Travaux
Semaine du 9 février 2026 : vos conditions de circulation dans les Alpes-Maritimes sur l'A8
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien sur l’autoroute A8. Ces opérations entraîneront des modifications de circulation au niveau des échangeurs d’Antibes (n°44), Cagnes-sur-Mer (n°48) et Nice Saint-Isidore (n°52). Afin de limiter la gêne au trafic, les travaux se dérouleront de nuit, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h. A l’occasion de la fête du mimosa de Mandelieu-la-Napoule, les sorties de l’échangeur de Mandelieu (n°40) seront fermées, samedi 14 février, de 17h30 à 21h.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Échangeur de Cagnes-sur-Mer (n°48) :
- La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie en direction d’Aixen- Provence et de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Villeneuve-Loubet (n°47).
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) :
La nuit du lundi 9 au mardi 10 février, de 21h à 5h : fermeture des bretelles de sortie en direction d’Aixen- Provence et de l’Italie. 3 nuits, du mardi 10 février au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée ou de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51).
Autoroute A8, en direction d’Aix-en-Provence
Échangeur d’Antibes (n°44) :
- 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mougins (n°42).
Fête du mimosa à Mandelieu-la-Napoule
Échangeur de Mandelieu Centre (n°40) :
- Samedi 14 février, de 17h30 à 21h : fermeture des bretelles de sortie en direction d’Aix-en-Provence et de la bretelle d’entrée en direction de l’Italie.
- 🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Mandelieu Est / Cannes-La-Bocca (n°41).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A8trafic