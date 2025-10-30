Travaux de maintenance sur le périphérique toulousain

La nuit du lundi 3 novembre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Soupetard (n°16) et Montaudran (n°18).

La nuit du mardi 4 novembre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Montaudran (n°18) et Soupetard (n°16).

La nuit du mercredi 5 novembre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le p�ériphérique intérieur, en direction de Montpellier, sera fermé entre Montaudran (n°18) et la barrière de Toulouse-sud sur l’A61. Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Blagnac/Tarbes entre la barrière de Toulouse-sud et le Palays (n°19). L’accès au périphérique ouest (A620) depuis le périphérique est (A61) ne sera pas possible.

La nuit du jeudi 6 novembre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique extérieur, en direction de Bordeaux, sera fermé entre la barrière de Toulouse-sud sur l’A61 et Montaudran (n°18). Le périphérique ouest (A620) sera également fermé en direction de Montpellier entre le Palays (n°19) et la barrière de Toulousesud. L’accès au périphérique ouest (A620) depuis le périphérique est (A61) ne sera pas possible.

🚧 Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :