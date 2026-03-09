Travaux
Semaine du 9 mars 2026 : vos conditions de circulation dans le Var et l'agglomération toulonnaise
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur les autoroutes A50, A57 et A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation dans l’agglomération Toulonnaise incluant la fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens, ainsi qu’au niveau du noeud A57/A570 et de l‘échangeur de Saint-Maximin (n°34) sur l’autoroute A8. Afin de limiter la gêne au trafic, ces interventions auront lieu de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 mars, de 21h à 6h.
Agglomération Toulonnaise : Autoroutes A50, A57 et tunnel de Toulon
Autoroutes A50 et A57 en direction de Marseille :
- 3 nuits, du lundi 9 au jeudi 12 mars, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon.
- 🚧DÉVIATIONS : les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le port (n°16).
Autoroutes A50 et A57 en direction de Nice :
La nuit du lundi 9 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette centre (n°3) et La Valette Nord (n°5a). Le tunnel de Toulon sera fermé dès 22h, entre Toulon Le Port (n°16) et Saint- Jean-du-Var (n°1).
La nuit du mardi 10 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Sud (n°5a) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La bigue. Le tunnel de Toulon sera fermé dès 22h, entre Toulon Le Port (n°16) et Saint- Jean-du-Var (n°1).
La nuit du mercredi 11 mars, de 22h30 à 5h : fermeture de l’autoroute A57 entre les échangeurs de La Valette Nord (n°5a) et le noeud A57/A570, incluant l‘aire de services de La bigue. Le tunnel de Toulon sera fermé dès 22h, entre Toulon Le Port (n°16) et Saint- Jean-du-Var (n°1).
- 🚧 DÉVIATION : afin d’éviter le tunnel de Toulon, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (°16) et récupérer l’A57 à Toulon Centre (n°17). La nuit du lundi 9 mars, les conducteurs ne pourront récupérer l’A57 qu’au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (n°1), puis devront sortir de nouveau à La Valette Centre (n°3) puis la récupérer à La Valette Nord (n°5a). En plus de la déviation du tunnel jusqu’à Saint-Jean-du-Var (n°1), les nuits du mardi 10 au jeudi 11 mars, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de La Valette Nord (n°5a). Les conducteurs souhaitant remonter vers l’A8 pourront récupérer l’A57 via l’A570.
Nœud A57/A570
- La nuit du jeudi 12 mars, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’insertion en direction de Hyères.
- 🚧DÉVIATION : en provenance de Nice, les conducteurs pourront rejoindre l’échangeur de La Farlède (n°6) sur l’autoroute A57.
Autoroute A8, en direction de Nice et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Saint-Maximin (n°34) :
- 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 mars, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie.
- 🚧DÉVIATION : en direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Brignoles (n°38) ou l’échangeur de Fuveau (°32), en direction de Nice.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon @A8Trafic