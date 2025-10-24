Travaux
Travaux de maintenance sur le périphérique toulousain du 27 au 30 octobre 2025
Du lundi 27 au jeudi 30 octobre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à différents travaux de maintenance sur le périphérique est de Toulouse pour garantir des conditions optimales de confort et de sécurité aux conducteurs empruntant quotidiennement cette section. Pour limiter la gêne à la circulation sur cet axe très fréquenté, les opérations se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermeture ponctuelle du périphérique. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. L’ensemble des voies de circulation seront rendues aux usagers dès 6h le matin.
En quoi consiste les travaux ?
Du lundi 27 au jeudi 30 octobre, puis du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des opérations d’entretien du périphérique est toulousain.
Il s’agit de réaliser différents travaux de maintenance de l’infrastructure autoroutière : inspection des ouvrages d’art, hydrocurage des caniveaux, balayage, réparation de glissières de sécurité, vérification des panneaux de signalisation, des panneaux à messages variables et caméras du système de vidéo-surveillance. Des travaux d’entretien des arbres et de plantation seront également conduits aux abords du périphérique à cette occasion.
Chaque nuit, les équipes de VINCI Autoroutes et des entreprises spécialisées interviendront simultanément sur un tronçon autoroutier de 5 km dans les domaines de la sécurité, du patrimoine et de l’environnement, pour un entretien complet des 35 kilomètres du périphérique est toulousain.
La réalisation de ces travaux, découpés en secteurs, représente un important travail de préparation et d'anticipation. Une dizaine d’entreprises et pas moins de 50 techniciens seront mobilisés dans ce cadre aux côtés des équipes de VINCI Autoroutes.
Vos conditions de circulation
La nuit du lundi 27 octobre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Sesquières (n°33) et Croix-Daurade (n°14), ce qui inclut la bifurcation avec l’A62.
La nuit du mardi 28 octobre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Croix-Daurade (n°14) et Sesquières (n°33), ce qui inclut la bifurcation avec l’A62.
La nuit du mercredi 29 octobre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Croix-Daurade (n°14) et Soupetard (n°16), ce qui inclut la bifurcation avec l’A68.
La nuit du jeudi 30 octobre 2025, de 20h30 à 6h le lendemain, le périphérique sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Soupetard (n°16) et Croix-Daurade (n°14), ce qui inclut la bifurcation avec l’A68.
🚧 Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @ToulousePeriph ; @A61Trafic