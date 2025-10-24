Travaux de maintenance sur le périphérique toulousain du 27 au 30 octobre 2025

Du lundi 27 au jeudi 30 octobre, puis du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2025, VINCI Autoroutes va procéder à des opérations d’entretien du périphérique est toulousain.

Il s’agit de réaliser différents travaux de maintenance de l’infrastructure autoroutière : inspection des ouvrages d’art, hydrocurage des caniveaux, balayage, réparation de glissières de sécurité, vérification des panneaux de signalisation, des panneaux à messages variables et caméras du système de vidéo-surveillance. Des travaux d’entretien des arbres et de plantation seront également conduits aux abords du périphérique à cette occasion.

Chaque nuit, les équipes de VINCI Autoroutes et des entreprises spécialisées interviendront simultanément sur un tronçon autoroutier de 5 km dans les domaines de la sécurité, du patrimoine et de l’environnement, pour un entretien complet des 35 kilomètres du périphérique est toulousain.

La réalisation de ces travaux, découpés en secteurs, représente un important travail de préparation et d'anticipation. Une dizaine d’entreprises et pas moins de 50 techniciens seront mobilisés dans ce cadre aux côtés des équipes de VINCI Autoroutes.