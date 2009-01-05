A64 – Travaux d'entretien et de renforcement du pont de l'échangeur Le Chapitre (n°38)
Travaux d'entretien et de renforcement
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes conduit une importante opération de renforcement et d’entretien du pont de l’échangeur du Chapitre (n°38) qui franchit l’A64 au sud de Toulouse. Les opérations débuteront le lundi 6 juillet et se termineront fin décembre 2026. Ces travaux sont essentiels pour préserver le bon état du pont et la sécurité des usagers. Ils permettent de renforcer la structure de l’ouvrage et assurer sa pérennité.
LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'ENTRETIEN SERONT REALISÉS EN 3 PHASES SUCCESSIVES :
Phase 1 : Renforcement de la partie supérieure du tablier
Phase 2 : Renforcement de la partie inférieure du tablier
Phase 3 : Opération de vérinage et remplacement des appareils d’appui
VOS CONDITIONS DE CIRCULATION
Les opérations de rénovation et de renforcement de l’ouvrage s’étendent du lundi 6 juillet jusqu’à fin décembre 2026. Afin de limiter la gêne occasionnée pour les usagers et les activités du secteur, ces opérations sont principalement menées sous circulation sur autoroute. Néanmoins, une fermeture totale de l'avenue du Général Eisenhower sur le pont dans les 2 sens de circulation sera mise en place durant l’été et des fermetures ponctuelles seront nécessaires sur l’autoroute A64 à partir de septembre 2026.
Ces fermetures sont prévues au moment où l’impact sur le trafic est le plus faible.
Du 6 juillet au 28 août 2026 :
Période durant laquelle le trafic domicile travail est moins important.
Phases 1 et 2 : Renforcement des parties supérieure et inférieure du tablier :
- Fermeture en continu de l'avenue du Général Eisenhower sur le pont, dans les 2 sens de circulation (zone A)
- Fermeture de la bretelle d’accès à l’A64 en direction de Toulouse en venant de Saint-Simon (zone B)
Début septembre à fin décembre 2026
Les dates de fermetures de la phase 3 seront communiquées ultérieurement.
Phase 3 : Vérinage et remplacement des appareils d’appui :
- Fermetures partielles et ponctuelles de la circulation sur le pont et/ou de l’autoroute (zones A ,B ,C ou D) programmées uniquement de nuit
- Fermeture de la bretelle d’accès à l’A64 en direction de Toulouse en venant de Saint-Simon (zone B)
Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.
EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX SUR L’OUVRAGE ?
Ces travaux sont essentiels pour préserver le bon état du pont et garantir la sécurité des usagers. Ils visent à renforcer différentes parties de l’ouvrage et à remplacer les appareils d’appui. Ces opérations permettront ainsi d’assurer sa pérennité.
Phase 1 et 2 :
- Renforcement du tablier de la partie supérieure et inférieure
Pour assurer la pérennité et la solidité de l’ouvrage, il est nécessaire de renforcer le tablier, c’est‑à‑dire la partie sur laquelle circulent les véhicules. Ce renforcement consiste à consolider la structure existante en intervenant sur les zones fragilisées. Du béton armé est ajouté afin d’augmenter la capacité portante du tablier. Cette étape essentielle permet de garantir la sécurité des usagers et de prolonger la durée de vie du pont.
Phase 3 :
- Opération de vérinage
Pour mener à bien le remplacement des appareils d’appui, il est nécessaire de soulever le tablier de l’ouvrage. Pour cela, des vérins hydrauliques sont installés près des appareils d’appui. Ces vérins ont pour fonction de lever et descendre le tablier de quelques centimètres, pour permettre l’intervention du personnel. Cette phase essentielle et très technique est appelée opération de v�érinage.
- Remplacement des appareils d’appui :
Les appareils d’appui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement du pont : ils supportent le tablier et lui permettent de se dilater ou de se contracter en fonction des variations de température. Lorsqu’ils sont usés ou endommagés, il est nécessaire de les remplacer. Une fois le tablier légèrement soulevé, les anciens appareils d’appui sont retirés et remplacés par des dispositifs neufs. Cette opération garantit le bon état de la structure et assure un transfert des charges de l’ouvrage.
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A64Trafic