Semaine du 9 mars 2026 : fermeture partielle de l'échangeur de Tournay sur l'A64

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, du 9 au 13 mars 2026, une opération de remplacement des dispositifs de sécurité au niveau de l’échangeur de Tournay (n°14), sur l’A64. Bien que menés sous circulation, ces travaux nécessiteront une fermeture partielle de cet échangeur du 12 au 13 mars 2026. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.