Travaux
Semaine du 9 février 2026 : fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest
VINCI Autoroutes engage un important programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner des fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest au cours des nuits du lundi 9 au jeudi 12 février 2026, de 21h30 à 5h le lendemain.
Conditions de circulation durant les nuits du lundi 9 février 2026
Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange et d’Arles et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance du péage de Nîmes Ouest et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction de Arles sur l’A54 ou d’Orange sur l’A9 seront invités à rejoindre l’échangeur de Nîmes Est (n°24) en empruntant le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon jusqu’à l’échangeur de Garons (n°2) sur l’A54.
Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Arles et en direction du péage de Nîmes :
- Les conducteurs en provenance de l’A54 désirant sortir à l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1) sur l’A54 afin de suivre la RD42 en direction de Nîmes centre puis le boulevard du Président Salvador Allende en direction de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25).
Conditions de circulation durant les nuits du mardi 10 et mercredi 11 février 2026
Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :
- Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.
- Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.
Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :
- Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) et en direction d’Orange seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles afin de sortir à l’échangeur Nîmes-centre, puis faire demi-tour au giratoire après le péage et reprendre l’autoroute A54 en direction d’Orange.
Conditions de circulation durant la nuit du jeudi 12 février 2026
Fermeture de la bretelle d’entrée et de sortie de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange :
- Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange ou de Montpellier par l’A9 souhaitant rejoindre le secteur de Nîmes Ouest seront invités à suivre l’A54 en direction d’Arles pour sortir à l’échangeur Nîmes-centre (n°1). Ils devront alors faire demi-tour au giratoire, après le péage, et reprendre l’A54 en direction d’Orange ou du péage de Nîmes Ouest (n°25).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic