Var : fin des travaux de rénovation des chaussées sur l’A8 entre Puget-sur-Argens et Fréjus, et sur l’A57 entre Le Cannet-des-Maures et Carnoules

La première phase s’est déroulée du 9 mars au 17 avril 2026 sur l’A8, entre les diffuseurs de Puget-sur-Argens (n°37) et de Fréjus (n°38).

La seconde a été menée du 20 avril au 5 juin 2026 sur l’A57, dans le secteur de Le Cannet-des-Maures / Carnoules, ainsi qu’au niveau de la bifurcation A8/A57. Les travaux ont été réalisés principalement de nuit afin de limiter la gêne à la circulation.

Au total, le chantier a représenté un investissement de 8,7 M€ financé par VINCI Autoroutes. Il a mobilisé en moyenne 90 personnes par nuit et 50 engins de chantier, pour 153 796 m² de chaussées rabotées. Une partie des matériaux issus du rabotage a été recyclée dans la fabrication des nouveaux enrobés, avec un taux pouvant atteindre 45 %.