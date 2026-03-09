Travaux
Semaine du 9 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Tournay sur l'A64
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du 9 au 13 mars 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Tournay (n°14), sur l’A64. Bien que menés sous circulation, ces travaux nécessiteront une fermeture partielle de cet échangeur du 12 au 13 mars 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation du 12 mars au 13 mars 2026
Dès 10h, le jeudi 12 mars 2026 et jusqu’au vendredi 13 mars 2026 à 18h, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Tournay (n°14) seront fermées pour les conducteurs en direction de Bayonne uniquement.
En conséquence :
- Les usagers circulant en véhicules légers sur l’A64 pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Capvern (n°15) pour suivre l’itinéraire S34.
- Les conducteurs de poids lourds circulant sur l’A64 pourront rejoindre le secteur de Tournay en sortant à l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) pour reprendre aussitôt l’A64 en direction de Toulouse et sortir à l’échangeur de Tournay (n°14).
- Les conducteurs circulant sur la RD817 pourront rejoindre l’A64 en direction de Bayonne depuis l’échangeur de Tarbes-Est (n°13) en suivant l’itinéraire S32.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic