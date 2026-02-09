Travaux

Semaine du 9 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes sur l'A8

Publié le 09 février 2026

VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), Cagnes-sur-Mer (n°48) et Nice Saint-Isidore (n°52). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h. A l’occasion de la fête du mimosa de Mandelieu-la-Napoule, les sorties de l’échangeur de Mandelieu (n°40) seront fermées, samedi 14 février, de 17h30 à 21h.

Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence

Échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) :

 

  • La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aixen- Provence et de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie. 

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47). 

 

Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :

 

  • La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie en direction d’Aixen- Provence et de l’Italie. 3 nuits, du mardi 10 février au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie. 

     

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).

Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence

Échangeur d’Antibes (n°44) :

 

  • 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie. 

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).

Fête du mimosa à Mandelieu-la-Napoule

Échangeur de Mandelieu Centre (n°40) :

 

  • Samedi 14 février, de 17h30 à 21h : fermeture des bretelles de sortie en direction d’Aix-en-Provence et de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie. 

 

  • 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41).

 

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :

 

  • Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
  • Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
  • L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
  • Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
  • Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic

 