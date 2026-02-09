Semaine du 9 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes sur l'A8

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), Cagnes-sur-Mer (n°48) et Nice Saint-Isidore (n°52). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h. A l’occasion de la fête du mimosa de Mandelieu-la-Napoule, les sorties de l’échangeur de Mandelieu (n°40) seront fermées, samedi 14 février, de 17h30 à 21h.