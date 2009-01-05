2 nouvelles bretelles en service sur l'échangeur A641/RD817
Etudié à la demande des collectivités locales, le projet A641/RD817 a conduit VINCI Autoroutes à réaliser en 2023 deux nouvelles bretelles (une sortie et une entrée) pour compléter en partie nord le demi-échangeur existant entre l’autoroute A641, dénommée la BARO pour Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest et la route départementale 817.
Présentation
Après plusieurs années d’études et de concertation puis 7 mois de travaux, ce nouvel aménagement a ét�é mis en service le 31 octobre 2023.
Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier, ce projet représente un investissement de 2,4 millions d’euros, cofinancé par le Conseil départemental des Landes pour les deux tiers (soit 1,6 million d’euros) et VINCI Autoroutes pour le tiers restant. En tant que maître d’ouvrage et concessionnaire, VINCI Autoroutes a piloté techniquement et administrativement l’ensemble du projet, depuis les études jusqu’à la réalisation des travaux. Les équipes de VINCI Autoroutes assurent par ailleurs aujourd’hui l’entretien de ces aménagements.
Les objectifs de l'aménagement
Ces deux nouvelles bretelles de l’échangeur A641/RD817 ont été construites afin de :
- faciliter les déplacements nord/sud ;
- renforcer la sécurité sur les routes départementales 33 et 817 ;
- améliorer le cadre de vie des riverains, notamment le long de la route départementale 33 ;
- contribuer au développement économique du territoire.
Un calendrier des travaux respecté
À la suite des études de faisabilité et de la signature de la convention de financement de l’opération, qui a eu lieu le 5 novembre 2019, VINCI Autoroutes a conduit les études et procédures visant à définir les caractéristiques du projet et ses conditions d’intégration dans le territoire. Ce travail a été marqué par un dialogue continu avec les acteurs locaux ainsi qu’une concertation publique, menée entre novembre et décembre 2020. L’ensemble de ces échanges a confirmé l’intérêt du projet pour le territoire et permis de préciser les attentes locales en matière d’insertion de ces nouvelles bretelles dans leur environnement.
Depuis fin 2020, des études détaillées ont été menées pour compléter les premiers diagnostics environnementaux et bâtir les dossiers réglementaires. Ces études et les négociations foncières conduites localement ont permis à la préfecture des Landes de prendre l’arrêté environnemental autorisant la réalisation du projet le 2 août 2022, date à partir de laquelle VINCI Autoroutes a engagé la phase de préparation des travaux.
Pour compléter le programme de mesures de compensations lié à la réalisation de ce projet, VINCI Autoroutes a signé une convention ORE (Obligation Réelle Environnementale) avec la commune de Peyrehorade- afin de sécuriser la vocation environnementale. VINCI Autoroutes a ensuite, fin 2022, conduit les opérations de débroussaillage et de libération des emprises et procédé en parallèle aux consultations nécessaires à l’attribution des principaux marchés de travaux.
Retenu début 2023, le groupement Lafitte TP/Guintoli a alors réalisé les travaux principaux et de finition pour une mise en service le 31 octobre 2023.
2
communes concernées
par l’implantation du projet : Peyrehorade et Orthevielle
2
nouvelles bretelles
pour compléter l’échangeur existant
5000
bénéficiaires
du projet / jour
2,4
millions d'euros HT
cofinancé dans le cadre du Plan d’Investissement Autoroutier
En savoir plus
Projet A641-RD817 - Charte de la concertation et de la modération des avis du site internet - novembre 2020