Travaux suite à un accident au niveau de 2 bretelles de liaison entre l’A10 et l’A85 au sud de Tours

Afin de réaliser les travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en place ce soir, mardi 10 février, dès 20h et jusqu’à demain matin, mercredi 11 février, à 7h :

Fermeture de la bretelle de liaison permettant de rejoindre l’autoroute A10 en direction de Paris depuis l’autoroute A85 en provenance de Vierzon.

Fermeture de la bretelle de liaison permettant de rejoindre l’autoroute A10 en direction de Paris depuis l’autoroute A85 en provenance d’Angers.

Les conducteurs circulant sur l’autoroute A85 et souhaitant rejoindre l’autoroute A10 en direction de Tours et Paris seront invités à prendre l’autoroute A10 en direction de Poitiers, pour sortir à Monts-Sorigny (n°24.1), faire demi-tour et reprendre l’autoroute A10 en direction de Paris.

