Travaux
Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance sur les autoroutes A52, A520 et A501 ainsi qu’au niveau du noeud A8/A51. Ces opérations nécessitent des modifications de circulation au niveau du noeud A8/A51 et la fermeture de tronçons d’autoroute en direction d’Aubagne, entre La Destrousse, Auriol et Aubagne. Sur l’autoroute A50, en direction de l’A8, des travaux d’entretien sont réalisés, nécessitant la fermeture de l’autoroute entre La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6). Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, entre 20h et 6h, du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
Fermeture des autoroutes A501, A520 et A52 entre La Destrousse, Auriol et Aubagne
4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture des autoroutes A501, A520 et A52 en direction d’Aubagne, entre La Destrousse, Auriol et Aubagne.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A52 via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1) et ils pourront récupérer l’A52 à Aubagne (n°35), en direction de Toulon et Aubagne (n°7) sur A501 en direction de Marseille.
A50 en direction Marseille : fermeture de l’autoroute entre La Ciotat et Carnoux
4 nuits, du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et Carnoux (n°6), incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat en direction de Toulon sera également fermée.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront rejoindre l’autoroute A50 via la bretelle d’entrée de l’échangeur de Carnoux (n°6). En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Saint-Cyr-sur-Mer (n°10).
Noeud autoroutier A8/A51, en direction de Gap et Marseille
2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 octobre, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51, en direction de Gap.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8.
2 nuits, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51, en direction de Marseille.
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas de Bouffan (n°7) sur la route départementale D64.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A52Trafic ; @A8Trafic ; @A51Trafic