Travaux
Travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54
VINCI Autoroutes achève les travaux d’amélioration de la bifurcation A7/A54 dans le secteur de Salon-de-Provence. Après plusieurs mois de chantier, l’ensemble des nouveaux aménagements est désormais en service.
Dans le cadre des opérations de parfait achèvement, des interventions complémentaires restent toutefois à réaliser, notamment l’installation de panneaux de signalisation et la pose des dispositifs de retenue. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité du chantier et sont organisés de façon à limiter au maximum la gêne pour les conducteurs. Les opérations en cours sont réalisées de nuit mais vont nécessiter la fermeture ponctuelle de la bifurcation A7/A54 et de l’autoroute A54 la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 septembre 2025.
Fermetures nocturnes du jeudi 11 septembre 2025 de 21h à 6h le lendemain :
Les bretelles de la bifurcation de l’A7 vers l’A54 seront fermées pour les véhicules en provenance de Lyon, Marseille et Aix-en-Provence et circulant en direction de Saint-Martin-de Crau/Arles. Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de Marseille et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles devront sortir au niveau à l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 et rejoindre l’autoroute A54 au niveau de l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14). - Itinéraire S18 ;
- les conducteurs en provenance de l’A8 souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de SaintMartin-de-Crau/Arles devront sortir à l’échangeur de Coudoux La Fare (n°28), suivre la D21 puis la D113 jusqu’à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) – Itinéraires S14 puis S16 ;
- les conducteurs en provenance de Lyon et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de SaintMartin-de-Crau/Arles devront sortir au niveau de l’échangeur de Salon Nord (n°27), suivre la D538, contourner la ville de Salon-de-Provence par le boulevard de la République, l’avenue Georges Borel, puis l’avenue de Huntingdon et rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S9 ;
- la traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs circulant sur l’A7 en provenance de Lyon et souhaitant emprunter l’autoroute A54 en direction de Saint-Martin-de-Crau/Arles et dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront sortir au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28), suivre la D21 et la D113 pour rejoindre l’autoroute A54 à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14) - Itinéraire S18.
L’autoroute A54 sera fermée pour les véhicules en provenance d’Arles et en direction de Marseille et de Lyon. Par conséquent, la sortie sera obligatoire et l’entrée interdite à l’échangeur de Grans (n°14). De ce fait, l’accès à l’A7 en direction de Marseille/Aix-en-Provence et Lyon sera également impossible pour les véhicules en provenance de Saint-Martin-de-Crau/Arles. L’entrée sur l’A7 sera aussi interdite au niveau de l’échangeur de Salon-centre (n°15). Les itinéraires de déviation suivants seront mis en place :
- Les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Lyon devront sortir au niveau de l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14), prendre l’avenue de Huntingdon, l’avenue Georges Borel, puis le boulevard de la République, suivre la D 538 pour reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Salon Nord (n°27) - Itinéraire S10 ;
- la traversée de Salon-de-Provence étant règlementée, les conducteurs dont les véhicules ont un poids total en charge (PTAC) supérieur à 6 tonnes devront, pour rejoindre l’A7 en direction de Lyon, sortir à l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14), prendre la D113, suivre la D21 et reprendre l’autoroute A7 au niveau de l’échangeur de Rognac (n°28) puis suivre la direction de Lyon - Itinéraire S31 ;
- les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction de Marseille devront sortir au niveau de l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14), suivre la D113 et la D21 pour reprendre l’autoroute A7 à l’échangeur de Rognac (n°28) - Itinéraire S31 ;
- les conducteurs en provenance de l’A54 souhaitant emprunter l’autoroute A7 en direction d’Aix-en Provence devront sortir au niveau de l’échangeur de Grans / Salon-de-Provence (n°14), suivre la D113 et la D21 pour reprendre l’A7 à l’échangeur de Rognac (n°28) en direction de Lyon et suivre la bretelle d’accès à l’A8 en direction d’Aix-en-Provence au niveau de Coudoux (n°28b) - Itinéraire S31 puis S33.