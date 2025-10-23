Travaux
Travaux et conditions de circulation jusqu'au 24 octobre dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes réalise cette semaine des travaux de maintenance sur les autoroutes A52, A501, A520 ainsi qu’au niveau du nœud A8/A51. Ces opérations nécessitent des modifications de circulation au niveau du nœud A8/A51 et la fermeture de tronçons d’autoroute en direction d’Aix-en-Provence, entre Aubagne, Auriol et La Destrousse. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien sont réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions ont lieu de nuit, entre 21h et 6h, jusqu'au vendredi 24 octobre.
En direction d’Aix-en-Provence : fermeture des autoroutes A501, A520 et A52 entre Aubagne, Auriol et La Destrousse
4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 21h à 5h : fermeture des autoroutes A501 et A52 en direction d’Aix-en-Provence, entre Aubagne et La Destrousse. L’A520 en direction d’Auriol sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A501 au niveau de l’échangeur d’Aubagne (n°7) ou Aubagne (n°35) sur l’A50. Ils pourront rejoindre l’A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1). Autoroute
En direction Marseille : fermeture de l’A50 entre La Ciotat et Carnoux.
4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 21h à 6h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Noeud autoroutier A8/A51, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 21h à 5h : fermetures de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic ; @A8Trafic ; @A51Trafic