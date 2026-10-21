Semaine du lundi 19 octobre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône

4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 octobre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Cassis (n°8) sur l’A50 et d’Aubagne (n°35) sur l’A52, incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Carnoux (n°6). La nuit du jeudi 22, l’autoroute A50 sera fermée à partir de l’échangeur de La Ciotat (n°9) jusqu’à l’échangeur de la Bédoule (n°7).

🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Cassis (n°8) et pourront rejoindre Marseille en empruntant la RN8 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52. La nuit du jeudi 22 octobre les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 dès l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront reprendre l’A50 à l’échangeur de la Bédoule (n°7).