier la circulation, renforcer la sécurité, s’adapter à l’évolution du trafic
L’aménagement de la Porte de Gesvres vise à fluidifier la circulation sur la partie nord-est du périphérique nantais, grâce, d’une part, à la mise à 2×2 voies des liaisons entre les périphériques nord et est, et d’autre part, à la création d’une voie supplémentaire entre la Porte de Rennes et la Porte de la Chapelle. La nouvelle infrastructure a permis, sur ce secteur très circulé, de résorber les congestions du soir (6 min en moins par trajet) et de réduire celles aux heures de pointe du matin et de gagner jusqu’à 30 % de temps de trajet sur ce secteur très circulé.
Cet aménagement a été conçu pour renforcer la sécurité de tous, des usagers comme des agents en charge de l’entretien des réseaux routiers ou encore des services de secours, qui peuvent désormais intervenir plus rapidement en cas d’incidents.
Il apporte une réponse concrète pour s’adapter à l’évolution du trafic, qui devrait atteindre 100 000 véhicules par jour en 2044 entre la Porte de Gesvres et la Porte de Rennes, tout en allégeant la circulation sur les boulevards urbains Einstein et Cassin.
Le projet a enfin favorisé les solutions alternatives à la voiture, avec la création d’une voie réservée aux bus et le développement de pistes cyclables, notamment dans le quartier de Gesvrine, à La Chapelle-sur-Erdre.
Le nouvel échangeur de la Porte de Gesvres répond à l’objectif de fluidifier le trafic routier, permettant ainsi de réduire la circulation en cœur de Métropole et d’apaiser nos quartiers. Ces aménagements sont également l’occasion de conforter la place des transports en commun et de créer 3 nouveaux kilomètres de voies cyclables qui permettent de relier Nantes plus facilement.
Le périphérique est un nœud central du réseau routier de la Loire-Atlantique : c’est un passage souvent obligé pour aller de l’Ouest à l’Est ou du Nord au Sud du département. Aussi, l’amélioration du fonctionnement du périphérique nantais est un enjeu tout autant local, que départemental ou régional. En intégrant une voie réservée au transport en commun et des aménagements cyclables, ce projet répond bien au partage de la route souhaité par le Département.
Avec la volonté forte de désenclaver, de fluidifier et de mieux connecter nos territoires, nous maintenons une politique renforcée d’aide aux projets routiers structurants dans chacun de nos cinq départements.
Un projet d’aménagement d’envergure
Pour assurer la continuité à 2×2 voies du périphérique nantais
Le projet de la Porte de Gesvres a été un chantier complexe et technique, réalisé sous circulation. Sur cette portion de 3 km, la circulation s’effectuait avant sur une seule voie, interrompant la continuité à 2×2 voies du périphérique nantais.
Ce projet d’aménagement a permis la construction de deux ouvrages d’art d’envergure, de type viaduc, assurant les différentes liaisons entre l’A11 et les périphériques nord et est, ainsi que des nouvelles bretelles d’insertion et des aménagements hydrauliques.
Le pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre, emprunté par 6 000 véhicules par jour, a également été démoli puis reconstruit. Il intègre désormais une voie verte de 4 mètres de largeur, permettant aux cyclistes et aux piétons de circuler en toute sécurité.
Le projet comprend également la création et l’agrandissement de bassins de rétention, ainsi que l’installation d’un écran acoustique de 3 mètres de hauteur sur 365 mètres de long.
Le viaduc Ouest
Le viaduc Ouest assure la liaison entre l’autoroute A11 et le périphérique est. Cet ouvrage non courant mesure 120 mètres de long, 8,50 mètres de large et atteint une hauteur de 10 mètres. Il supporte une voie de circulation.
Sa charpente métallique, composée de 44 éléments assemblés sur place, représente un poids de près de 520 tonnes. Elle a été déplacée sur plus de 100 mètres à l’aide de deux vérins hydrauliques positionnés sur une crémaillère centrale et sur la charpente.
Cette opération de lançage particulièrement technique a été réalisée en trois nuits.
Le viaduc Ouest
Le viaduc Ouest assure la liaison entre l’autoroute A11 et le périphérique est. Cet ouvrage non courant mesure 120 mètres de long, 8,50 mètres de large et atteint une hauteur de 10 mètres. Il supporte une voie de circulation.
