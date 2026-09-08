Travaux
Semaine du 7 septembre 2026 : vos conditions de circulation dans les Bouches-du-Rhône (A50, A52, A520)
VINCI Autoroutes mène des opérations de rénovation des chaussées sur l’autoroute A50. Ces interventions entraîneront la fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule Nord (°7). Sur l’autoroute A52, l’inspection d’un ouvrage d’art nécessitera des modifications de circulation au niveau de l’échangeur d’Aubagne (n°35). Afin de limiter la gêne au trafic, l’ensemble de ces opérations sera réalisé de nuit, entre 21h et 5h, du lundi 7 au vendredi 11 septembre.
Autoroute A50, en direction de Marseille : fermeture de l’autoroute A50 entre La Ciotat et La Bédoule
4 nuits, du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A50 entre les échangeurs de La Ciotat (n°9) et de La Bédoule Nord (n°7), incluant l’échangeur de Cassis (n°8). La bretelle d’entrée de l’échangeur de La Ciotat (n°7) en direction de Toulon sera également fermée .
🚧DÉVIATION : en direction de Marseille, les conducteurs devront quitter l’autoroute A50 via l’échangeur de La Ciotat (n°9) et pourront la récupérer au niveau de La Bédoule Nord (n°7). En direction de Toulon, les conducteurs pourront rejoindre l’autoroute A50 via l’échangeur de Saint-Cyr- sur-Mer (n°10).
Autoroute A520 en direction d ’Aubagne : fermeture de l’autoroute A520 au niveau d’Auriol
La nuit du jeudi 10 septembre, de 21h à 5h : fermeture de l’autoroute A250 au niveau d’Auriol.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront rejoindreA ubagne en empruntant l’autoroute A52 via l’échangeur d’Aubagne (n°35).
Autoroute A52 en direction de l’autoroute A8
Echangeur d ’Aubagne (n°35)
La nuit du mercredi 9 septembre, de 21h à 5h : fermeture de la bretelle de sortie.
🚧DÉVIATION : les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Détrousse (n°33.1).