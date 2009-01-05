A11 | La Chapelle-sur-Erdre | Voie réservée aux transports en commun
A11 | Voie réservée aux transports en commun
Les services de l’État ont confié à VINCI Autoroutes les études et la conception d’une voie réservée aux transports en commun sur l’autoroute A11, dans le sens Angers vers Rennes, entre le viaduc de l’Erdre et l’échangeur de La Chapelle-sur-Erdre.
Cet aménagement, d’une longueur de 1,1 km, avait pour objectifs de :
- favoriser les transports collectifs sur l’A11 (ligne de bus E5 et ligne Aléop 348 Petit-Mars Nantes),
- garantir les temps de parcours,
assurer la continuité avec la voie réservée existante, réalisée par Nantes Métropole sur l’intégralité du boulevard Henri-Becquerel, dans une zone où circulent plus de 87 000 véhicules par jour.
Ce projet faisait suite à la mise en œuvre expérimentale d’une voie réservée aux transports en commun (VRTC), menée en partenariat avec la Semitan. Cette voie, empruntée par les lignes de bus E5 et Aléop 348 Petit-Mars Nantes, a permis de garantir les temps de parcours et d’assurer la continuité avec la voie réservée existante réalisée par Nantes Métropole sur l’intégralité du boulevard Henri-Becquerel.
OÙ SE SONT DÉROULÉS LES TRAVAUX ?
La VRTC de 1,1 km a été réalisée entre le viaduc de l’Erdre et l’échangeur n°25 de La Chapelle-sur-Erdre de l’autoroute A11, dans le sens Angers vers Rennes.
LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION
Les travaux se sont déroulés selon les étapes suivantes :
- La zone de circulation a été séparée de la zone de chantier.
- Les glissières de sécurité ont été déposées.
- Les descentes d’eau et les fossés ont été déplacés.
- La voirie a été aménagée par l’élargissement de la bande d’arrêt d’urgence sur l’accotement.
- Le passage inférieur SNCF a été élargi.
- Un refuge a été créé et un poste d’appel d’urgence a été déplacé.
- Un panneau à messages variables a été déplacé.
- La VRTC a été raccordée au rond-point de l’échangeur de La Chapelle-sur-Erdre.
- Un bassin de traitement des eaux a été réaménagé.
- Les marquages au sol ont été réalisés.
- Les glissières de sécurité ont été reposées.