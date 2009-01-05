A64 – Travaux d'entretien et de renforcement du pont de l'échangeur Le Chapitre (n°38)

Les opérations de rénovation et de renforcement de l’ouvrage s’étendent du lundi 6 juillet jusqu’à fin décembre 2026. Afin de limiter la gêne occasionnée pour les usagers et les activités du secteur, ces opérations sont principalement menées sous circulation sur autoroute. Néanmoins, une fermeture totale de l'avenue du Général Eisenhower sur le pont dans les 2 sens de circulation sera mise en place durant l’été et des fermetures ponctuelles seront nécessaires sur l’autoroute A64 à partir de septembre 2026.

Ces fermetures sont prévues au moment où l’impact sur le trafic est le plus faible.

Du 6 juillet au 28 août 2026 :

Période durant laquelle le trafic domicile travail est moins important.



Phases 1 et 2 : Renforcement des parties supérieure et inférieure du tablier :

Fermeture en continu de l'avenue du Général Eisenhower sur le pont, dans les 2 sens de circulation (zone A )

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A64 en direction de Toulouse en venant de Saint-Simon (zone B)



Début septembre à fin décembre 2026

Les dates de fermetures de la phase 3 seront communiquées ultérieurement.

Phase 3 : Vérinage et remplacement des appareils d’appui :

Fermetures partielles et ponctuelles de la circu­lation sur le pont et/ou de l’autoroute (zones A , B , C ou D ) programmées uniquement de nuit

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A64 en direction de Toulouse en venant de Saint-Simon (zone B)

Des déviations balisées par des panneaux jaunes seront alors mises en place pour guider les conducteurs.