Semaine du 9 mars 2026 : fermetures d'échangeurs à prévoir sur l'A87N, secteur d'Angers

Des travaux de réparation des écrans acoustiques seront menés au niveau de l’échangeur d’Angers Est (n°18a), sur l’A87N, durant les nuits du lundi 9 jusqu’au jeudi 12 mars, entre 20h30 et 5h le lendemain. Par conséquent, en direction de Cholet et d’Angers, les bretelles de sortie de cet échangeur seront fermées dans les deux sens de circulation.

Cette même semaine, au cours de la nuit du jeudi 12 mars, entre 21h et 5h le lendemain, des travaux de réparation des glissières auront lieu au niveau de l’échangeur de Saumur (n°17). Par conséquent, en direction de Cholet et d’Angers, les bretelles de sortie de cet échangeur seront fermées dans les deux sens de circulation.

Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination. Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :