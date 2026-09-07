Travaux
Semaine du 7 septembre : A51 – infos travaux : vos conditions de circulation
Publié le 07 septembre 2026
VINCI Autoroutes réalisera des travaux de rénovation des chaussées sur l’autoroute A51 en direction de Gap. Ces opérations entraîneront la fermeture de l’autoroute entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Peyruis (n°20), deux nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, de 20h à 6h.
Autoroute A51, en direction de Gap : fermeture de l’autoroute entre Manosque et Peyruis
2 nuits, du lundi 7 au mercredi 9 septembre, de 20h à 6h : fermeture de l’autoroute A51 entre les échangeurs de Manosque (n°18) et de Peyruis (n°20), incluant l’échangeur de Forcalquier (n°19).
DÉVIATION : les conducteurs devront quitter l’autoroute A51 via l’échangeur Manosque (n°18) et pourront la récupérer au niveau de l’échangeur de Peyruis (n°20).