A11 | La Chapelle-sur-Erdre | Voie réservée aux transports en commun

Cet aménagement, d’une longueur de 1,1 km, avait pour objectifs de :

favoriser les transports collectifs sur l’A11 (ligne de bus E5 et ligne Aléop 348 Petit-Mars Nantes),

(ligne de bus E5 et ligne Aléop 348 Petit-Mars Nantes), garantir les temps de parcours ,

, assurer la continuité avec la voie réservée existante, réalisée par Nantes Métropole sur l’intégralité du boulevard Henri-Becquerel, dans une zone où circulent plus de 87 000 véhicules par jour.

Ce projet faisait suite à la mise en œuvre expérimentale d’une voie réservée aux transports en commun (VRTC), menée en partenariat avec la Semitan. Cette voie, empruntée par les lignes de bus E5 et Aléop 348 Petit-Mars Nantes, a permis de garantir les temps de parcours et d’assurer la continuité avec la voie réservée existante réalisée par Nantes Métropole sur l’intégralité du boulevard Henri-Becquerel.