Semaine du 9 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l'agglomération toulonnaise

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation dans l’agglomération Toulonnaise incluant la fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens, ainsi qu’au niveau du noeud A57/A570 et de l‘échangeur de Saint-Maximin (n°34) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 mars, de 21h à 6h.