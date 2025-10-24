Travaux et conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

2 nuits, du lundi 27 au mercredi 29 octobre, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51, en direction de Gap.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8.

2 nuits, du mercredi 29 au vendredi 31 octobre, de 20h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion entre l’autoroute A8 et l’autoroute A51, en direction de Marseille.

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Jas de Bouffan (n°7) sur la route départementale D64.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :