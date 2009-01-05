A11 – Entretien des chaussées entre Corzé et Sablé La Flèche

Un chantier mené en limitant au maximum la gêne aux usagers

A partir du 1er septembre, et jusqu’a fin octobre 2026, les travaux de rénovation des chaussées auront lieu en section courante entre la barrière de Corzé et Sablé-la-Flèche (n°10). Afin de limiter la gêne dans ce secteur très emprunté lors des déplacements domicile-travail, le planning des travaux a été optimisé. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place entre le 1er septembre et le 22 octobre 2026 et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins des fermetures partielles des échangeurs et de la bifurcation A11/A85 présents sur cette section seront nécessaires lorsque les travaux se situeront à leur hauteur.

A partir du lundi 26 octobre 2026, les équipes rénoverons les chaussées sur les échangeurs. Ainsi, des fermetures nocturnes de ces échangeurs seront nécessaires. Des déviations seront alors mises en place pour guider les conducteurs.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.