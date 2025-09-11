Travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54

Les bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 seront fermées pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence et circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles. Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :

Les conducteurs en provenance de Marseille et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir au niveau à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14). - Itinéraire S18 ;

; les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de SaintMartin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) – Itinéraires S14 puis S16 ;

; les conducteurs en provenance de Lyon et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de SaintMartin-de-Crau/Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Salon Nord (n°27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République, l’avenue Georges Borel, puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S9 ;

; la traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs circulant sur l’A7 en provenance de Lyon et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront sortir au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S18.



L’autoroute A54 sera fermée pour les véhicules en provenance d’Arles et en direction de Marseille et de Lyon. Par conséquent, la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Grans (n°14). De ce fait, l’accès à l’A7 en direction de Marseille/Aix-en-Provence et Lyon sera également impossible pour les véhicules en provenance de Saint-Martin-de-Crau/Arles. L’entrée sur l’A7 sera aussi interdite au niveau de l’échangeur de Salon-centre (n°15). Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :