Semaine du 7 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A520)

4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule Nord (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat (n°7) en direction de Toulon sera également fermée .

🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront la récupérer au niveau de La Bédoule Nord (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A50 via l’échangeur de Saint-Cyr- sur-Mer (n°10).