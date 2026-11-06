Travaux
Semaine du 9 novembre 2026 : Vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A8)
Publié le 06 novembre 2026
VINCI Autoroutes réalise des travaux d’entretien et de maintenance sur l’autoroute A8. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau de l’échangeur de Fuveau (n°32) durant quatre jours de 9h à 17h.
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Fuveau (n°32)
Lundi 9, jeudi 12 et vendredi 13 novembre, de 9h à 17h : fermeture totale de l’échangeur. Mardi 10 novembre, de 9h à 17h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de Nice et de la bretelle de sortie en direction d’Aix-en-Provence.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter l’échangeur d’Aix-Val-Saint-André (n°31).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.