Travaux du demi-échangeur de Salon nord :fermeture partielle dans la nuit du 26 janvier 2026

Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15) ou Grans / Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54 afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26) ;



Les conducteurs en provenance de l’A54 pourront emprunter l’A7 en direction de Lyon en sortant à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26) ;



La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Marseille ou de l’A54 souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront suivre la direction de Nîmes par l’A54 puis prendre l’A9 en direction de Lyon afin de rejoindre l’A7 au niveau d’Orange.