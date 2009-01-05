A11 – Entretien des chaussées entre Corzé et Sablé La Flèche
Travaux de rénovation des chaussées
Du 1er septembre à mi-décembre 2026, afin de garantir la sécurité et le confort des usagers, VINCI Autoroutes conduit une importante opération d'entretien des chaussées de la section courante et des échangeurs de Sablé La flèche (n°10), de Durtal (n°11), de Seiches-sur-le-Loir (n°12) entre Corzé et Sablé La Flèche.
PRESENTATION DE L'OPERATION
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation de chaussées entre le 1er septembre et mi-décembre 2026, sur l’A11 entre Corzé et Sablé-La-Flèche. Dans le périmètre des travaux, les chaussées des échangeurs de Sablé La Flèche (n°10), de Durtal (n°11), de Seiches-sur-le-Loir (n°12) ainsi que de la barrière de péage de Corzé seront rénovées. Lors de cette opération, 60 km de chaussées (30 km par sens) seront renouvelés afin d’assurer le confort et la sécurité des usagers en préservant les qualités d’adhérence de la chaussée.
60 km
de chaussées rénovées (30 km dans chaque sens)
150 personnes
en moyennes mobilisées sur le chantier
11,7 millions d’euros HT
entièrement financés par VINCI Autoroutes
3 000 heures
d’insertion professionnelle
ORGANISATION DU CHANTIER
Un chantier mené en limitant au maximum la gêne aux usagers
A partir du 1er septembre, et jusqu’a fin octobre 2026, les travaux de rénovation des chaussées auront lieu en section courante entre la barrière de Corzé et Sablé-la-Flèche (n°10). Afin de limiter la gêne dans ce secteur très emprunté lors des déplacements domicile-travail, le planning des travaux a été optimisé. Des basculements de circulation sur les voies opposées aux travaux seront mis en place entre le 1er septembre et le 22 octobre 2026 et les conducteurs seront amenés à circuler dans les 2 sens sur le même côté de l’autoroute. Néanmoins des fermetures partielles des échangeurs et de la bifurcation A11/A85 présents sur cette section seront nécessaires lorsque les travaux se situeront à leur hauteur.
A partir du lundi 26 octobre 2026, les équipes rénoverons les chaussées sur les échangeurs. Ainsi, des fermetures nocturnes de ces échangeurs seront nécessaires. Des déviations seront alors mises en place pour guider les conducteurs.
En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
UN CHANTIER DECARBONE
Pour réduire l’impact de ses activités, dans le cadre de l’ambition environnementale du groupe VINCI, et pour répondre à l’objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 sur les chantiers VINCI Autoroutes, le maître d’ouvrage engage de nombreuses actions de réduction des impacts environnementaux.
Les travaux de rénovation de la chaussée menés sur l’autoroute A11 intègrent également dans leur réalisation un ensemble d’actions en faveur de la décarbonation du chantier.
Agir pour le climat :
- Utilisation d’énergies plus vertes pour les deux centrales avec l’utilisation du Dertal et du Biogaz
- Optimisation des distances de transport et l’utilisation du fret ferroviaire pour l’apport des matériaux
- Un chantier zéro fossile* utilisant des flottes de véhicules alimentées en biocarburants et des véhicules électriques
*hors agrégats d’enrobés
Favoriser l’économie circulaire :
40% des agrégats d’enrobés seront recyclés. Cette mesure permet de limiter les transports de granulats, et de diminuer le nombre de camions en circulation sur le chantier.
Préserver les milieux naturels :
- Récupération des eaux des balayeuses avec mise en place d’un bassin de traitement par décantation
- Réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage de la piste sur plateforme
UN DISPOSITIF POUR INFORMER LES CLIENTS EN TEMPS REEL :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @A11Trafic