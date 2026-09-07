Semaine du 7 septembre : A51 – infos travaux : vos conditions de circulation

2 nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Peyruis (n°20), incluant l’échangeur de Forcalquier (n°19).



DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur Manosque (n°18) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).