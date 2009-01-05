2 nouvelles bretelles en service sur l'échangeur A641/RD817

À la suite des études de faisabilité et de la signature de la convention de financement de l’opération, qui a eu lieu le 5 novembre 2019, VINCI Autoroutes a conduit les études et procédures visant à définir les caractéristiques du projet et ses conditions d’intégration dans le territoire. Ce travail a été marqué par un dialogue continu avec les acteurs locaux ainsi qu’une concertation publique, menée entre novembre et décembre 2020. L’ensemble de ces échanges a confirmé l’intérêt du projet pour le territoire et permis de préciser les attentes locales en matière d’insertion de ces nouvelles bretelles dans leur environnement.

Depuis fin 2020, des études détaillées ont été menées pour compléter les premiers diagnostics environnementaux et bâtir les dossiers réglementaires. Ces études et les négociations foncières conduites localement ont permis à la préfecture des Landes de prendre l’arrêté environnemental autorisant la réalisation du projet le 2 août 2022, date à partir de laquelle VINCI Autoroutes a engagé la phase de préparation des travaux.

Pour compléter le programme de mesures de compensations lié à la réalisation de ce projet, VINCI Autoroutes a signé une convention ORE (Obligation Réelle Environnementale) avec la commune de Peyrehorade- afin de sécuriser la vocation environnementale. VINCI Autoroutes a ensuite, fin 2022, conduit les opérations de débroussaillage et de libération des emprises et procédé en parallèle aux consultations nécessaires à l’attribution des principaux marchés de travaux.

Retenu début 2023, le groupement Lafitte TP/Guintoli a alors réalisé les travaux principaux et de finition pour une mise en service le 31 octobre 2023.