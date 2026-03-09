Travaux
Semaine du 9 mars 2026 : vos conditions de circulation sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations nécessiteront des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Mougins (n°42), Nice Nord (n°54) et de Nice Est (n°55). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 mars entre 21h et 5h.
A noter également que la course cycliste Paris-Nice nécessitera des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et Carros (n°51.1) le week-end du 14 et 15 mars.
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Nice Nord (n°54) :
- La nuit du mardi 10 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Est (n°55). Les poids lourds devront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nice Nord (n°54) en direction d’Aix-en-Provence, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) afin de récupérer l’A8 en direction de l’Italie.
Échangeur de Nice Est (n°55) :
- 2 nuits, du mardi 10 au jeudi 11 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs de véhicules légers pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Nord (n°54). Les poids lourds devront continuer sur l’A8, puis opérer un demi-tour via l’échangeur de La Turbie (n°57) afin de récupérer l’A8 en direction d’Aix-en-Provence et sortir à l’échangeur de Nice Est (n°55).
Aire de repos du Piccolaret :
- 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 mars, de 21h à 5h : fermeture de l’aire de repos.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront s’arrpeter sur l’aire de services suivante « Côte d’Azur ».
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence et de l’Italie
Échangeur de Mougins (n°42) :
- 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles d’entée.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu / Cannes-La-Bocca (n°41).
La course cycliste Paris-Nice
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
- Fermetures successives des entrées et sorties de l’échangeur, le samedi 14 mars entre 10h et 12h15 ainsi que le dimanche 15 mars, entre 12h55 et 17h10.
Échangeur de Carros (n°51.1) :
- Fermeture de la bretelle de sortie en continue du samedi 14 mars du Samedi 14 mars à 20h au dimanche 15 mars à 14h10
- 🚲DÉVIATION : des déviations seront mises en place par l’organisation de la course. Retrouvez toutes les informations en temps réel sur le fil X @A8Trafic et sur les ondes du 107.7.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic