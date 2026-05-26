Travaux
Semaine du mardi 26 mai 2026 : fermeture de l’échangeur de La Roche-sur-Yon (A87)
Des travaux réalisés par le Conseil départemental de la Vendée auront lieu du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026 au niveau de l’échangeur de La Roche-sur-Yon ouest (n°33), sur l’autoroute A87. Ces opérations nécessiteront la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le Conseil départemental de la Vendée va procéder à des travaux de réparation des glissières au niveau de l’échangeur de La-Roche-sur-Yon ouest (n° 33). Ils nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur en direction d’Angers du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026.
Lors de cette fermeture, un itinéraire de déviation sera mis en place afin de guider les conducteurs.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A87Trafic