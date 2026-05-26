Semaine du mardi 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de La Roche-sur-Yon (A87)

Le Conseil départemental de la Vendée va procéder à des travaux de réparation des glissières au niveau de l’échangeur de La-Roche-sur-Yon ouest (n° 33). Ils nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur en direction d’Angers du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026.

Lors de cette fermeture, un itinéraire de déviation sera mis en place afin de guider les conducteurs.



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