Sa charpente métallique, composée de 44 éléments assemblés sur place, représente un poids de près de 520 tonnes. Elle a été déplacée sur plus de 100 mètres à l’aide de deux vérins hydrauliques positionnés sur une crémaillère centrale et sur la charpente.
Cette opération de lançage particulièrement technique a été réalisée en trois nuits.
Le projet d’aménagement de la Porte de Gesvres est le fruit d’un travail de co-construction engagé dès 2015 avec les élus, les citoyens et les acteurs du territoire. Au-delà des procédures réglementaires, des « Observatoires de quartiers » ont été organisés chaque trimestre pendant toute la durée du chantier afin d’échanger sur les travaux, la circulation, les déplacements et le calendrier prévisionnel. Ces rencontres ont permis de maintenir un dialogue régulier entre les riverains, les collectivités et l’équipe projet VINCI Autoroutes. Le chantier a également été largement ouvert au public pour faire découvrir les coulisses et les principales étapes de l’opération.
CHIFFRES CLÉS
2
viaducs
3
bassins de rétention
87 000
véhicules/jour
36
mois de travaux
100
personnes employées
en moyenne sur la durée du chantier
1 500
intervenants professionnels différents
Le calendrier du projet
À l’étude dès les années 2000, le projet d’aménagement de la Porte de Gesvres a été porté pendant de nombreuses années par les collectivités afin d’apporter une réponse concrète aux problématiques de congestion entre le périphérique nantais et l’A11.
En 2015, VINCI Autoroutes est désigné maître d’ouvrage. Lors de la concertation publique réglementaire, les échanges portent principalement sur la fluidité de la circulation, les emprises foncières et l’impact environnemental du projet. En 2018, le Plan d’Investissement Autoroutier est signé entre l’État, VINCI Autoroutes et les collectivités. En 2019, la convention de financement du projet est signée, pour un montant global de 47,9 M€, financé à 75 % par VINCI Autoroutes et à 25 % par les collectivités.En 2020, le projet est présenté à l’enquête publique unique. Les arrêtés d’autorisation environnementale et de déclaration d’utilité publique sont visés début 2021. Après des ajustements du projet, le chantier débute à l’été 2021, dans le cadre d’un projet concerté et apaisé.
Un projet et des Hommes
Un chantier sous circulation, sûr et engagé
Un des enjeux majeurs du chantier était de réaliser les travaux sous circulation, sur plusieurs niveaux de voiries, en maintenant les liaisons quotidiennes. Des bretelles et un pont provisoires ont été construits, tandis qu’une grande partie des travaux a été menée de nuit afin de limiter la gêne aux usagers. Au total, 1 878 étapes de balisage et 365 nuits de travaux ont été nécessaires. Grâce à la mobilisation de 25 agents routiers du district d’Anjou Atlantique de VINCI Autoroutes et à une coordination étroite entre constructeurs et exploitants, la circulation des 87 000 véhicules quotidiens a pu être maintenue pendant toute la durée du chantier.
La sécurité des compagnons a constitué une priorité constante, avec le déploiement de la politique « Sécurité 100% Chantier » de VINCI Autoroutes. Un préventeur et un coordinateur sécurité étaient présents sur le chantier, notamment lors des phases de forte coactivité, et chaque intervenant a été sensibilisé aux règles de sécurité. Près de 1 500 professionnels, représentant de nombreux métiers, sont intervenus sur l’opération, avec en moyenne 100 personnes employées en permanence et de très bons résultats en matière de sécurité.
Pour que le chantier d’aménagement de la Porte de Gesvres ait un impact socio-économique positif sur le territoire, VINCI Autoroutes a intégré dans ses contrats de travaux des heures d’insertion professionnelle à destination des personnes éloignées de l’emploi. Ainis, plus de 23 000 heures d’insertion ont ainsi été réalisées, contre 12 900 prévues initialement, grâce à la mobilisation des entreprises, des acteurs locaux et du Département de Loire-Atlantique. Cette démarche a notamment permis la signature de trois CDI.
Au total, l’opération représente 330 000 heures travaillées.