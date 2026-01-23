Travaux
Travaux du demi-échangeur de Salon nord :fermeture partielle dans la nuit du 26 janvier 2026
Dans le cadre de la poursuite des travaux du demi-échangeur de Salon nord, les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon au niveau de la bifurcation A7/A54 durant la nuit du lundi 26 janvier 2026, de 21h à 6h. Un itinéraire de déviation sera mis en place pendant toute la durée de l’opération. En cas de conditions météorologiques défavorables, ces fermetures seront annulées et reportées à une date ultérieure.
Fermeture nocturne de l’A7 en direction de Lyon au niveau de la bifurcation de l’A7/A54 durant la nuit du lundi 26 janvier, de 21h à 6h.
Les conducteurs en provenance de Marseille souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon devront sortir à l’échangeur de Salon centre (n°15) ou Grans / Salon-de-Provence (n°14) sur l’A54 afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26) ;
Les conducteurs en provenance de l’A54 pourront emprunter l’A7 en direction de Lyon en sortant à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) afin de prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel puis le boulevard de la République avant de poursuivre sur la D538 jusqu’à l’échangeur de Sénas (n°26) ;
La traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs en provenance de Marseille ou de l’A54 souhaitant emprunter l’A7 en direction de Lyon et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront suivre la direction de Nîmes par l’A54 puis prendre l’A9 en direction de Lyon afin de rejoindre l’A7 au niveau d’Orange.