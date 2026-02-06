Travaux
Semaine du 9 février 2026 : vos conditions de circulation dans l’agglomération Toulonnaise
VINCI Autoroutes réalise des travaux de maintenance et d’entretien au niveau du tunnel de Toulon. Ces opérations entraîneront la fermeture du tunnel dans les deux sens de circulation, 4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 22h à 5h.
Agglomération Toulonnaise : fermeture du tunnel de Toulon
4 nuits, du lundi 9 au vendredi 13 février, de 22h à 5h : fermeture du tunnel de Toulon dans les deux sens de circulation.
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A57 via l’échangeur de Toulon Centre (n°17) et récupérer l’A50 à Toulon Le Port (n°16). En direction de Nice, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de Toulon Le Port (n°16), ils pourront la récupérer en passant par la ville et en empruntant la bretelle d’entrée de l’échangeur de Toulon Centre (n°17).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes @TunnelToulon