Semaine du 9 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Nice Nord (n°54) et de Nice Est (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 mars entre 21h et 5h.

A noter également que la course cycliste Paris-Nice nécessitera des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Carros (n°51.1) le week-end du 14 et 15 mars.