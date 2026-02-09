Semaine du 9 février 2026 : fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur de Nîmes Ouest

Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Orange et en direction du péage de Nîmes Ouest et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance d’Orange et en direction d’Arles :

Les conducteurs en provenance d’Orange via l’A9 et en direction du secteur de Nîmes Ouest (n°25) seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) afin de suivre la route d’Avignon pour emprunter ensuite le boulevard du Président Salvador Allende et ainsi rejoindre ce secteur.

Les conducteurs en provenance d’Orange par l’A9 et en direction d’Arles via l’A54 seront invités à sortir à l’échangeur de Nîmes Est (n°24) pour rejoindre l’échangeur Garons (n°2) sur l’A54.

Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur de Nîmes Ouest (n°25) en direction d’Orange et d’Arles et de la bretelle de bifurcation A9/A54 en provenance du péage de Nîmes Ouest et en direction d’Arles :

Les conducteurs en provenance des entrées de l’échangeur de Nîmes Ouest n°25 en direction de Arles sur l’A54 ou d’Orange sur l’A9 seront invités à rejoindre l’échangeur de Nîmes Est (n°24) en empruntant le boulevard du Président Salvador Allende puis la route d’Avignon jusqu’à l’échangeur de Garons (n°2) sur l’A54.

Fermetures de la bretelle de sortie en provenance d’Arles et en direction du péage de Nîmes :