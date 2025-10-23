Travaux et conditions de circulation jusqu'au 24 octobre dans les Bouches-du-Rhône

4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 21h à 5h : fermeture des autoroutes A501 et A52 en direction d’Aix-en-Provence, entre Aubagne et La Destrousse. L’A520 en direction d’Auriol sera également fermée.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A501 au niveau de l’échangeur d’Aubagne (n°7) ou Aubagne (n°35) sur l’A50. Ils pourront rejoindre l’A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1). Autoroute