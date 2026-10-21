Travaux
Semaine du lundi 19 octobre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance sur les autoroutes A50, A501, A52 et A8. Ces opérations nécessiteront la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Cassis (n°8) sur l’A50 et d’Aubagne (n°35) sur l’A52 ainsi que des modifications de circulation au niveau des noeuds A8/A51, A8/A52 ainsi que des échangeurs de Fuveau (n°32) et d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) sur l’autoroute A8.
Autoroute A50, en direction de Marseille
4 nuits, du lundi 19 au vendredi 23 octobre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Cassis (n°8) sur l’A50 et d’Aubagne (n°35) sur l’A52, incluant les échangeurs de La Bédoule (n°7) et de Carnoux (n°6). La nuit du jeudi 22, l’autoroute A50 sera fermée à partir de l’échangeur de La Ciotat (n°9) jusqu’à l’échangeur de la Bédoule (n°7).
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Cassis (n°8) et pourront rejoindre Marseille en empruntant la RN8 via l’échangeur d’Aubagne (n°35) sur l’A52. La nuit du jeudi 22 octobre les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 dès l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront reprendre l’A50 à l’échangeur de la Bédoule (n°7).
Autoroute A52, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
La nuit du mercredi 21 octobre, de 20h à 5h : fermeture de l’autoroute entre l’échangeur de Belcodène (n°33) et le noeud A8/A52.
🚧DÉVIATION : les conducteurs devront quitter obligatoirement l’autoroute A52 au niveau de l’échangeur de Belcodène (n°33). Ils pourront rejoindre l’A8 via l’échangeur de Fuveau (n°32) ou Trets (n°33).
Autoroute A501, en direction d’Aubagne
Échangeur d’Aubagne (n°7)
La nuit du jeudi 22 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d'entrée.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur de Gémenos (n°34) sur l’A52.
Noeud A8/A52, en direction d’Aubagne
La nuit du mercredi 21 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d'entrée d’insertion en direction d’Aubagne.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs en provenance de Nice pourront quitter l’A8 au niveau de l’échangeur de Fuveau (n°32).
Noeud A8/A51, en direction de Marseille
La nuit du mardi 20 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’accès en direction de Marseille.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute via l’échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30) et continuer sur le réseau secondaire.
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
Échangeur d’Aix-Pont-de-l’Arc (n°30)
La nuit du mardi 20 octobre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d'entrée en direction d’Aix-en-Provence.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aix-Val-Saint-André (n°31).
Échangeur de Fuveau (n°32)
La nuit du lundi 19 octobre, de 21h à 5h : fermeture totale de l’échangeur.
🚧 DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aix-Val-Saint-André (n°31).
Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction de la météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement dans ces secteurs.