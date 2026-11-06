Semaine du 9 novembre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8)

Échangeur de Fuveau (n°32)

Lundi 9, jeudi 12 et vendredi 13 novembre, de 9h à 17h : fermeture totale de l’échangeur. Mardi 10 novembre, de 9h à 17h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Nice et de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.

🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aix-Val-Saint-André (n°31).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.